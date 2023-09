Wuppertal -Wegen kritischer Äußerungen auf Facebook soll ein in Wuppertal lebender türkischer Familienvater in der Türkei festgehalten werden. Nach übereinstimmenden Medienberichten sei der Mann während seines Urlaubs in der Türkei festgenommen und mit einer Ausreisesperre belegt worden.

Es gehe um Äußerungen über den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. „Wir haben einen Bürger, auf den die Angaben passen“, sagte eine Sprecherin der Stadt Wuppertal am Freitag. Man habe inzwischen auch Kontakt zu dem Bekannten von ihm herstellen können, der den Fall publik gemacht habe.

Man werde sich um die Familie kümmern, sollte diese ohne den Vater zurückkehren und das Einkommen wegfallen, sagte die Sprecherin. Der Mann müsse auch nicht fürchten, sein Aufenthaltsrecht in Deutschland zu verlieren, wenn er binnen sechs Monaten nicht zurückkehre. „Wir haben da einen Ermessensspielraum.“

Zu den Vorwürfen und Vorkommnissen in der Türkei könne man sich aber nicht äußern. Das Auswärtige Amt hatte vor einer Woche seine Reisehinweise für die Türkei verschärft. Türkei-Reisenden wird zu „erhöhter Vorsicht“ geraten. Grund dafür sei, dass in einigen Fällen zu freiheitsentziehenden Maßnahmen gekommen sei, „deren Grund oder Dauer nicht nachvollziehbar war“. (dpa)

