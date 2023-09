Berlin -Außenminister Frank-Walter Steinmeier hat nach eigenen Angaben noch keine Kenntnis darüber, wer SPD-Kanzlerkandidat wird. „Ich weiß es nicht“, sagte er am Donnerstag bei der Vorstellung seines Buches „Flugschreiber“ auf eine Frage des früheren TV-Journalisten Ulrich Deppendorf. Steinmeier fügte hinzu: „Ich weiß nicht, ob die, die sagen, dass sie es wissen, es wissen.“

Damit spielte er auf eine Äußerung der stellvertretenden SPD-Vorsitzenden Hannelore Kraft an, die gesagt hatte: „Ich weiß, wer es wird, aber ich sage es Ihnen nicht.“ Die SPD will im Januar entscheiden, wer bei der Bundestagswahl 2017 als Herausforderer von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) antritt.

Steinmeier stellte sein Buch zusammen mit Deppendorf und der Grünen-Politikerin Claudia Roth vor.

„Flugschreiber“ ist eine Mischung aus wichtigen Reden Steinmeiers und Berichten von seinen Reisen. Steinmeier hat in seinen bisher sieben Jahren - mit Unterbrechung - als Außenminister jedes Jahr auf 80 bis 90 Reisen durchschnittlich 400.000 Flugkilometer in 800 Flugstunden zurückgelegt. In wievielen Ländern der Welt er noch nicht war, weiß man im Auswärtigen Amt nicht. Viele können es nicht sein.

Im Februar tritt Steinmeier als Kandidat der großen Koalition für die Nachfolge von Bundespräsident Joachim Gauck an.

Kein Handbuch über Außenpolitik

Er selbst beschreibt sein Buch mit folgenden Worten: „Es ist kein Handbuch über Außenpolitik, es ist auch keine Bilanz meiner Außenpolitik. Es ist eher ein Erklärbuch daraus geworden.“ Kurz nach der Buchvorstellung stand für Steinmeier schon wieder die nächste Reise an - in den Libanon.