Bargteheide -Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A1 sind drei Menschen tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kollidierten in der Nacht zum Sonntag zunächst zwei Autos nahe dem Autobahnkreuz Bargteheide in Schleswig-Holstein, woraufhin einer der Wagen sich überschlug. Zwei weitere Autos krachten danach in die Unfallstelle.



Ein 28-Jähriger sowie zwei Männer im Alter von 40 Jahren wurden tödlich verletzt. Zwei weitere Unfallbeteiligte erlitten leichte Verletzungen.

Vollsperrung der A1

Warum die zwei Autos kollidierten, war zunächst unklar. Die Autobahn in Richtung Lübeck war während der Bergung und Unfallaufnahme bis in den Morgen voll gesperrt. (dpa)

