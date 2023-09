Köln -Durch die 2:3-Niederlage gegen FK Rostow hat der FC Bayern München nicht nur den Gruppensieg in der Champions League verspielt, sondern auch FCB-Boss Karl-Heinz Rummenigge verärgert. Besonders nachdem der Rekordmeister in der Bundesliga gegen Borussia Dortmund die erste Saisonpleite einstecken musste. In der Presse kommt der Meister nicht besser weg. Ein Überblick über die Pressestimmen.

Russland

Sport-Express: „Es war schwer zu glauben. Rostow hat in einem fantastischen und spannenden Spiel auf eigenem Feld Bayern besiegt und dabei einem der besten Clubs des Planeten drei Tore reingedrückt. Dieser Erfolg geht nicht nur in die Geschichte der Don-Mannschaft ein, sondern auch in die des gesamten russischen Fußballs.“

Kommersant: „Rostow, das Große. Rostow hat eines der besten Spiele in seiner Geschichte gezeigt. Damit hat der Club seine Chancen auf die Europa League erhöht.“

Rossijskaja Gaseta: „Rostow hat seinen ersten Sieg in der Champions League eingefahren, indem es die Münchner Bayern auf sensationelle Weise geschlagen hat. Eine andere Sache ist, dass Bayern seine wichtigsten Aufgaben in dem Wettbewerb schon vorab erledigt hatte, indem es sich mindestens den zweiten Platz in der Gruppe gesichert hat.“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Spanien

Marca: „Bayern stolpert in Rostow und macht Atlético den Weg zum Gruppensieg frei"

"Die Deutschen schienen den Winter als solchen für die Niederlage verantwortlich zu machen. In Russland gab es Temperaturen von rund minus fünf Grad, einen eisigen Wind und ein Stadion von Spielzeuggröße." Zum Artikel

As: „Die Bayern werden zerlegt"

"Bayern bleibt im Sturzflug. Die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti erleiden in Russland totalen Schiffbruch. Die Tore von Douglas Costa und Juan Bernat befreien die Münchner nicht aus ihrer Ergebnis- und Spielkrise."



El Mundo Deportivo: „Historische Pleite für die Bayern in Rostow“



"Die sehr ersatzgeschwächte Münchner Mannschaft ließ sich von Rostow überraschen und erweckte während des Spiels nicht den Eindruck, viel mehr leisten zu können."



Italien

Corriere dello Sport: „Die Bayern gehen in Russland K.o.“



So reagiert die deutsche Presse auf die Bayern-Pleite

Die Minusgrade haben den Bayern wohl ein wenig zu sehr zugesetzt. REUTERS

Sueddeutsche.de: "Jetzt verliert Bayern auch noch in Rostow"

"Ein Außenseiter, ein Rekordmeister und dann das Undenkbare: Der FC Bayern kassiert ein 2:3 in Rostow. Den Russen genügen wenige Tugenden, um die Münchner zu düpieren."



Kicker: „Bayern blamiert sich in Rostow“



"Der FC Bayern hat sich am frühen Mittwochabend in der Champions League blamiert. Die Münchner unterlagen Rostow, einem russischen Novizen in der Königsklasse, mit 2:3. Zwar hatten die Bayern deutlich mehr Ballbesitz und waren dem Außenseiter drückend überlegen, erspielten sich aber kaum klare Chancen und waren in der Defensive alles andere als souverän."



Bild: „Bayern patzt schon wieder - Bibber-Pleite in Russland“



"In Dortmund kann man verlieren. Aber in Russland ... Die Bayern holen sich beim krassen Außenseiter Rostow die zweite Pflichtspiel-Niederlage in Folge ab. Das 2:3 bei eiskalten minus vier Grad ist die erste Champions-League-Niederlage gegen ein russisches Team."



Sport1.de: "Alarmsignale nach Bayerns Blamage"



"Der FC Bayern kassiert eine überraschende Niederlage in Rostow und verspielt alle Chancen auf den Gruppensieg in der Champions League. Die Fehler werden klar angesprochen." (red/dpa/sid)