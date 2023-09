Berlin -Bei einem Einsatz in Berlin-Neukölln wurden Rettungskräfte der Feuerwehr von Clanmitgliedern bedrängt. Notärzte und Sanitäter waren am Freitagabend aufgrund eines medizinischen Notfalls alarmiert worden. Als die Retter in der Wohnung eintrafen, fanden sie einen Mann, der reanimiert werden musste. Als das nach über 60 Minuten nicht gelang, wurden die Angehörigen in der Wohnung tätlich und aggressiv gegenüber der anwesenden Notarzt-Besatzung.

Die Feuerwehr rief daraufhin weitere Kräfte zur Unterstützung dazu. Auch die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an, weil die Zahl der Clanmitglieder zwischenzeitlich auf 75 angestiegen war. „Die Familienangehörigen und ihre Gäste drückten lautstark ihren Unmut darüber aus, dass der Mann verstarb", erklärt eine Polizeisprecherin gegenüber der "Berliner Zeitung". Es sei zu verbalen Beschimpfungen gekommen. „Die Situation wirkte sehr bedrohlich auf die Kollegen", sagt ein Feuerwehrsprecher. Zu Handgreiflichkeiten sei es aber nicht gekommen.

Immer mehr Kräfte kommen zur Unterstützung hinzu

Offenbar konnten die Clanmitglieder den Tod des Familienangehörigen nicht akzeptieren. Einige versuchten, sich gewaltsam Zutritt in den Hausflur zu verschaffen.



Immer mehr Kräfte der Polizei mussten dazukommen und diese Personen abhalten. „Der Konflikt war entstanden, weil die Angehörigen den toten Mann anfassen wollten, um Abschied zu nehmen", erklärt der Feuerwehrsprecher.



Das ließen Rettungskräfte und Polizei aber nicht zu, weil ein Arzt erst den Tod feststellen und die Polizei ein Fremdverschulden ausschließen musste. Als klar war, dass der Mann eines natürlichen Todes gestorben war, wurde der Leichnam freigegeben. (red)