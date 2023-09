Berlin -Sie reisen aus der ganzen Republik zu Mahnwachen nach Berlin. Sie ziehen mit Verfassungsbeschwerden nach Karlsruhe. Sie gehen den Politikern aller Parteien gehörig auf die Nerven. Jetzt haben sich die Rentner den 20. April ganz dick in ihrem Kalender angestrichen. Dann beschäftigt sich der Deutsche Bundestag mit dem Aufstand der Senioren.

Am 20. April berät der Deutsche Bundestag über einen Antrag der Linkspartei, die deutliche Belastung von Lebensversicherungen mit Sozialabgaben wieder zurück zu nehmen.

Vor allem Senioren, die nun in Rente gehen, werden von den Abgaben getroffen.

Auch viele heutige Arbeitnehmer müssen sich auf Einbußen einstellen.

An diesem Tag berät das Parlament über einen Antrag der Linkspartei, die deutliche Belastung von Lebensversicherungen mit Sozialabgaben wieder zurück zu nehmen. Betroffen sind Lebensversicherungen mit Betriebsrenten-Charakter, auch als Direktversicherungen bekannt, die vor dem Jahr 2002 abgeschlossen wurden. Für sie brachte die Gesundheitsreform 2004 eine schwerwiegende Verschlechterung, die völlig unerwartet Hundertausende oder sogar Millionen Bürger zehntausende Euro kosten dürfte. In einer berühmt-berüchtigten Nachtsitzung vereinbarten die damalige Gesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD) und ihr Unions-Verhandlungspartner Horst Seehofer (CSU), dass die Inhaber dieser Lebensversicherungen bei der Auszahlung die vollen Beiträge zur Kranken-und Pflegeversicherung abführen müssen. Und zwar nicht nur die Arbeitnehmerbeiträge, sondern auch die der Arbeitgeber. Bekommt der Neurentner beispielsweise 100 000 Euro ausgezahlt, sind erst einmal über 18 000 Euro weg von dem hart ersparten Geld.

Auch heutigen Arbeitnehmer drohen Einbußen

Für viele kommt der Schock, wenn der Ruhestand beginnt. Auf Einbußen müssen sich auch viele heutige Arbeitnehmer einstellen. Und zwar gerade die, die glauben, mit alten Lebensversicherungs-Verträgen mit noch höheren Zinsen einen guten Schnitt zu machen. „Gerade in Ostdeutschland droht vielen Menschen ein böses Erwachen“, meint Gerhard Kieseheuer, Vorsitzender beim Verein der Direktversicherungsgeschädigten (DGV). Nach dem Mauerfall schlossen dort viele Beschäftigte, verunsichert von der Debatte über die Rentenlücken, diese Direktversicherungen ab. Sie taten es im guten Glauben, weil die Politik in der Zeit vor der Riester-Rente diese Form der Altersvorsorge besonders förderte. Und sie konnten nicht ahnen, dass ihnen nachträglich die Abzüge durch die vollen Krankenkassen- und Pflegebeiträge aufgebürdet werden sollten. Als Kieseheuer als junger Mann pflichtbewusst die Direktversicherung abgeschlossen habe, versprach ihm der Vertreter eine Auszahlung von 150 000 Mark. Daraus wurden 110 000 Mark oder gut 55 000 Euro. Das dürfte der üblichen Erfahrung entsprechen, dass Versprechen gerade in dieser Branche mit Vorsicht genießen zu sind. Doch auf diesen kleineren Betrag musste Kieseheuer noch einmal rund zehntausend Euro an die Sozialkassen abtreten. Damit fehlten ihm in seiner Planung rund 30 000 Euro, klagt der Rentner.

So dürfte es vielen ergehen. Alle Versuche, mit Klagen den rückwirkenden Eingriff in die Ansprüche zu stoppen, sind bisher gescheitert. Auch das Bundesverfassungsgericht sah in der Reform keinen unzulässigen Bruch des Vertrauensschutzes.

Unterstützung der Wirtschaft

Also richten sich die Hoffnungen auf die Politik. Es kommt nicht häufig vor, dass ein Antrag der Linkspartei die Unterstützung der Wirtschaft findet. In diesem Fall ist das so. In der Anhörung vor dem Gesundheitsausschuss des Bundestages stellte sich die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände hinter die Forderung. Gemeinsames Anliegen ist, eine doppelte Beitragszahlung zu verhindern. Denn viele haben schon als Arbeitnehmer, als sie in die Lebensversicherung einzahlten, Tarife an die Sozialkassen abgeführt. Formal gesehen trugen sie zwar damals ihren Arbeitgeber als Versicherungsnehmer ein. Doch das sei damals von der Politik so vorgegeben worden, sagt Kieseheuer. Tatsächlich hätten die Beschäftigten die Versicherungsprämien ausschließlich aus eigenen Mitteln bezahlt – und zwar ohne Vergünstigung bei den Sozialabgaben. Aus ihrer Sicht haben sie damit eigentlich private Versicherungen, für die gar keine Beitragspflicht vorgesehen sei.

Diese Menschen fühlten sich zu Recht betrogen, kritisiert die Linkspartei. Sie schätzt die Zahl der Betroffenen auf mehrere Millionen. Eine doppelte Beitragslast sei nicht auszuschließen, hält der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen dagegen. Doch dies sei eher „atypisch“ und es gehe um sehr wenige Fälle. Von einem „Sonderopfer“ spricht der Sozialverband Deutschland. Bis 2004 hätten die Rentner nur die Hälfte des Beitragssatzes abführen müssen, seither jedoch die volle Höhe. Zwar können Arbeitnehmer bis zu vier Prozent ihres Bruttoeinkommens durch Entgeltumwandlung abgabenfrei in eine Direktversicherung einzahlen. Doch diese Vergünstigung gleiche den Missstand durch das Sonderopfer nicht aus.

Diesmal dürfte der Antrag im Bundestag keine Chancen auf eine Mehrheit haben – Union und SPD werden kaum mit der Linkspartei stimmen. Doch die Geschädigten setzen darauf, dass auch die anderen Parteien früher oder später den Handlungsbedarf erkennen. „Uns geht es um Gerechtigkeit“, sagt Kieseheuer.