Berlin -Ein Mann ist am Sonntagabend in Friedrichshain aus dem Fenster einer Wohnung im fünften Stock gestürzt und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei Montag mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 20 Uhr in der Koppenstraße. Ein Notarzt hatte noch versucht, den Schwerverletzten zu reanimieren, dies blieb jedoch erfolglos.

Wie genau es zu dem Fenstersturz kam und ob es sich dabei um einen Unfall oder eine Straftat handelt, wird derzeit untersucht. "Nachforschungen im Wohnhaus ergaben, dass sich zum Zeitpunkt des Fenstersturzes fünf Männer im Alter von 19 bis 48 Jahren in der Wohnung aufgehalten haben sollen", sagte ein Polizeisprecher. Diese seien vorübergehend festgenommen worden. "



Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass es im Vorfeld zu einem Streit zwischen den Beteiligten gekommen ist", so der Polizeisprecher weiter. Gegen die fünf Männer wird nun wegen Totschlagsverdachts ermittelt. (kmi)