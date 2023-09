Evian -DFB-Chefscout Urs Siegenthaler hat gelassen, aber auch mit Unverständnis und Spott auf die Attacke von ARD-Experte Mehmet Scholl reagiert. „Ich weiß nicht, was ich Herrn Scholl getan habe“, sagte der 68 Jahre alte Schweizer der Bild-Zeitung: „Jeder kann erzählen, was er will - frei und unbefangen. Sich so zu äußern, ist Scholls gutes Recht. Ich kenne ihn allerdings persönlich nicht.“

Scholl nicht auf der Höhe der Zeit?

Zur sachlichen Kritik des Ex-Nationalspielers sagte er nur: „Vor 1000 Jahren haben die Menschen die Erde auch nicht als Kugel gesehen.“ Er meinte damit offenbar, dass Scholl bei den Entwicklungen des Fußballs nicht auf der Höhe der Zeit ist. Auch „Kaiser“ Franz Beckenbauer gab Siegenthaler und Bundestrainer Joachim Löw Rückendeckung.

TV-Experte Mehmet Scholl imago/Nordphoto

„Es gehört zum modernen Fußball, dass man mehrere Systeme einsetzt“, sagte der frühere DFB-Teamchef und heutige Bild-Experte: „Es wäre geradezu fahrlässig von Jogi Löw gewesen, sich nicht auf Italien einzustellen.“

Kahn mischt sich ein

Am Sonntag hatte sich bereits TV-Experte Oliver Kahn in die Diskussion eingeschaltet - und sich auf die Seite von Bundestrainer Joachim gestellt. „Wir müssen mal weg kommen von dieser Einstellung, dass man ein ganzes Turnier oder eine ganze Saison durch immer mit der gleichen Taktik spielen müsse.

Diese Zeiten sind schon ziemlich lange vorbei", sagte Kahn im ZDF. Es ginge nicht darum, „dass wir uns an den Gegner angepasst haben. Diese Arroganz sollten wir auch nicht besitzen, zu sagen: Wir sind die Stärksten – so einfach ist das nicht mehr", erklärte Kahn weiter.

Zuvor hatte sich Teammanager Oliver Bierhoff zu Scholls Wutrede geäußert. „Eigentlich hat er den gesamten Trainerstab damit irgendwie angegriffen“, erklärte Bierhoff am Sonntag nach dem Erfolg im EM-Viertelfinale gegen Italien. „Das war unmöglich, wie Mehmet das dargestellt hat.“

„Mehmet kennt unsere Abläufe nicht, er weiß nicht, wie Entscheidungen hier getroffen werden“, betonte Bierhoff.

Was war passiert?

Scholl hatte Siegenthaler „und Konsorten“ als Fehler-Einflüsterer bei Joachim Löw ausgemacht und vor fast 30 Millionen TV-Zuschauern darüber geschimpft, dass dieser Löw falsche Tipps gebe. „Der Herr Siegenthaler möge bitte seinen Job machen, morgens liegen bleiben, die anderen zum Training gehen lassen und nicht mit irgendwelchen Ideen kommen“, hatte Scholl gesagt.

Bundestrainer Joachim Löw war für das Spiel von seiner bisherigen Erfolgstaktik abgewichen. „Ich weiß nicht, ob es nur Siegenthaler ist, aber Jogi Löw wacht nicht nachts auf und sagt: 'Dreierkette, Dreierkette, Dreierkette'“, sagte Scholl, dessen einzige Trainerstation Bayern München II war: „Das hätte man auch anders lösen können.“ Eine funktionierende Mannschaft sei durch die plötzliche Umstellung auf eine Dreierkette aus dem Gleichgewicht gebracht worden. (tis, sid, dpa)