Gespräch mit Bezirk und Senat: Zukunft des Herzbergstraßen-Areals weiter ungewiss

Rathaus Lichtenberg, Dienstagabend. Es ist heiß. Im Ratssaal steht die Luft. Stühle werden knapp. Die zum runden Tisch Geladenen teilen ihre Mineralwasser-Ration freundschaftlich mit der Publikumsmenge. Die darf zuhören, sich aber nicht in die Debatten einmischen. „Sonst sitzen wir bis morgen früh“, grenzt der neutrale Moderator, der Stadtplaner Georg Balzer, die Zeitspanne für Debatten ein, die allen auf der Zunge brennen.

Nichts für Ungeduldige

Die Stimmung ist aufgeladen, Pro und Kontra. Dieser runde Tisch mit Stadtbezirkspolitikern und -Abgeordneten, mit lokalen Wirtschaftsverbänden, Senatsvertretern, Stadtplanern, Gewerbetreibenden, Unternehmern aus dem Industrie- und Gewerbegebiet Herzbergstraße – und dem Betreiber des dortigen Kunst & Gewerbe-Areals „Fahrbereitschaft“ Axel Haubrok will eine Lösung für eine arg verfahrene Situation. Sie entstand aufgrund bürokratischer Hürden, aber auch Ängsten vor Neuem, da draußen am Rand von Lichtenberg, diesem prosperierenden Bezirk.

Man erlebt quasi eine exemplarische Vorführung: Demokratie ist anstrengend: Andersdenkenden zuhören, sachlich urteilen, abwägen, kompromissbereit sein. Demokratie ist zeitraubend, sie nervt Ungeduldige. Sie macht es nicht jedem recht.



Es wird nach diesen drei ermüdenden Stunden der Debatte noch längst keine Lösung geben, auch keinen vielleicht ersehnten Basta-Ruf des Lichtenberger Bürgermeisters. Auch das Rote Rathaus mit seiner Richtlinienkompetenz mischte sich nicht ein.

„Kunst braucht Öffentlichkeit.“

Hauptstreitfall ist seit Monaten (Berliner Zeitung vom 18./19. August) Haubroks 2012 gekauftes, seither beispielhaft entwickeltes Kreativ-Projekt auf geschichtsträchtigem Gebiet. Da befand sich bis 1989 die Fahrbereitschaft des DDR-Ministerrates. Axel Haubrok sagt, das Projekt stagniere, wenn es künstlerisch keine Erweiterung gäbe: Ausstellungsmöglichkeiten. In der Runde sitzt der bei ihm mietende Künstler Torsten Oelscher. Er lobt die vom Betreiber festgeschriebenen niedrigen Mieten, die fruchtbare Arbeits-Gemeinschaft von Kunst und Gewerbe, die von Haubrok geförderte freie, kreative Atmosphäre.

Und er sagt: „Künstler wollen aber auch ausstellen. Kunst braucht Öffentlichkeit.“ Doch das Ausstellen ist Haubrok – nachdem er jahrelang lediglich „geduldete“ kurze, kleine Schauräume, immer bei freiem Eintritt, bieten konnte – bei hoher Strafe verboten.

Das Tischtuch scheint zerschnitten

Die zuständige Bezirksstadträtin Birgit Monteiro sieht im Ausstellungsbetrieb eine Gentrifizierungs-Gefahr, eine „unverträgliche Nutzung“– zum Nachteil des produzierenden Gewerbes, dem in Berlin durch enorme Verdrängung aus der Innenstadt immer weniger Flächen zur Verfügung stehen. Sie beruft sich auf den Gewerberecht-Paragraphen 34 – ohne mögliche Ausnahmeregelungen.

Unmittelbarer Auslöser des Ausstellungsverbotes war ihre Ablehnung des Bauantrags für eine Kunsthalle auf dem 18.000 Quadratmeter-Areal „Fahrbereitschaft“, wo der Betreiber auch seine eigene, international bedeutende Sammlung von Konzeptkunst zeigen wollte. Ebenso sollte die Halle den Künstlern auf dem Hof offenstehen.



Axel Haubrok hat seinen Bauantrag vor Wochen zurückgezogen. Er betont dies noch einmal am runden Tisch: Er will keine Halle für die Kunst mehr bauen. Aber er sollte, das wollen viele in der Runde, wieder in den vorhandenen Gebäuden ausstellen können. Und zwar genehmigt, nicht bloß „geduldet“ wie bis Mai.



Aber das Tischtuch scheint zerschnitten, denn seither gibt es zwischen der Bezirksstadträtin und ihm keinen Kontakt mehr. Eiszeit. Gesprächsstoff in der Öffentlichkeit umso mehr. Auch am Dienstagabend reden die beiden nicht miteinander. Dabei will diese Runde, der Großteil jedenfalls, einen guten, demokratischen Kompromiss. In vielen Wortmeldungen raten die Teilnehmer, Ausstellungen , auch der Haubrok-Sammlung, zuzulassen, da das Gewerberecht Ausnahmeregelungen erlaube und weil das attraktiv sei für den Bezirk, von dem der Imageschaden abgewendet werden müsse.

Nicht stecken bleiben

Dann geht es in der Runde weit über den Fall „Fahrbereitschaft Haubrok“ hinaus um das ganze Herzbergstraßen-Gebiet, auf dem Unternehmen, Gewerbetreibende, Kreativwirtschaft arbeiten und sich weiterentwickeln möchten. „Müssen“, wie Jorge Guimet vom Unternehmen Berliner Luft, Produzent von Luftanlagen, erregt darlegt: „Wenn wir Gewerbe und Kunst gegeneinander aufbringen, bleiben wir alle auf halber Strecke stecken!“



So mancher an diesem Tisch versteht den Konflikt zwischen Entwicklungswünschen und Bürokratie nicht und empfiehlt, wie etwa Vertreter der Industrie-und Handelskammer, eine zeitgemäß „offene Nutzung“ für die Herzbergstraße, „dieses Bindeglied zwischen Innenstadt und Rand“. Der Gewerbebegriff habe sich geändert, brauche eine Neudefinition. Ein nächster meint, der Schutz des traditionellen Gewerbes und Kunstproduktion würden sich doch nicht ausschließen. Beide Gewerke brauchten Ausstellungen.



Einer der Diskutanten setzt sich für die Sanierung und Wiederbelebung des leeren Kulturhauses des ehemaligen VEB Elektrokohle ein. Kultur, Kunst, Ausstellungen sollten da rein, sagt er. Und Wirtschaftsverbände, Stadtplaner, Kultursenat und Kulturleute drängen auf eine Rahmenplanung. Da geht es zwangsläufig um Gewerbe- und um Baurecht, die Voraussetzung für alle Pläne, Wünsche, Träume. „Da geht dann bald 17 Uhr das Licht aus in der Herzbergstraße“ ruft jemand in der Runde. Das mögen ein zweiter runder Tisch Ende September und die Bezirksverordnetenversammlung mit einer baldigen zuverlässigen Rahmenplanung verhüten.