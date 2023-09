Köln -Nach seinem entscheidenden Treffer im WM-Finale gegen Argentinien vor zwei Jahren steht kaum ein deutscher Nationalspieler mehr im Fokus der Medien als Mario Götze. Im Sommer wechselte der Offensivakteur vom FC Bayern zurück nach Dortmund, wo er sich aktuell auf dem besten Weg zu alter Stärke befindet.

In seiner Zeit beim deutschen Rekordmeister musste der 23-Jährige als Edel-Reservist viel Kritik einstecken, die Götzes Berater Roland Eitel ein Dorn im Auge ist. „Wir müssen mit den Spielern anders umgehen", sagte Eitel bei „Eurosport“. „Mario Götze spielt seit fünf Jahren auf höchstem Niveau. Er hätte viel, viel mehr Respekt verdient.“

Aufgrund seiner Rückkehr zum BVB hieß es in den vergangenen Wochen häufig, dass der Weltmeister beim FC Bayern gescheitert sei. Davon will Berater Eitel nichts wissen. „Was heißt gescheitert bei Bayern München? Warum reden wir über Scheitern? Er hat im Alter von 23 Jahren fünf Mal die Deutsche Meisterschaft gewonnen, 118 Pflichtspiele für Bayern München gemacht und Deutschland zum Weltmeister-Titel geschossen“, erklärt der Spielervermittler.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Auch die Vorwürfe, dass Götze nicht in der besten körperlichen Verfassung und mit Übergewicht nach Dortmund gekommen sei, will Eitel nicht gelten lassen: „Was heißt zu langsam? Was heißt nicht durchtrainiert? Das ist einfach respektlos!“