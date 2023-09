Während am Freitag bei der CSU in München gegenüber der Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel einmal mehr härtere Töne angeschlagen wurden, sprach Bayerns Finanzminister Markus Söder in der Radio Bremen-Talkshow „3nach9“ über einen Härtetest der privaten Art.

Auf die Frage von Gastgeber Giovanni di Lorenzo, in welchen

Situationen er seinen Kindern besonders peinlich sei, antwortete er

im Studio an der Weser: Das Abholen von der Schule könne

mitunter aus der Sicht des Nachwuchses „ein absolutes No-Go“

sein.

„Ich bin extra mal von einem Termin gehetzt ohne Ende, dass ich

zur Schule komme“, erinnerte sich der vierfache Vater an ein

Erlebnis, das er einmal mit einer seiner Töchter gehabt habe. „Ich

bin gerannt, habe geschwitzt, stehe dann in der Schule und warte

auf meine Tochter. Sie kommt herunter, ich strahle und sie sagt:

Was machst denn jetzt du hier? Das ist ja jetzt voll peinlich vor

meinen Freundinnen! Sie läuft vorbei und du denkst: Was habe ich

denn jetzt falsch gemacht? Aber da ich mehrere Kinder habe,

gewöhnt man sich an die Situation.“ (red)