Düsseldorf -Das umstrittene Strafgesetz zur Beleidigung ausländischer Staatsoberhäupter könnte früher abgeschafft werden als bisher geplant. An einem Gesetzentwurf zur Streichung der umstrittenen Strafnorm wird bereits gearbeitet, wie eine Sprecherin des Bundesjustizministeriums am Donnerstag mitteilte. Die verfahrenstechnischen Fragen befänden sich noch in der Abstimmung. Damit ist offen, ob das Gesetz, wegen dem gegen den ZDF-Moderator Jan Böhmermann ermittelt wird, 2018 oder früher fällt.

Das Jahr 2018 als Termin für die Abschaffung hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) genannt. Es gibt aber Forderungen, den Paragrafen schneller zu streichen, damit Böhmermann nicht mehr wegen Beleidigung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan belangt wird. Denn das Verfahren nach Paragraf 103 müsste eingestellt werden, wenn das Gesetz abgeschafft ist. Es gäbe dann nur noch das Verfahren wegen des Beleidigungs-Paragrafen 185, mit dem ein geringeres Strafmaß verbunden ist.

Über die derzeitigen Vorbereitungen zur Abschaffung des Paragrafen hatte zunächst die „Rheinische Post“ vom Donnerstag berichtet. Nach der Ankündigung des nordrhein-westfälischen Justizministers Thomas Kutschaty (SPD), den Paragrafen noch vor der Sommerpause über den Bundesrat kippen zu wollen, habe Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) den Ländern sein Entgegenkommen signalisiert, hieß es in dem Bericht.

Böhmermann hatte Erdogan in einer Satire mit Worten unter der Gürtellinie angegriffen. Ankara verlangte daraufhin eine Strafverfolgung Böhmermanns wegen Beleidigung ausländischer Staatschefs. Gegen den Widerstand des Koalitionspartners SPD erteilte Merkel die dazu nötige Ermächtigung. (afp)