Köln -Dirk Nowitzki hat einmal mehr unter Beweis gestellt, dass es letztendlich die richtige Entscheidung war, Basketballprofi in der NBA zu werden.

Bem Benefitsspiel "Champions for Charity" in Mainz verschoss der Würzburger einen Elfmeter und verfehlte bei einem Fallrückzieherversuch den Ball um Längen. Nichtdestotrotz gewann die Elf von Nowitzki mit 9:6 gegen die Auswahl "Nazionale Piloti", angeführt von Sebastian Vettel, der den im Koma liegenden Michael Schumacher vertrat.

Lukas Podolski mit Fallrückziehertor

Bei der Partie zu Ehren von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher wirkte im Vorfeld des Großen Preises von Deutschland in Hockenheim (Sonntag, 14 Uhr) auch Lukas Podolski mit. Der Ex-FC-Spieler zeigt Nowitzki, wie man einen richtigen Fallrückzieher verwandelt. seht selbst:

Nowitzkis Genesungswünsche für Schumacher

Der Erlös des Spiels, dem 24.822 Zuschauer im Stadion von Bundesligist Mainz 05 beiwohnten, geht zu gleichen Teilen an die Initiative BasKIDBall, deren Schirmherr Nowitzki ist, und an den Bundesverband Schädel-Hirnpatienten in Not e.V. Michael Schumacher (47), der sich 2013 bei einem Skiunfall schwere Kopfverletzungen zuzog und über dessen Gesundheitszustand seither keine Details bekannt sind, war zu seinen Formel-1-Zeiten (1991 bis 2006 und 2010 bis 2012) begeisterter Fußballer und jahrelang auch Kapitän der „Nazionale Piloti“ gewesen. Initiator Nowitzki sagte vor dem Spiel: „Ich hoffe, dass wir Michael ein bisschen positive Energie schicken können. Wir wollen ihm zeigen, dass die Leute ihn nicht vergessen haben und dass er immer noch ein Idol ist.“