Berlin -Manche Menschen sind Wähler. Sie stehen in der Hemdenabteilung des Kaufhauses und suchen sich unter den Angeboten eines aus. Sie kommen nicht auf die Idee, in einem anderen Kaufhaus nachzuschauen, ob es da etwas Besseres gibt. Sie haben die Frau, den Mann, über die, über den sie bei irgendeiner Gelegenheit stolperten. Sie haben nicht lange gezögert, abgewogen, sich den Kopf zermartert. Sie sind glücklich mit ihrer Wahl oder unglücklich. Beim nächsten Hemd, beim nächsten Mann wird alles besser.

Die Feinde des Entwederoder

Der Nichtwähler aber ist einer, der sich nicht entscheiden kann. Bei manchen hat das nichts mit Politik zu tun. Sie sind Feinde eines jeden Entwederoder. Sie mögen sich nicht entscheiden müssen. Sie fragen den Kellner, was er empfiehlt und das essen sie dann. Klaglos. Sie haben sich eingerichtet und sie mögen nicht von Alternativen belästigt werden. Sie wollen sich nicht identifizieren und sie wollen auf keinen Fall mit dem einen oder dem anderen identifiziert werden. Sie sind gewissermaßen die natürlichen Nichtwähler.

Andere dagegen wurden zu Nichtwählern, weil sie die Wahl sehr ernst nehmen. Sie wissen, dass „Stimmabgabe“ ganz wörtlich gemeint ist. Also sehen sie sich Programme und Kandidaten an und verzweifeln. Keiner will ihnen Böses alle nur ihr Bestes. Wie sollen sie sich da entscheiden? Sie passen. Manchmal über Jahrzehnte.

Der Nichtwähler glaubt nicht an Unterschiede

Manchem Nichtwähler gefällt die Auswahl nicht, die der Wahlzettel bietet. Warum wählen, sagt er sich, wenn er in Wahrheit keine Wahl hat. Je näher die Parteien einander kommen, desto größer wird die Zahl dieser Nichtwähler. Natürlich, erklären Parteien und Leitartikler, unterscheiden sich die Parteien gravierend von einander, natürlich macht es einen Riesenunterschied, ob die CDU oder die SPD den Kanzler oder die Kanzlerin stellt. Der ältere Nichtwähler glaubt das nicht. Er hat die Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel wirkliche soziale Einschnitte von der SPD gemacht werden. Nachdem sie mit dem Versprechen gewählt worden war, sie zu verhindern. Kriege werden erst wieder geführt, seit die Grünen einer Regierung angehörten. Mancher wurde Nichtwähler aus Enttäuschung.

Randparteien mobilisieren

Große Koalitionen befördern stets für eine Weile das Nichtwählen. Dann aber entstehen neue Randparteien. Die wiederum mobilisieren bisherige Nichtwähler. Ich zum Beispiel – 1946 in Frankfurt am Main geboren – habe 1979 das erste Mal gewählt: die sonstige politische Vereinigung die Grünen. Es waren Europawahlen und die Grünen bekam nur 3,2 Prozent. Ich hätte meine Stimme ebenso gut behalten können.

Nichtwähler ist man aus unterschiedlichsten Gründen. Zum Wähler wird man auch aus den unterschiedlichsten Gründen. Es ist jetzt Sonntag 16 Uhr und wir wissen nur, dass die Wahlbeteiligung in Berlin wohl um sechs Prozentpunkte gestiegen ist. Wie viele davon zu Wählern wurden, um die AfD zu wählen und wie viele es wurden, um die AfD klein zu halten, wissen wir auch noch nicht. Denn auch über den Nichtwähler wissen wir erst nach den Wahlen Bescheid.