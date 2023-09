Rom -Gut einen Monat nach seinem Rauswurf bei Bayern München hat sich Ex-Coach Carlo Ancelotti erneut öffentlich geäußert. Der Italiener nennt mangelndes Vertrauen als Grund für die Trennung. „Der Klub glaubte nicht mehr an meine Arbeit. Für mich ist es jetzt Zeit, nach vorne zu blicken, mir Zeit zu nehmen, Fußball als Zuschauer anzuschauen, mit Interesse und um eine Chance für die Zukunft, nicht für jetzt, zu finden“, sagte Ancelotti im Interview mit dem italienischen Radiosender „RadioUno“.

Continuing to watch football. Today I had the pleasure to enjoy another great Premier League game. #TOTLIV pic.twitter.com/R90fgRJyto — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) October 22, 2017

„Ich möchte die Chance haben, in Ruhe an einem Projekt zu arbeiten, obwohl ich weiß, dass es in unserem Beruf Ruhe nicht gibt. Ein schlechtes Ergebnis genügt und der Druck steigt. Doch ich warte ruhig ab, ich habe es nicht eilig“, betonte der erfahrene italienische Fußballlehrer.



Unter seinem Nachfolger Jupp Heynckes hat der FC Bayern mit drei Siegen in der Bundesliga am Samstag erstmals in dieser Saison die Tabellenführung übernommen. Ein Rückstand von fünf Punkten auf den Spitzenreiter Borussia Dortmund konnte in einen Drei-Zähler-Vorsprung auf den BVB verwandelt werden. (sid/mbr)

