Einen Weg entlang zu wandern, der auf einer Seite von einem Berg begrenzt wird, dessen andere Seite aber in die Tiefe führt, ist allein schon eine äußerst mulmige Angelegenheit.

Auf so einem Weg ein Zelt aufzuschlagen und eine Nacht am Abgrund zu verbringen, erfordert allerdings noch viel mehr Mut. Den haben rund 100 Chinesen nun aufgebracht und im Rahmen des Laojun Mountain Camp Festival am Berg Laojun im Osten des Landes übernachtet, wie die Webseite „China USA Daily“ berichtet.

Camper wie auf Wolken gebettet

Um sich einmal so wie im Flugzeug über den Wolken zu fühlen, zelteten sie auf 1700 Metern Höhe und wachten mit einem Wolkenteppich zu ihren Füßen auf. „Es war eine außergewöhnliche Erfahrung“, sagt Xu Lei, einer der Camper und Mitorganisator der Aktion. „Es sah aus, als wäre ich inmitten eines Ozeans und der umwölkte Berg wirkte wie ein Segelboot.“

Da es am Berg weder Supermarkt noch Sanitäranlagen gibt, waren die Teilnehmer zuvor mit Wasser, mobilen Toiletten und Taschenlampen ausgestattet worden. (kkl)

Von Wolken umhüllt: Camper am Berg Laojun imago/China Foto Press

1700 Meter über dem Abgrund: Diese Camping-Aktion in China ist nur etwas für Mutige. imago/China Foto Press

Beeindruckende Beleuchtung: In der Dunkelheit leuchten in den Zelten Taschenlampen. imago/China Foto Press

