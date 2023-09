Berlins berühmter „Keinohrkater“ Derrick galt als schwer vermittelbar. Jetzt hat er ein neues Zuhause gefunden. Seit wenigen Tagen lebe er bei einem jungen Paar in Pankow und fühle sich dort sehr wohl, sagte Tierheimsprecherin Beate Kaminski am Dienstag. „Derrick darf dort der King sein, wie er es auch im Tierheim war“, so die Sprecherin.

Der Kater, der 2013 ins Tierheim kam, hat ein besonderes Schicksal. Vor zweieinhalb Jahren entdeckten Ärzte Wucherungen in seinen Ohren. Wegen der Schmerzen und der Gefahr, dass auch Augen und Nase zuwuchern, mussten sie seine Gehörgänge entfernen und die Ohren amputieren. Derrick ist nun fast taub. Ein Vermittlungsversuch im Jahr 2014 missglückte. (dpa)

