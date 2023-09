Berlin -Wer ist die Traumfrau der Deutschen? Laut einer Umfrage der Meinungsforscher von mafo.de ist Model Lena Gercke (28) die Schönste im ganzen Land (Video oben).

16,7 Prozent der Befragten wählten die erste Gewinnerin von „Germany's Next Topmodel“ zu ihrer Traumfrau. Und dabei kam die Ex von Sami Khedira bei den Frauen (17,5 Prozent) sogar deutlich besser an als bei den Männern (15,9 Prozent).

Damit ist die hübsche Blondine beliebter als ihre Model-Ziehmama Heidi Klum. Die ist abgeschlagen auf Platz 26 gelandet.

Das komplette Ranking gibt es hier.

(red)