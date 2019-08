Fehlende Schulplätze: CDU fordert Rücktritt von Bildungssenatorin Scheeres

Die Berliner CDU fordert den Rücktritt von Schul- und Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD). „Die Bildungskrise ist schon lange eine Scheereskrise“, sagte der CDU-Landesvorsitzender Kai Wegner am Dienstag. Die Senatorin habe das Vertrauen der Elternschaft endgültig verloren. „Frau Scheeres sollte die Konsequenzen ziehen und zurücktreten.“

Am Montag war bekannt geworden, dass nach Prognosen der Senatsverwaltung in der Hauptstadt Gebäude für rund 24.000 Schulplätze bereits für das übernächste Schuljahr fehlen. „Ich kann es nicht nachvollziehen, dass Frau Scheeres dieses Defizit nicht hat kommen sehen“, so Wegner. Entweder könne die Senatorin nicht rechnen oder sei eine völlige Fehlbesetzung in ihrem Amt, sagte Wegner. „In jedem Fall hat sie nichts dazu gelernt.“

FDP will Parlament nachsitzen lassen

FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja hält von Rücktrittsforderungen wenig. „Damit ist weder Eltern noch Schülern geholfen“, sagte er am Dienstag der Berliner Zeitung. „Berliner Schüler brauchen Lösungen.“ Deswegen fordere die FDP das Parlament zum Nachsitzen auf: Die Senatssitzung am kommenden Donnerstag solle von 17.30 bis 21.30 Uhr für einen Bildungsgipfel unterbrochen werden. Auch Gewerkschaften, Eltern- und Schülervertretungen sollten daran teilnehmen und eine „schonungslose Bestandsaufnahme“ erstellt werden.

Laut einem Bericht der Schulverwaltung fehlen in der Hauptstadt nach jüngsten Prognosen Gebäude für rund 24.000 Schulplätze – und das schon für das Schuljahr 2021/22. Allein an Grundschulen fehlen demnach stadtweit wohl mehr als 10.000 Plätze, an Integrierten Sekundarschulen über 7.000 und an Gymnasien mehr als 6.000 Schulplätze für das übernächste Schuljahr.

Am Montag hatte außerdem der Vorsitzende des Landeselternausschusses, Norman Heise, die Zustände an Berliner Schulen als „katastrophal" bezeichnet und einen Krisengipfel zum Thema Bildung gefordert.