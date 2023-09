Berlin -In der Nähe der US-Botschaft am Brandenburger Tor in Berlin ist am Freitagmorgen ein verdächtiger Mann festgenommen worden. Der Inhalt eines dunklen Koffers, den er dabei hatte, erwies sich allerdings als ungefährlich, sagte ein Polizeisprecher. Sicherheitspersonal der Botschaft hatte die Beamten alarmiert.

Die Berliner Polizei hat einen Mann mit einem verdächtigen Koffer in Berlin festgenommen.

Der Pariser Platz am Brandenburger Tor wurde abgesperrt.

Einen Bericht der „Bild“-Zeitung, wonach der Mann gedroht haben soll, Rache für den Tod von Obama Bin Laden nehmen zu wollen, konnte der Polizeisprecher am Morgen nicht bestätigen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Mann weiter in Gewahrsam

Sprengstoffexperten hatten den Koffer untersucht. Sie fanden aber nur persönliche Dinge des Mannes. Der Mann ist weiter in Polizeigewahrsam. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich um einen 23 Jahre alten Deutschen.

Der Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor war abgesperrt worden. Die US-Botschaft gilt als eines der am besten gesicherten Gebäude Berlins. Sie wurde im Jahr 2008 an ihrem historischen Platz eröffnet. (dpa)