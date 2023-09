Kassel -Die Umwandlung von ungenutzten Friedhofsflächen zu Bauland könnte möglicherweise den Platzmangel in Großstädten lindern. Denn ohne neue Flächen stoße die Reurbanisierung - also der Zuzug von Bevölkerung in die Kernstädte - an Grenzen.

Das meint zumindest der Kasseler Architektur-Professor Stefan Rettich. Er hat mit Studenten die Umwandlung von Friedhöfen in Berlin betrachtet.

Zudem bieten Friedhöfe zunehmend Platz - denn der Trend geht weiterhin zur platzsparenden Urnenbestattung, wie die Verbraucherinitiative Aeternitas festgestellt hat. (dpa)