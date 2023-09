Eschwege -Ein Zehnjähriger ist in einen Teich in Eschwege eingebrochen und leicht verletzt worden - dahinter soll ein übler Scherz zweier Jugendlicher stecken. Der Junge wurde von seiner Cousine aus dem Wasser gezogen und rannte durchnässt nach Hause, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Eltern hatten den Vorfall vom Donnerstag erst am Freitag angezeigt. Demnach sollen zwei Jugendliche dem Jungen auf dem Heimweg von der Schule den linken Schuh weggenommen und auf die Eisfläche des Schwanenteichs geworfen haben.

Als das Kind seinen Schuh zurückholen wollte, schubste ihn einer der Älteren auf's Eis, wie das Opfer berichtetet. Der Junge brach in der Nähe des Ufers mit dem Unterkörper ein. Während seine Cousine ihm half, rannten die beiden Jugendlichen davon. Nach ihnen werde nun gesucht, sagte ein Polizeisprecher. Der Zehnjährige habe glücklicherweise nur einige blaue Flecken abbekommen, erkältet sei er bislang nicht - „obwohl er bei minus sieben Grad Außentemperatur mit nassen Klamotten nach Hause laufen musste“. (dpa)