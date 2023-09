Berlin -In einem Labor in der Lette-Schule in Schöneberg sind bei einer Verpuffung drei Menschen verletzt worden. Laut der Berliner Feuerwehr wurde eines der Opfer schwer verletzt. Alle drei kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus.



Der Vorfall ereignete sich gegen 11.25 Uhr bei der Vorbereitung eines Experimentes. Gut 60 Feuerwehrleute rückten zum Einsatz aus. Wie es zu der Verpuffung kam, ermittelt jetzt die Polizei. (BLZ)

