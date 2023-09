Vor knapp einem Jahr, im Februar 2016, wurde auf das bezugsfertige Flüchtlingsheim „Husarenhof“ in Bautzen ein Brandanschlag verübt.

Wie das MDR-Magazin „Exakt“ berichtet, ist in diesem Zusammenhang nun ein erschreckendes Video aufgetaucht.

In dem Handyvideo dokumentiert der Mitarbeiter einer Baufirma die durch die Brandstiftung verursachten Schäden und beendet seinen Rundgang mit den Worten: „Sieg Heil! Gute Arbeit...“. Abschließend wird ein brandzerstörter Raum mit den Worten kommentiert: „Hier das können sie noch bewohnen, die Kanaken“.

Die Baufirma, die in Bautzen ansässig ist, bestätigte, dass dem Mitarbeiter, der das Video vor Monaten angefertigt habe, bereits gekündigt worden sei.

Staatsanwaltschaft beschäftigt sich mit Fall aus Bautzen

Nach Informationen des MDR liegt der Fall bei der Staatsanwaltschaft.

Erst Ende November verurteilte ein Gericht zwei 21-jährige Männer zu Haftstrafen, weil sie in der Brandnacht am „Husarenhof“ unter anderem Platzverweise ignorierten, die Polizisten bepöbelt und sogar angegriffen hatten.

Die sächsische Stadt sorgte in der Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen. Nach dem Brandanschlag im vergangenen Februar wurden auch in der Nacht zum 13. Dezember 2016 vier Brandsätze auf das Gelände einer Asylbebwerberunterkunft in Bautzen geworfen. Im Juni kam es in einer Flüchtlingsunterkunft zu einer Schlägerei zwischen 15 Personen. (red/sul)