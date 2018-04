Die Kuhflüsterin von Stolzenhagen: Anja Hradetzky mindert Stress bei ihren Rindern

Stolzenhagen -

„Kühe treiben - leicht gemacht“ - Anja Hradetzky weiss, wie es geht. Und dass ganz ohne Geschrei oder Gewalt. Gezielt geht die Jungbäuerin von schräg hinten auf ein stattliches Rindvieh zu und das Tier setzt sich tatsächlich in Bewegung.



„Nicht anpirschen, sondern resolut auftreten und damit einen direkten Impuls geben“, erläutert die zierliche 31-Jährige, die bei der Arbeit stets ihren neun Monate alten Sohn auf dem Rücken trägt.



Die Ökolandwirtin Anja Hradetzky vom Hof «Stolze Kuh» in Stolzenhagen mit ihrem neun Monate alten Sohn Leander auf dem Rücken treibt eine Milchkuh über eine Weidefläche. Patrick Pleul/dpa Foto:

Die "Stolze Kuh"

Hradetzky strahlt eine erstaunliche Sicherheit inmitten der massigen Tiere aus. „Zu beachten ist: Kühe laufen halb so schnell wie der Mensch. Bedrängen wir sie zu sehr, bedeutet das für sie Stress“, erläutert die zweifache Mutter.



Seit knapp drei Jahren betreibt Hradetzky gemeinsam mit ihrem Mann Janusz den Hof „Stolze Kuh“ im uckermärkischen Stolzenhagen. Beide sind Absolventen der Hochschule für nachhaltige Entwicklung (HNE) in Eberswalde (Barnim). Dort haben sich die Sächsin und der gebürtige Pole kennen und lieben gelernt.



Wasser für die Kühe. Patrick Pleul/dpa Foto:

Tiere vom Aussterben bedrohter Rassen

Insgesamt 100 Hektar Weiden, Grünland und Acker pachteten sie von der Stiftung des deutsch-polnischen Nationalparks „Unteres Odertal“ sowie von der Stiftung des Naturschutzbundes Deutschland, wohl wissend, dass beide strenge Auflagen an Landnutzer stellen. Bei der Beweidung gilt beispielsweise eine geringere „Besatzdichte“, die Wiesen dürfen erst spät gemäht werden, wenn die Bodenbrüter flügge sind.



Die Anschaffung ihrer Tiere haben die beiden Jungbauern über sogenannte Genussrechte finanziert. „Die Leute konnten mit einem Mindesteinsatz von 500 Euro Kuhanteile kaufen, bekommen dafür 2,5 Prozent Zinsen in Naturalien: Milch, Fleisch und jetzt auch Käse„, erläutert Hradetzky.



30 Milchkühe haben die Existenzgründer inzwischen, dazu 15 Kälber, 18 Jungbullen und 19 Fährsen - ausschließlich Tiere vom Aussterben bedrohter Rassen: Tiroler Grauvieh, Angler Rotvieh, Allgäuer Braunvieh und deutsche schwarz-bunte Niederungsrinder.



Workshops für Städtern und Familien

„Sie dürfen ganzjährige Kuh sein auf den Weiden, ihre Kälber selbst aufziehen und ihre Hörner behalten“, erläutert die rastlose Öko-Landwirtin, die das „Kuhflüstern“ in Kanada gelernt hat.



Wie das genau geht, hat sie Städtern, Familien und anderen Interessenten gerade in einem Workshop beigebracht. Es war der Auftakt für ein Seminarangebot, für das sich etwa 20 Jungbauern aus der Oderregion zu einem Verein „Land Kultur Leben“ zusammengetan haben.



Mehr Verständnis beim Verbraucher

„Wir wollen bei den Verbrauchern das Interesse daran wecken, wie Lebensmittel entstehen - damit sie wieder einen Bezug bekommen zu dem, was auf ihrem Teller landet“, sagt Hradetzky. Spezialwissenschaft und Leidenschaft zu vermitteln, habe bereits im vergangenen Jahr eine gute Resonanz gehabt, so ihre Erfahrung.



Darauf aufmerksam zu machen, mit welcher Sorgfalt und welchem Aufwand landwirtschaftliche Produkte entstehen, könne bei den Verbrauchern mehr Verständnis entstehen lassen, glaubt auch Henrik Wendorff, Präsident des Brandenburger Landesbauernverbandes, selbst Ökolandwirt im Oderbruch. „Ernährungsbildung“, nennt er das.



Mobiler Stall für die Hühner

„So etwas vermittelt heutzutage kein Biologieunterricht mehr. Die Jungbauern sind mit viel Handarbeit, Individualität und Liebe dabei.“ Möglicherweise ließen sich mit dieser Herangehensweise auch Kritiker der Landwirtschaft überzeugen, hofft Wendorff.



Ein Aha-Effekt könnte beispielsweise entstehen, wenn Verbraucher merkten, dass die niedrigen Preise für Lebensmittel den Aufwand für ihre Herstellung jenseits der Massenproduktion gar nicht widerspiegeln, sagt er. Das sieht auch Hradetzky ähnlich.



Anja Hradetzky bringt gerade Milch zur Käserei. Patrick Pleul/dpa Foto:

„Die Vermarktung anzukurbeln, ist schwer. Das Bewusstsein, für ökologisch hergestellte Produkte mehr zu zahlen, wächst nur langsam“, spricht sie aus der Erfahrung ihres kleinen Hoflandes.



Frische Milch gibt es dort ebenso wie Käse, Rindfleisch und seit neuestem auch Eier. Hradetzkys haben einen Lkw-Anhänger zu einem mobilen Hühnerstall umgebaut. 250 Tiere ebenfalls selten gewordener Rassen reisen damit von einem Gehege zum nächsten.



Der Nachwuchs fehlt

Dass pro Ei im Laden 40 Cent zu bezahlen sind, akzeptiert nicht jeder. Die Workshops könnten möglicherweise dazu beitragen, dass Verbraucher ihre Ernährungsgewohnheiten umstellen und bewusster einkaufen, hofft die Jungbäuerin, die ihren Hof auch mit Hilfe von tatkräftigen Freunden bewirtschaftet.



„Da die Produkte so wenig wert sind, sind auch die Löhne in der Landwirtschaft so gering. Ergo will das keiner mehr machen“, sagt sie. Die 31-jährige HNE-Absolventin kann sich dennoch nichts Besseres vorstellen. „Ich bin ein sehr hektischer Mensch. Kühe bringen mich zur Ruhe“, schwärmt sie.



Für ihre Art der Tierhaltung wird Hradetzky von den Brandenburger Grünen an diesem Mittwoch (25. April) als „grüne Gründerin“ ausgezeichnet. „Hradetzky lebt den stressreduzierten Umgang mit Rindern vor“, sagt Petra Budke, Brandenburger Landesvorsitzende Bündnis 90/Die Grünen.



Mit der Auszeichnung würden engagierte Frauen in Brandenburg gewürdigt, die mit ihre Mut und ihren zukunftsfähigen Ideen die Wirtschaftskraft in der Mark stärken, sagte sie. (dpa)