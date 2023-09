2017 – FC Barcelona vs. Paris Saint-Germain (Champions League Achtelfinale)

Der FC Barcelona hat am Mittwochabend Fußball-Geschichte geschrieben. Nach der 0:4-Hinspiel-Pleite gegen Paris Saint-Germain ringen die Katalanen zwei Wochen danach vor heimischer Kulisse im Camp Nou die Pariser mit 6:1 nieder. Sieben Tore bekamen die Fans auf den Rängen zu sehen.

Doch der Barca-Irrsinn war nicht die erste spektakuläre Aufholjagd, die auf europäischer Bühne abgehalten wurde.

Wir haben die spektakulärsten Aufholjagden zusammengefasst:

2005 – AC Mailand vs. FC Liverpool (Champions League-Finale)

Der letzte Elfmeter war geschossen und das Wunder perfekt. Steven Gerrard und Co. hatten einen 0:3-Rückstand aufgeholt. imago sportfotodienst

Carlo Ancelotti stand ein Jahr nach dem Trauma im Viertelfinale gegen Deportivo La Coruna wieder am Spielfeldrand, als sein Team, der AC Mailand, Europas höchste Fußballbühne betrat. Schauplatz: Olympic Stadium Istanbul. Gegner: FC Liverpool. Finale der Champions League.

Die erste Halbzeit schien das Spiel eigentlich schon entschieden zu haben: Maldini und Crespo schossen die Italiener mit drei Toren in Führung.



Liverpool stellte von 0:3 auf 6:5

Doch in der zweiten Halbzeit fing der Wahnsinn an. Der FC Liverpool erzielte durch Steven Gerrard, Smicer und Xabi Alonso ebenfalls drei Tore und glich zum 3:3 Endstand nach 90 Minuten aus. Die Verlängerung verlief ohne Tore, niemand ließ etwas anbrennen. Europas bedeutendster Klub-Titel musste durch ein Elfmeterschießen entschieden werden.

Der FC Liverpool setzte sich letztendlich durch einen hervorragenden Schlussmann Jerzy Dudek und den sicheren Schützen Hamann, Cisseé und Smicer gegen Dida, Kaká und Schewtschenko durch und konnte den Henkelpott am Abend in den Himmel des Bosporus stemmen.

2004 – Deportivo La Coruna vs. AC Mailand (Champions League Viertelfinale)

Wieder ist Carlo Ancelotti beteiligt. Der Italiener traf im Champions League Viertelfinale auf die Spanier von Deportivo La Coruna – zu diesem Zeitpunkt noch eine der stärksten spanischen Mannschaften hinter Real Madrid und Barcelona.

Dennoch war man sich sicher, dass das Halbfinale mehr als möglich sei. Im Hinspiel entschieden Kaká und Co. vor heimischer Kulisse im Guiseppe-Maezza-Stadion die Partie mit 4:1 klar für sich. Es hätte ein lockeres Rückspiel werden können für die Schützlinge vom heutigen Bayern-Coach.

Stattdessen ließ sich der große AC Mailand in Galizien mit 4:0 abschlachten. Schon nach fünf Minuten drehte sich Walter Pandiani im Straftraum um Paolo Maldini herum und netzte gegen Dida per Drehschuss ein. Infolge trafen nach mehreren Chancen für die Gastgeber Valerón per Kopf, Luque und Fran.

Das Spiel hätte noch deutlich höher ausgehen können. Für Deportivo war dann im Halbfinale gegen den späteren Gewinner von Gelsenkirchen, FC Porto, Schluss.



1999 – FC Bayern München vs. Manchester United (Champions League Finale)

Teddy Sheringham erzielt das Ausgleichstor in der 90. Minute. Was danach geschah, war Wahnsinn. imago/Sportimage

Durch ein frühes Tor (6. Minute) ging der FC Bayern durch Mario Basler in Führung. Am 26. Mai 1999 sollte im Camp Nou, Barcelona Geschichte geschrieben werden. Im Champions League Finale gegen Manchester United hielt die Abwehr vor Oliver Kahn das Tor bis zur 90. Minute dicht.

Alles sah danach aus, als würden die Bayern die Champions League gewinnen, Franz Beckenbauer stand schon im Tribünen-Aufzug nach unten, um den Pokal in den Händen zu halten. Doch in der ersten Minute der regulären Nachspielzeit erzielte Teddy Sheringham den späten 1:1-Ausgleich. Die Spieler der Bayern waren geschockt. Effenberg, Matthäus und Co. wussten nicht, wie sie mit dem Lucky Punch umgehen sollten.

So perplex, dass ManU in der dritten Minute der regulären Nachspielzeit doch tatsächlich da Wunder schnürte. Ole Gunnar Solskjær war derjenige, der sich bis heute in die Köpfe der United-Fans eingebrannt hat. United feierte den Pott, Oliver Kahn und ganz Fußball-Deutschland waren am Boden zerstört.

1986 – Real Madrid vs. Borussia Mönchengladbach (UEFA-Cup 3. Runde)

Hans Georg Dreßen versucht Real Madrids Hugo Sanchez den Ball abzugrätschen. imago sportfotodienst

Borussia Mönchengladbach wurde in der Saison 1985/86 schon von Jupp Heynckes trainiert. Die ruhmreiche Elf vom Niederrhein, die in den 80er Jahren alle Titel holte, die es zu holen gab, traf in der dritten Runde des UEFA-Cups auf die Königlichen von Real Madrid. Das Hinspiel im Rheinstadion Düsseldorf noch glasklar mit 5:1 entschieden, fuhren die Gladbacher um Frank Mill und Co. ganz gelassen zum Rückspiel nach Madrid.



Die Elf von Jupp Heynckes hatte einen Vier-Tore-Vorsprung. Vorteil Madrid: Sie hatten ein Auswärtstor geschossen. Im Santiago Bernabeu kickten sich die Madrilenen zunächst durch zwei Tore von Jorge Valdano (6.; 19.) warm. Die Gladbacher wussten danach zu verteidigen, in der zweiten Hälfte machte Real jedoch Druck und stellte durch zwei Treffer von Santillana (77.; 88.) auf den 4:0-Endstand.

Den Kölnern noch präsent: Real Madrid gewann im Endspiel gegen den 1.FC Köln den UEFA-Cup.

1985 – Partizan Belgrad vs. Queens Park Rangers (UEFA Cup 2. Runde)

Admir Smajic gegen Mike Fillery. imago sportfotodienst

In der 2. Runde des UEFA Cups der Saison 1984/85 machte der Premier-League-Klub Queens Park Rangers im Hinspiel schon alles klar. So schien es. Mit 6:2 wiesen die Londoner die Serben von Partizan Belgrad in die Schranken. Doch im Rückspiel besiegte Belgrad die Rangers mit 4:0 und kam eine Runde weiter. In der 3. Runde flogen die Serben jedoch gegen den Ungarischen Klub Videoton SC raus.



Das 4:0 im Video:

1961 – Leixões SC vs. FC La Chaux-de-Fonds (Europapokal d. Pokalsieger 1. Runde)

Die wohl älteste Aufholjagd im europäischen Spitzenfußball lieferte der portugiesische Klub Leixões SC gegen den französischen Wettbewerbsteilnehmer FC La Chaux de Fonds in der ersten Runde des Europapokals der Pokalsieger 1961 ab.

Die Profis von Leixões, zu deutsch "Lektionen", verloren im Hinspiel in Frankreich noch 6:2. Ihrem Namen wurden sie erst im Rückspiel vor heimischer Kulisse gerecht und schenkten den Franzosen gleich fünf Tore ein. Somit gilt die Aufholjagd von Leixões als ebenbürtig mit der von Barcelona 56 Jahre später gegen Paris.

