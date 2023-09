Potsdam -Insgesamt 1825 Traktoren haben sich am frühen Dienstagmorgen aus Brandenburg in Richtung Berlin auf den Weg gemacht. Zunächst gab es keine Einschränkungen für Berufspendler, wie ein Polizeisprecher sagte. „Auf der Route von Perleberg in Richtung Nauen sind 1000 Fahrzeuge, die wir am Stück nach Berlin leiten“, sagte der Sprecher. Dazu stießen kontinuierlich weitere Fahrzeuge. „Da wird eine Weile dauern.“ Ab 9.00 Uhr soll der Konvoi dann in Berlin einfahren und zu den Fahrzeugen stoßen, die bereits am Brandenburger Tor stehen.

Großdemonstration in der Hauptstadt

Für die Sternfahrt sammelten sich am Montagabend in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) sowie Prenzlau und Perleberg in Nordbrandenburg Bauern, um zu einer Großdemonstration gegen das Agrarpaket des Bundes zum Brandenburger Tor nach Berlin zu rollen. Der Protest richtet sich unter anderem gegen geplante schärfere Vorgaben zum Insekten- und Umweltschutz und weitere Düngebeschränkungen zum Schutz des Grundwassers.

In Perleberg alleine nächtigten nach Angaben des Polizeisprechers knapp 550 Traktoren auf einem Sammelplatz. Die Polizei warnt vor allem auf den Bundesstraßen 109, 96 und 5 vor Behinderungen - und zugleich bei der Rückfahrt am Mittwoch, die wohl in den Feierabendverkehr fallen wird. (dpa)