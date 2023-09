Berlin -Der Schauspieler Ulrich Matthes wird am Sonntag an der Demonstration gegen die AfD teilnehmen. „Für mich ist das eine Selbstverständlichkeit“, sagte er der „Berliner Zeitung“ (Samstag-Ausgabe).

„Ich habe auch schon vor dem Einzug der AfD in den Bundestag die Partei für im Wesentlichen rechtsradikal und demokratiegefährdend gehalten. Das Verhalten der AfD im Parlament bestätigt mich nur in meiner Sorge. Dieses Lächerlichmachen von Argumenten erinnert mich an Berichte aus der Weimarer Republik. Ich habe mich deshalb sehr gefreut, dass Parlamentier unterschiedlicher Couleur wie Philipp Amthor von der CDU oder Cem Özdemir von den Grünen gezeigt haben, wie man die AfD-Truppe mit Wissen und Leidenschaft auseinander nehmen kann.“

Matthes „Ihr seid nicht das Volk!“

Matthes fügte hinzu, die Demonstration richte sich „an alle, die keine Lust oder keine Zeit haben, mitzumarschieren. Die AfD behauptet ja immer, Stimme des Volkes zu sein. Um dem etwas entgegenzusetzen, hoffe ich auf eine möglichst breite Beteiligung. Wir sollten der AfD zeigen: Ihr seid zehn Prozent der Bevölkerung und nicht das angebliche ,Volk‘. Wir müssen für die Demokratie auf die Straße gehen und sie gegen ihre Verächtlichmacher verteidigen.“ (red)