Berlin -Die Berliner Linke hat eine neue Vorsitzende. Auf einem Landesparteitag in Adlershof wurde am Samstag Katina Schubert an die Parteispitze gewählt. 75,3 Prozent der Delegierten votierten für die 54-Jährige, die keinen Gegenkandidaten hatte. Schubert war bisher Landesgeschäftsführerin und löst Klaus Lederer ab, der sich nach elf Jahren von der Parteispitze zurückzog und nun Kultursenator ist. „Diese Gesellschaft braucht eine selbstbewusste Linke“, sagte Schubert. Sie ist die erste aus dem Westen stammende Linken-Vorsitzende in Berlin. Die Partei ist in einer Koalition mit SPD und Grünen. (dpa)