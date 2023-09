Ramazan Özcan: Note 1,5



Tadellose Leistung der Nummer 2 im Tor. Zauberte den Elfmeter von Hazard von der Linie. Gegen den von Hofmann war er dann chancenlos. Rettete danach noch zweimal überragend.



Benjamin Henrichs: Note 4,5



Der 22-Jährige zeigte in seinem vielleicht letzten Spiel für Bayer 04 eine Halbzeit lang eine Leistung voller Höhen und Tiefen. Zwei Tiefen waren allerdings sehr tief: Sein Strafraum-Handspiel in der 37. Minute und das Verhalten vor dem 0:2. Dem Transfer nach Monaco steht wenig im Wege.

Jonathan Tah: Note 4

Der Jung-Nationalspieler war beim 0:2 in Mit-Haftung, danach im Zentrum mancher Tumulte im Bayer-Strafraum, für die er nichts konnte.

Aleksandar Dragovic: Note 4,5

Der Vertreter des verletzten Sven Bender verursachte den zweiten Elfmeter, wobei ihn der Kollege Wendell mit einem schlimmen Pass zuvor schwer unter Druck gesetzt hatte. Die Aktion trübte dennoch den Gesamteindruck.

Wendell: Note 5

Das Interesse von Paris St.-Germain am Linksverteidiger müsste nach dieser Leistung endgültig erkalten. Unpräzise, fehlerhaft, offensivschwach.

Kai Havertz: Note 3,5

Der offensive Mittelfeldspieler wurde durch eine Häufung von Ausfällen auf der Sechser-Position zum defensiven. Lange Zeit souverän. Dann Opfer der sich auflösenden Ordnung um ihn herum.

Dominik Kohr: Note 4,5

Eine Halbzeit lang ordentlich als Abräumer. Danach, als dringend einer gebraucht wurde, nicht mehr zu sehen.

Julian Brandt: Note 4

Begann engagiert und druckvoll, allerdings wurden die Präzisions- und Konzentrationsmängel im Verlauf der Zeit erheblich.

Kevin Volland: Note 5

Gab sich seiner Lieblingsbeschäftigung im Sturmspiel, dem Sich-Aufreiben, hin. Vergaß dabei in der 31. Minute, den Ball im Fünfmeterraum einfach ins Tor zu schießen, versuchte etwas Technisches und schoss einen Gladbacher an.

Leon Bailey: Note 3,5

Der Jamaikaner war immer anspielbar, laufwillig und fleißig, wenn der Gegner den Ball hatte. Für die ganz große Show fehlt ihm derzeit offenbar ein wenig Frische und Freiheit im Kopf.

Lucas Alario: Note 5

Ein Stürmer, der kaum Bedrohung ausstrahlt für den Gegner und seine einzige Chance (Kopfball, 86.) grundlos vergibt, hat nicht gut gespielt.

Isaac Kiese Thelin: Note 4

Der als Alternative im Angriff verpflichtete Schwede kam beim 0:2 in ein verlorenes Spiel und konnte vor allem Willen beitragen. Das allein war aber zu wenig.