Nach einem missglückten Abi-Streich an der John-F.-Kennedy-Schule in Zehlendorf ermittelt nun die Polizei wegen Nötigung gegen mehrere Schüler.

„Ein Schüler ist uns namentlich bekannt, andere noch nicht“, sagte ein Polizeisprecher der Berliner Zeitung. Offenbar haben die Verantwortlichen der Schule die Anzeigen gestellt.

„Die sahen aus wie Terroristen“

Mehrere Schüler waren in der vergangenen Woche schwarz vermummt und mit Sturmhauben bekleidet während einer Brand- und Terroralarmübung über das Schulgelände geschlichen. „Die sahen aus wie Terroristen“, hieß es in der Schule.

Nach dem Brandalarm verließen Schüler und Lehrer das Schulgebäude und versammelten sich auf einer angrenzenden Grünfläche. Plötzlich verrammelten die teils vermummten Abiturienten die umzäunten Zugänge zur Grünfläche mit schweren Ketten, so dass die Schüler und Lehrer das Areal zunächst nicht verlassen konnten. Später gab es noch einen Sitzstreik von knapp 30 Abiturienten vor dem Büro des Schulleiters. Der Schulleiter rief sogleich die Polizei, während ein weiterer Lehrer das Geschehen filmte.

Der Abi-Streich ist auch deshalb eskaliert, weil die Schulleitung in diesem Jahr überhaupt keinen Abi-Streich an der Schule zulassen wollte. Das ist nicht völlig ungewöhnlich, auch andere Gymnasien haben Abi-Streiche nach Schülerrandale und Vandalismus verboten, zum Beispiel das Gymnasium Tiergarten. Mehrere Schulleiter berichten, dass die Abi-Streiche im Zeitalter der sozialen Netzwerke deutlich krasser ausfallen. An der Kennedy-Schule hatten die Schüler ursprünglich einen Abi-Streich nach dem Motto „Gefängnisausbruch – Jailbreak“ geplant.

Streit zwischen Schülern und Schulleitung

Nach dem Verbot gab es Streit zwischen Schülern und Schulleitung, die nun nach dem nicht genehmigten Abi-Streich nun auch noch ein Hausverbot gegen beteiligte Schüler aussprach. Da die Schule von der US-Regierung mitgefördert wird und zahlreiche US-Bürger die Schule besuchen, steht sie unter besonderer Beobachtung der Sicherheitsbehörden. Vermummte Schüler mit Sturmmasken können da sehr verstörend wirken.