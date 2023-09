Benidorm -Ihre Aktion hat große Empörung hervorgerufen: Britische Touristen haben einem Obdachlosen im spanischen Benidorm 100 Euro für ein Gesichts-Tattoo gezahlt, wie der Guardian berichtet. Die Männer, die einen Junggesellenabschied feierten, nutzten die Bedürftigkeit des Wohnungslosen aus.

Zu ihrem Vergnügen sollte sich der 34-Jährige den Namen des Bräutigams und seinen Wohnort ins Gesicht stechen lassen: „Jamie Blake, North Shields, NE28“. Da der Obdachlose jedoch zu große Schmerzen hatte, wurde die Tätowierung nicht vollendet.

„Die Gemeinde ist angeekelt“

Der Fall wurde bekannt, weil das Tattoo-Studio ein Bild des Mannes auf Facebook teilte. So wurde Karen Maling Cowles die Präsidentin der Vereinigung britischer Geschäftsleute in Benidorm (Benidorm British Business Association) auf den Vorfall aufmerksam. Der Badeort an der Costa Blanca ist insbesondere bei britischen Touristen sehr beliebt. „Die Gemeinde ist angeekelt und viele Touristen auch“, sagte Cowles dem Guardian. „Es ist furchtbar, die Situation einer schutzlosen Person auszunutzen und zu denken, dass man mit ein bisschen Geld für etwas schnellen Spaß sorgt.“

Das Foto, das eine Welle der Empörung bei den Einheimischen auslöste, wurde inzwischen aber von der Seite des Tattoo-Studios entfernt. Cowles konnte den Obdachlosen der britischen Zeitung zufolge inzwischen ausfindig machen. Die Geschäftsfrau spürte den jungen Mann am Strand auf, wo er im Sand schlief. Der 34-Jährige sei gelblich im Gesicht gewesen und habe gezittert. Er habe ihr erzählt, dass er Alkoholiker sei und nach dem Ende einer Beziehung 2700 Kilometer von Polen nach Benidorm gelaufen sei. Dadurch habe er nun Rückenschmerzen und seine Fähigkeit zu gehen sei eingeschränkt.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Britin sammelt Geld für den Obdachlosen

Der Obdachlose habe erklärt, dass von den 100 Euro der britischen Touristen nichts mehr übrig sei. Einen Teil des Geldes habe er ausgegeben, danach sei er überfallen und die übrig gebliebenen 17 Euro gestohlen worden. Cowles sammelt nun Geld, damit der 34-Jährige sich die Tätowierung im Gesicht entfernen lassen kann und um dem jungen Mann den Start in ein neues Leben zu ermöglichen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Cowles forderte im Guardian eine Debatte über die Manieren einiger britischer Touristen im Ausland. „Wir müssen darüber sprechen, warum es zu einem solchen Verhalten kommen kann, warum es ok ist, im Urlaub zu tun, was immer man will.“

Benidorm will sein Party-Image loswerden

Der Gemeinderat von Benidorm hatte Touristen erst im Frühjahr davor gewarnt, sich „unzivilisiert“ zu benehmen. Die spanische Stadt mit den vielen Wolkenkratzern versucht schon seit Jahren, ihr Image als Party-Hochburg loszuwerden und eher Luxus-Touristen anzusprechen. (rer)