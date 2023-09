München -Einen besonderen Urlaubs-Schnappschuss haben sich vier Männer aus den Vereinigten Arabischen Emiraten gesichert: Sie rasten mit fast 100 Stundenkilometern über der erlaubten Höchstgeschwindigkeit durch eine Radarfalle auf der A 8 bei Irschenberg (Bayern). Das war aber offenbar kein Versehen, wie das Blitzerfoto zeigt. Darauf sind die Raser mit lachenden Gesichtern zu sehen, einer zeigt mit den Fingern das Victory-Zeichen gen Kamera.

Wahrscheinlich haben sie gedacht, dass sie für diese Verkehrssünde nicht belangt werden können, weil sie nur temporär in Deutschland waren. Doch da haben sie sich zu früh gefreut. Denn die Beamten der Autobahnpolizei Holzkirchen haben die Täter schnell ermittelt. Sie nahmen die hochmütigen Touristen am Flughafen in Empfang, als diese den Leihwagen wieder abgeben wollten.

Bevor er das Land verlassen durfte, musste der Fahrer des Wagens eine Strafe in Höhe von 1.263,50 Euro bezahlen. Weil er selbst nicht mehr genug Geld dabei hatte, mussten alle vier zusammenlegen.

Mit dem teuren Foto in der Tasche durften sie schließen einchecken und zurück in die Heimat reisen. (red)

