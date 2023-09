Nur mal kurz mit der S-Bahn in Berlin fahren – das wollte ein 12-Jähriger am Samstagmittag. Ausgestiegen ist er dann im rund 200 Kilometer entfernten Wolfsburg.

Im Bahnhof Berlin-Spandau stieg er versehentlich in einen ICE. Ohne Zwischenstopp fuhr dieser durch bis nach Wolfsburg. Eine Zugbegleiterin wurde unterwegs auf das Kind aufmerksam und verständigte die Bundespolizei, die ihn in Wolfsburg in Empfang nahm.



Die Beamten telefonierten mit den Eltern des Jungen und vereinbarten, ihn wieder in den nächsten Zug nach Spandau zu setzen. Unter Aufsicht der Zugbegleiter wurde er in Berlin dann wieder seinen Eltern übergeben. (red)