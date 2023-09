Schwerin -Bei einem eigens einberufenen Parteitag will die AfD Mecklenburg-Vorpommern eine ihrer Landtagskandidatinnen wieder von der Liste streichen. Das habe der Landesparteivorstand beschlossen, sagte Sprecher Leif-Erik Holm am Samstag. Ein Termin stehe noch nicht fest. Petra Federau, die auf Platz drei der AfD-Liste für die Landtagswahl am 4. September steht, hatte zuvor einen freiwilligen Rückzug abgelehnt.

Die AfD Mecklenburg-Vorpommern hat einen Parteitag einberufen, um die Landtagskandidatin von der Liste streichen zu können.

Hintergrund sind Medienberichte, wonach Federau einen Escort-Service betrieben habe und junge Frauen unter anderem in die Vereinigten Arabischen Emirate vermittelt haben soll.

Hintergrund sind Medienberichte, wonach Federau einen Escort-Service betrieben habe und junge Frauen unter anderem in die Vereinigten Arabischen Emirate vermittelt haben soll. Die Listenkandidatur sei ohne Kenntnis dieser Tätigkeit zustande gekommen, sagte Holm. Die Politikerin wird dem rechten Parteiflügel zugerechnet. Sie war in der Vergangenheit mit abfälligen Äußerungen über Ausländer aufgefallen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Nach den zweistelligen AfD-Wahlergebnissen bei den jüngsten Landtagswahlen in drei Bundesländern werden der Partei auch bei der Wahl im Nordosten große Chancen auf Einzug in den Landtag eingeräumt. (dpa)