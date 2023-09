Manchester -Keine Fleece-Jacken mit plakativem Label am Hals mehr. Die Ära der britischen Modemarke Bench ist zu Ende, wie das Unternehmen am Wochenende in Manchester mitteilte.

Ist der Brexit Schuld an der Insolvenz von Bench?

Die Situation am Einzelhandelsmarkt sei in jüngster Vergangenheit immer schwieriger für das Modeunternehmen geworden. Unter anderem wegen der Abwertung des britischen Pfundes nach dem Brexit.

Auch ein Logistikproblem im Jahr 2016 soll Bench in den Ruin getrieben haben, schreibt das „Handelsblatt“.

„Letztlich war es uns nicht mehr möglich, zusätzliche Liquidität für das Unternehmen aufzubringen, weder auf Eigenkapital- noch auf Fremdkapitalbasis“, erklärte Barry Knight, Direktor der Bench Limited. Erst kürzlich machte das Essener Kultlabel Naketano dicht.

Der Verkauf geht unterdessen erstmal weiter: „Die Läden bleiben auf absehbare Zeit geöffnet“, hieß es aus der Firmenzentrale.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Aktuell gehört Bench mehrheitlich dem deutschen Investor Emeram Capital Partners. Das Unternehmen aus München hatte das 1989 gegründete Label 2014 übernommen und dann den früheren Hugo-Boss-Chef Bruno Sälzer als Vorstandschef und Sanierer angeheuert. Erst im März hatte er überraschend hingeschmissen.

(jiri/sp)