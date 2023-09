Köln -Wenn der sonst eher auf Sachlichkeit Wert legende Max Eberl emotional Giftpfeile verteilt, schrillen bei Borussia Mönchengladbach die Alarmglocken. Der Manager hatte sich nach dem Remis gegen Celtic Glasgow am Dienstag massiv über die Spielplan-Ansetzung der DFL beschwert. „Ich weiß nicht, was die Liga sich dabei gedacht hat, einen Champions-League-Teilnehmer direkt am Freitag wieder spielen zu lassen. Bei Bayern München gäbe es das nicht“, prangerte Eberl an. Eine Behauptung, die darauf abzielt, dass die DFL dem Rekordmeister vorsätzlich und chronisch einen Wettbewerbsvorteil verschafft.

Ein Blick auf die Fakten aber zeigt, dass Eberl mit seinen Aussagen nicht nur der Deutschen Fußball-Liga, sondern auch dem FC Bayern Unrecht getan hat. Die DFL bemüht sich, eine 72-Stunden-Regelung einzuhalten. Heißt: Zwischen Abpfiff und Anpfiff zweier Spiele sollten im Normalfall mindestens drei volle Tage liegen. Das ist beim Rhythmus Dienstag-Freitag zwar nicht gegeben – es liegen nur 70 Stunden zwischen Ab- und Anpfiff – die Ruhephase beim Mittwoch-Samstag-Rhythmus ist aber sogar noch kürzer (65 Stunden). Am kommenden Wochenende sind Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund betroffen. Auch die Europa-League-Teilnehmer Schalke und Mainz haben eine kürzere Ruhephase.

FC Bayern war letzte Saison betroffen, Gladbach nicht

Der Vorwurf, der FC Bayern müsse nach einem Champions League-Spieltag nie freitags antreten, ist ebenso falsch. Alleine in der Saison 2015/16 mussten die Bayern einmal genau diesen Rhythmus durchlaufen, Borussia Mönchengladbach hingegen gar nicht. Weil der Rekordmeister stets länger in nationalen und internationalen Pokal-Wettbewerben vertreten ist, ist auch die Anzahl der Englischen Wochen deutlich höher. Die Folge: Eine höhere Belastung, die der FC Bayern durch einen breiteren Kader auszugleichen versucht.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Genau hier liegt wohl der verbale Ausrutscher Eberls begründet. Seit Wochen plagen die Borussen massive Verletzungsprobleme - Leistungsträger wie Raffael, Hazard und Alvaro Dominguez sind wochenlang ausgefallen. In der Bundesliga läuft Gladbach auf Platz 11 den eigenen Ansprüchen hinterher, die Chancen auf das Erreichen des Achtelfinals in der Champions League sind seit Dienstag auf theoretische Natur geschrumpft, seit Ende September wartet die Borussia auf einen Bundesliga-Sieg. Die Nerven im Borussia-Park sind entsprechend angespannt.



Rummenigge kontert Eberl

Dass Max Eberl im Anschluss an ein unglückliches Remis gegen Celtic eine emotionale Ansprache wählt, ist daher durchaus verständlich. Doch das Ziel seines Angriffs ist ganz offenbar das falsche. Auch Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge war wenig angetan vom verbalen Vorpreschen des Gladbach-Managers. „Das hat es bei uns auch schon gegeben", sagte Rummenigge der „Bild“-Zeitung. „Natürlich will man immer lieber samstags spielen. Aber dann muss er sich bei der DFL beschweren. Und sich rechtzeitig darum kümmern - das ist dann eher ein Vorwurf an die eigene Adresse.“

Auch die DFL reagierte auf die Vorwürfe: Das Bundesliga-Spiel gegen Hertha finde am Freitag statt, weil für Samstag eine Großdemonstration in Berlin angekündigt sei und die Sicherheitsbehörden ausdrücklich darum gebeten hätten, keine Fußballspiele der 1. oder 2. Bundesliga stattfinden zu lassen.

Daraufhin ruderte auch Eberl zurück: „Ich habe jetzt erfahren, dass am Samstag in Berlin eine Großdemonstration ist und deswegen das Spiel auf Freitag vorverlegt wurde", erklärte er im Sky-Interview. Und weiter: „Direkt nach dem Spiel sagt man sowas natürlich auch mit Emotionen. Wir hatten das jetzt zwei Mal hintereinander, wo wir Dienstag und Freitag spielen 'durften' - ich sage 'mussten'. Das war in dem Fall etwas ärgerlich. Wir dachten, es hätte sportliche Gründe, am Ende waren es politische. Also muss man das dann akzeptieren.“

Der schwerwiegende Vorwurf, die DFL würde den FC Bayern bevorteilen, lässt sich aber so leicht nicht aus der Welt schaffen. Mag er noch so unbegründet sein.

Das könnte Sie auch interessieren: