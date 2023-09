Bern -Die Abschaffung des 500-Euro-Scheins wegen des möglichen Missbrauchs durch Kriminelle oder gar Terroristen beeindruckt die Schweizer nicht: Die Eidgenossenschaft hält an ihrer 1000-Franken-Note fest. Die zu den wertvollsten Geldscheinen der Welt zählende Note (Wert derzeit umgerechnet rund 903 Euro) bleibt im Umlauf, wie die Regierung in Bern am Donnerstag mitteilte.

Bei uns soll der 500-Euro-Schein verschwinden, um es Kriminellen schwerer zu machen.

Die 1000-Franken-Note der Schweizer dagegen ist fast doppelt so viel wert - und bleibt im Umlauf.

Kein erhöhtes Risiko für Schweizer Geldschein

Es gebe keine Hinweise, dass Banknoten mit einem hohen Nominalwert ein besonderes Risiko darstellten, erklärt der Bundesrat in einer Antwort auf eine Anfrage der sozialdemokratischen Abgeordneten Margret Kiener Nellen. Der Schweizer Meldestelle für Geldwäscherei seien keine Verdachtsfälle gemeldet worden, bei denen 1000-Franken-Scheine relevant gewesen wären.

Zudem sei die Schweiz ein Land mit hohem Lohn- und Preisniveau und habe eine „ausgeprägte Kultur der Bargeldverwendung“, heißt es nach Angaben der Schweizer Nachrichtenagentur SDA im Bescheid der Regierung. Auch eine Wertaufbewahrungsfunktion sei legitim.

500-Euro-Schein soll verschwinden

Die Schweiz entscheidet sich damit anders als die Europäische Zentralbank beim Euro: Die EZB hatte am 5. Mai entschieden, die Ausgabe der größten Euro-Banknote „gegen Ende 2018“ einzustellen. Befürworter versprechen sich davon, dass Terrorfinanzierung und Schwarzarbeit zurückgedrängt werden. EZB-Präsident Mario Draghi hatte erklärt: „Der 500-Euro-Schein ist ein Instrument für illegale Aktivitäten.“

Ob mit der Abschaffung der Banknote kriminelle Machenschaften eingedämmt werden können, ist allerdings umstritten. So argumentierte beispielsweise Schattenwirtschafts-Experte Friedrich Schneider von der Universität Linz, Geldwäsche laufe längst weit überwiegend bargeldlos über Scheinfirmen.

Unabhängig davon soll auch der Franken-Tausender in absehbarer Zeit in neuem Design und mit größerer Fälschungssicherheit aufgelegt werden.

Mehr als 20 Jahre seit der letzten Banknoten-Emission modernisiert die Schweizerische Nationalbank zwischen 2016 und 2019 die gesamte Frankenserie. Den Anfang hatte kürzlich die 50-Franken-Note gemacht. Die übrigen Notenwerte der neuen Serie werden mit einem Abstand von einem halben oder einem Jahr ausgegeben. (dpa)