Und noch ein Problem am BER. Wenige Stunden vor der Sitzung des Flughafen-Aufsichtsrats am Freitag ist ein Schreiben eingegangen, in dem die BER-Verantwortlichen mit neuen Arbeitsaufträgen konfrontiert werden. „Dieses Schreiben hat uns sehr überrascht. Das ist eine schwierige Situation“, sagte der Regierende Bürgermeister und Vorsitzende des Aufsichtsrats, Michael Müller (SPD).

Jedem sei bewusst, dass die Eröffnung im zweiten Halbjahr 2017 schwer zu halten ist, gestand er ein. Doch sie sei weiterhin möglich. „Ich streite mich aber nicht um vier Wochen. Es kommt nicht darauf an, ob wir Dezember 2017 oder Januar 2018 eröffnen. Mir ist es wichtig, dass wir fertig werden.“

Es hat sich nichts geändert am BER. Weiterhin regiert das Prinzip Hoffnung. Und weiterhin ist es so, dass Verantwortung weitergeschoben wird, wenn Probleme den Zeitplan aus dem Lot zu bringen drohen. So ist es auch jetzt wieder.

Planer hätten es wissen müssen

Im Aufsichtsrat ging es um ein Thema, das bereits in den vergangenen Wochen Krisenpotenzial gezeigt hatte. Die Forderung lautet: Die Brandschutzkonzepte für das BER-Terminal und den darunter liegenden Bahnhof müssen aufeinander abgestimmt sein. Schon seit einigen Wochen gibt es Gespräche mit dem Bauordnungsamt des Kreises Dahme-Spreewald. Anlass ist der Antrag für Umbau der Entrauchungsanlage im Terminal, den die Flughafengesellschaft im Februar gestellt hat.

Ungeklärte Verantwortlichkeiten

Verlangt werden umfangreiche Simulationsrechnungen, die zeigen, dass bei einem Feuer im Terminal ausfahrende Züge keinen Qualm in die Tunnelstation ziehen. Großrechner in den USA und den Niederlanden sind bereits dabei, alle möglichen Szenarien durchzurechnen – ein Kraftakt, der Wochen dauert.

In dem jüngsten Brief des Bauordnungsamts, von dem Müller am Freitag sprach, ist nun von neuen Anforderungen die Rede. Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) und die Bahn verlangen zusätzliche Simulationsrechnungen, sagte der Regierende. Dies müsse weitere Szenarien des Eisenbahnbetriebs abdecken.

„Auch andere müssen einen konstruktiven Beitrag leisten“, forderte Müller. Es müsse darüber gesprochen werden, welche Nachweise für eine Inbetriebnahme des BER nötig sind – und welche Nachweise nachgeliefert werden könnten. Hinter den Kulissen hatte es bereits vor der Sitzung Kritik aus Berlin an dem Verfahren gegeben.

Am Freitag gab es weitere Diskussionen. „Das Bundesverkehrsministerium muss auf das EBA und die Bahn einwirken, damit dort nicht die Sachbearbeiter immer neue, völlig überzogene Forderungen aufstellen“, hieß es in Aufsichtsratskreisen. Es sei rechtlich möglich, dass Brandenburg die Genehmigung des Umbaus der Entrauchungsanlage vom Thema Bahnhof abkoppelt. „Da müssen jetzt das Ministerium und das Landratsamt gemeinsam Verantwortung übernehmen“, hieß es.

Das EBA ließ allerdings am Freitag durchblicken, dass es die Verantwortung bei der Flughafengesellschaft sieht. Sie hätte wissen können, dass nach Änderungen im Terminal zusätzliche Brandschutz-Simulationen vorzulegen sind. Das Bundesamt hatte die Inbetriebnahme des Bahnhofs 2012 genehmigt – unter dem Vorbehalt, dass die Brandschutzeinrichtungen an der Schnittstelle zum Terminal erfolgreich getestet werden.

Kaum mehr Spielraum im Zeitplan

Damals waren die Konzepte aufeinander abgestimmt, sagte Sprecher Moritz Huckebrink. Doch für heute sprach er von „geänderten baulichen Gegebenheiten im Terminal“. Die Betriebsszenarien, die zu testen sind, habe das Land Brandenburg im Planfeststellungbeschluss im Jahr 2004 aufgeführt.

Michael Müller machte deutlich, dass es im Zeitplan für das Flughafenprojekt fast keine Reserven mehr gibt. „Es gibt nicht mehr viel Spielraum.“ Doch obwohl es jeden Tag „enger und schwieriger“ werde, halte er es weiterhin für möglich, dass die Bautätigkeit am BER 2016 endet und der Flugbetrieb 2017 beginnt, bekräftigte er. Flughafenchef Karsten Mühlenfeld pflichtete bei: „Wir sind guter Dinge, dass wir es hinkriegen.“

Probleme, die im Zuständigkeitsbereich der Flughafengesellschaft liegen, seien gelöst worden, erklärte Müller. Nun gebe es noch zwei oder drei große Themen und die Notwendigkeit, die letzten beiden Genehmigungen zu erhalten. „Davon sind wir jetzt abhängig.“

Immerhin, es gab auch Positives aus dem Aufsichtsrat zu vermelden. So habe man sich bei der Diskussion über den Regierungsflughafen unter sechs Varianten auf eine Lösung verständigt, sagte Mühlenfeld.

Sie sieht vor, dass der Flughafen den Bauplatz auf dem Vorfeld des heutigen Schönefelder Flughafens in zwei Etappen freimacht. Als Ersatz richtet er Stellflächen für bis zu sechs Flugzeuge ein. Mühlenfeld hatte befürchtet, dass zu viel Platz für den Betrieb in Schönefeld verloren geht.

