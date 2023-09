Cottbus -Im Dezember 2012 erhielt Francis G. nach eigener Aussage eine Kurznachricht auf sein Handy. Darin teilte man ihm mit, man hätte einen Sixpack für ihn. „Ich habe daraus geschlossen, dass es sich dabei um das Geld in sechsstelliger Höhe handelt“, erzählt der einstige Bereichsleiter und Prokurist der Flughafengesellschaft des Hauptstadtairports BER vor dem Landgericht in Cottbus. Es war Schmiergeld einer Firma, die am Flughafenneubau mitarbeitete.

Wegen Korruptionsverdachts am Hauptstadtflughafen BER steht der ehemalige Mitarbeiter der Flughafengesellschaft FBB in Cottbus vor Gericht. dpa

Der 48-jährige Francis G. muss sich seit Dienstag wegen Bestechung im besonders schweren Fall vor Gericht verantworten. „Ich habe 150.000 Euro zu Unrecht erhalten. Das war falsch“, gibt der Bauingenieur auch unumwunden zu.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Einer der größten Bestechungsfälle am BER

Es geht in diesem Verfahren um einen der größten bekanntgewordenen Bestechungsfälle an der ohnehin schon skandalumwitterten Langzeitbaustelle des neuen Hauptstadtflughafens. Gemeinsam mit Francis G. sitzen auf der Anklagebank zwei Mitarbeiter der inzwischen insolventen Bauausrüsterfirma Imtech Deutschland, darunter auch der damalige Vorsitzende der Geschäftsführung. Laut Anklage sollen sie Francis G. bestochen haben. Im Gegenzug soll sich der Prokurist dafür eingesetzt haben, dass die Flughafengesellschaft zeitnah Nachtragszahlungen in Höhe von 66 Millionen Euro für bereits geleistete Arbeiten ungeprüft an die in Liquiditätsschwierigkeiten steckende Imtech zahlte.

Ursprünglich soll Francis G. für seine Dienste zwei Millionen Euro gefordert und den Rest der Summe laut Anklage auch mehrfach eingefordert haben. Das aber bestreitet der Angeklagte.

Er sagt, nicht er sei auf die Imtech zugegangen, sondern ein Mitarbeiter, der Angeklagte Oliver R., habe sich bei ihm gemeldet. Oliver R. habe ihn gefragt, ob er bei den Nachtragszahlungen helfen könne und für die Vermittlung einen Betrag von bis zu zwei Millionen Euro in Aussicht gestellt. Der einstige Prokurist bestreitet auch, eine Gegenleistung versprochen zu haben. „Ich sollte wohlwollend sein, wenn es bei der Auszahlung der ausstehenden Beträge an Kleinigkeiten haken sollte“, erklärt der Angeklagte vor Gericht.

Das Geld gab’s an der Raststätte

Am 19. Dezember 2012, erhielt Francis G. auf einem Parkplatz der Raststätte Stolpe-Süd an der Autobahn 24 den „Sixpack“ von Oliver R.: einen DIN-A4-Umschlag mit drei Packen 500 Euro-Scheine – insgesamt 150.000 Euro. Acht Tage später erfolgte die Auszahlung von 66 Millionen Euro an das Unternehmen. Der damalige Technikchef Horst Amann soll die Zahlung veranlasst haben. Amann wird in dem Verfahren als Zeuge aussagen.

Etwas anders erzählt Oliver R. die Geschichte. Nicht er, sondern Francis G. habe sich bei ihm gemeldet und ihn das Angebot unterbreitet, helfen zu können. Er habe nur als Vermittler zwischen dem Prokuristen und der Geschäftsleitung fungiert und lediglich den Betrag übergeben. Auch Klaus B., der damalige Vorsitzende der Imtech-Geschäftsleitung, legt am ersten Prozesstag ein Geständnis ab. Ja, die Zuwendung an Francis G. sei mit seinem Wissen erfolgt. Er habe den Betrag akzeptiert und freigegeben.

Verstörend klingt, was sowohl Francis G. als auch Klaus B. über das Großprojekt in Schönefeld erzählen. Imtech hatte damals Aufträge für den Bau von Heizung, Entrauchung, Belüftung, Sanitär- und Sprinkleranlagen am BER. Es sei der größte Auftrag, den sie im Haus hatten, sagt Klaus B. Seit 2010 habe es keine koordinierte Ausführungsplanung mehr auf der Baustelle gegeben. „Es war ein großes Chaos.“ Bauteile musste montiert und wieder abgebaut, fertige Anlagen wieder demontiert werden. Um den Eröffnungstermin am 3. Juni 2012 zu halten, wäre das Montagepersonal auf der Baustelle verdoppelt worden. „Aber das Chaos wurde immer größer“, sagt Klaus B.

Nach seinen Worten gab es zum geplanten Eröffnungstermin hin umfangreiche Mehrarbeiten durch viele Firmen, bei denen die Unternehmen in Vorkasse gingen. Für größere Firmen sei das verkraftbar gewesen. Kleiner Betriebe konnten es sich aber nicht leisten, monatelang auf ihr Geld warten zu müssen.

Auch Imtech sei dadurch in Liquiditätsprobleme gekommen, sagt Klaus B. Die Firma habe auf 70 Millionen Euro gewartet. Das Problem im Aufsichtsrat zur Sprache zu bringen, sei für Unternehmen unmöglich gewesen. Für den damaligen Aufsichtsratschef, Berlins Regierenden Bürgermeister, waren die Nachtragsforderungen laut Klaus B. kein Thema.

Francis G. erklärt, er habe im September 2012 bei der Flughafengesellschaft angefangen. Zu diesem Zeitpunkt habe es 3500 solcher offener Nachtragsforderungen für bereits lange erbrachte Leitungen auf der Baustelle gegeben.