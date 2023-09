Geisenhausen/Deggendorf -Gut drei Monate lang hat eine entlaufene Kuh ihr Leben in der freien niederbayerischen Natur verbracht - jetzt ist „Büxi“ gefasst. „Sie wurde am Donnerstagabend festgenommen“, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Ein pensionierter Polizeibeamter, der zugleich Jäger ist, habe das Tier nahe Landshut mit einem Pfeil betäubt. Anschließend sei die Kuh von Tierschützern abgeholt und versorgt worden.

Das könnte Sie auch interessieren:

Nach Angaben einer Sprecherin hatte sich „Büxi“ regelmäßig abends am Futtersilo eines Bauernhofes bedient. Dort habe ihr der Polizist mit dem Betäubungsgewehr aufgelauert. Nach dem Treffer mit dem Pfeil sei sie noch etwa 150 Meter davongelaufen. Jedoch habe man ihre Spuren im Schnee gut verfolgen können. „Büxi“ war im Oktober von einem Bauernhof in Geisenhausen ausgebüxt. In Zukunft soll sie in der Obhut von Tierschützern leben. (dpa)