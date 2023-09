In einem achtgeschossigem Hochhaus in der Wiesenstraße in Gesundbrunnen ist am frühen Morgen ein Feuer ausgebrochen. Wie ein Feuerwehr-Sprecher der Berliner Zeitung sagte, stand eine Wohnung in der vierten Etage in Flammen.

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an, sie musste eine Person über eine Drehleiter aus dem Gebäude befreien. Vier eingeschlossene Menschen wurden mit Fluchthauben aus dem Gebäude begleitet. Die Masken versorgen ihren Träger mit Sauerstoff, wenn die Umgebung stark verraucht ist.

Menschen liefen durchs Treppenhaus ins Freie

Offenbar liefen zahlreiche Menschen durch das verqualmte Treppenhaus ins Freie und zogen sich Rauchgasvergiftungen zu. "Insgesamt behandeln wir 22 verletzte Personen, die größtenteils Mieter in dem Haus sind", so der Sprecher. "Vier Menschen mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus."



Die Feuerwehr konnte den Brand recht schnell unter Kontrolle bringen. Die Wiesenstraße ist zwischen Pankstraße und Hochstraße für den Verkehr voll gesperrt, solange der Einsatz andauert. (Sil.)

#Wedding: Vollsperrung der Wiesenstr. zw. Pank - und Hochstr. (FW-Einsatz 🚒🚑) — VerkehrsstudioBerlin (@VerkehrBerlin) January 26, 2017