Berlin -Unklar, wie lange die CSU in Bayern und deren PR-Berater an dem neuen, naja, nicht wirklich wortgewaltigen Wahlkampfslogan für CSU-Ministerpräsident Markus Söder gebastelt haben. „Söder macht´s“, damit wirbt die CSU auf Plakaten im Süden des Landes für ihren Mann am 14. Oktober bei der bayerischen Landtagswahl.

Dass zu Zeiten von Internet und Social Media zu einer professionellen und zeitgemäßen Werbekampagne etwas mehr gehört als nur ein schmissiger Spruch, das dämmert der CSU in diesen Tagen wohl langsam. Aber dafür umso deutlicher. Denn was die CSU gründlich verschlafen hat: sich entsprechende Seitendomains, Facebook-Profile oder Twitteraccounts zu „Söder macht´s“ zu sichern.

Bayern-SPD landet PR-Coup

Kein Problem, denn darum hat sich nun schon die Bayern-SPD vorsorglich gekümmert und damit einen PR-Coup gelandet, der beispielslos ist. Allerdings dürften die Christsozialen die Inhalte sicher ein wenig anders bespielt haben, wären sie Eigentümer der Homepage soeder-machts.de. Sind sie aber nicht. Das mag die CSU erzürnen, damit ist sie mutmaßlich aber recht allein auf weiter Flur. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen.

Die bayerische SPD listet auf der Webseite auf, was Söder macht – oder bisher gemacht hat: „32 000 öffentliche Wohnungen an private Investoren verscherbeln – und damit 80 000 Mieter im Regen stehen lassen“, ein „verfassungswidriges Polizeigesetz gegen alle Bedenken durchs Parlament peitschen und dann seine Kritiker beschimpfen“, ein „Psychiatriegesetz vorlegen, das psychisch kranke Menschen pauschal kriminalisiert“, „gut integrierte Auszubildende und Arbeitnehmer am Arbeitsplatz verhaften lassen und nach Afghanistan abschieben“, „ertrinkende Menschen als Asyl-Touristen bezeichnen“. Und so weiter. Und so fort.

„All das macht Markus Söder. Damit hat er sich in Rekordzeit zu Deutschlands unbeliebtesten Ministerpräsidenten gemacht“, heißt es unter der Liste. Wer auf der Seite ein wenig weiter nach unten scrollt, entdeckt das Gesicht von Natascha Kohnen, die SPD-Spitzenkandidatin in Bayern und Söders Herausforderin.

Es folgt eine Auflistung der Dinge, die „Bayern wirklich braucht“: eine „Offensive für bezahlbaren Wohnraum“, „mehr Unterstützung für Familien“, „Fairness auf dem Arbeitsmarkt“, „Menschlichkeit statt Pragmatismus“, „Zusammenhalt statt Spaltung“, „einen neuen politischen Stil“. „Das alles“, so die Seitenverantwortlichen, „gibt es hier“. Statt eines Söder-Plakats, wirbt die SPD für ihr eigenes Wahlplakat und damit auch für ihre politischen Inhalte.

Vorsprung zur SPD ist wohl kaum einzuholen

Nach jüngsten Umfrageergebnissen liegen die Christsozialen mit deutlich unter 40 Prozent zwar weit entfernt von der erhofften Mehrheit, doch der Vorsprung zur SPD ist wohl kaum einzuholen. Die Sozialdemokraten liegen bei rund 12 Prozent aktuell auf Platz vier – noch hinter den Grünen und der AfD.

Auch wenn Kohnen keine Chance gegen Söder hat, der PR-Coup im bayerischen Landtagswahlkampf ist mehr als gelungen.