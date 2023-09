Im Benjamin-Franklin-Klinikum Steglitz ist am Dienstag ein Arzt erschossen worden. Der 72-jährige Rentner Rainer B. aus Spandau gab gegen 13 Uhr in einem Behandlungszimmer zwei Schüsse auf einen Oberarzt ab. Danach lief er von der vierten Etage des Gebäudekomplexes in den zweiten Stock und erschoss sich dort.