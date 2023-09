Leverkusen -Ömer Toprak ist auf dem Sprung von Leverkusen nach Dortmund. Offiziell hat sich an der Sachlage zwar nichts geändert: Der Verteidiger steht bis 2018 bei Bayer 04 unter Vertrag, aus dem er dank einer Klausel 2017 für 12 Millionen Euro aussteigen dürfte. Der Werksklub ist nicht gewillt, seinen wichtigsten Defensivspieler und Vize-Kapitän einfach so abzugeben.



„Da müsste schon ein Traum-Angebot kommen, und das sehe ich momentan nicht“, sagte Sportchef Rudi Völler nach dem letzten Saisonspiel. Das hat sich aber inzwischen geändert. Trainer Thomas Tuchel will den 27-Jährigen als Ersatz für seinen zum FC Bayern wechselnden Kapitän Mats Hummels unbedingt haben. Geld ist in Dortmund da. Toprak hat sich, wie zu hören war, innerlich klar für den BVB entschieden. Der Rest ist eine Frage des Preises.



BVB lockt mit Fünfjahresvertrag

Beim Gehalt scheint die Sache zu Ende verhandelt. In Leverkusen verdient Toprak schätzungsweise 2,5 Millionen Euro brutto. In Dortmund würde er laut Medieninformationen 3,6 Millionen Euro pro Jahr bekommen. Allerdings Netto. Im Raum steht ein Fünfjahresvertrag. Zuletzt wurde als Dortmunder Angebot 22 Millionen Euro Ablöse kolportiert. Das von Rudi Völler erwähnte Traum-Angebot geht aber eher in Richtung 30 Millionen. Dennoch scheint man in Leverkusen der Ansicht zu sein, dass der Transfer nicht mehr aufzuhalten ist. Auf eine Laufzeit von fünf Jahren hochgerechnet würde sich Dortmund den Spieler, der seit einem Streit mit dem Kollegen Gökhan Töre nicht mehr für die türkische Nationalmannschaft spielt, mehr als 60 Millionen Euro kosten lassen.

Für diesen Fall müsste Bayer 04 Leverkusen einen Plan B haben. Offenbar hat man ein Auge auf den österreichischen Nationalspieler Aleksandar Dragovic (25) geworfen, der bei Dynamo Kiew spielt. Als Kandidat galt auch U-21-Nationalspieler Niklas Süle (20), der aber zuletzt definitiv erklärt hat, in Hoffenheim bleiben zu wollen.