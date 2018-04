Hackescher Markt: Investor lässt Seniorenheim abreißen - Bewohner sind schockiert

Die Bäume im Hof sind gefällt, Rossmann und Edeka ausgezogen, nun müssen auch die Senioren fort. Am Montagvormittag haben die Bewohner der Seniorenresidenz am Hackeschen Markt erfahren, dass sie bis Ende Juni ihre Wohnungen verlassen müssen. Das Gebäude in der Rosenthaler Straße in Mitte wurde vor 20 Jahren errichtet, das Pflegeheim-Unternehmen Pro Seniore betreibt es seitdem.

Doch nun plant der Eigentümer, die Firma DC Value aus Hamburg, das Gebäude komplett abzureißen und dort einen lukrativen Neubau zu errichten. „Wir sind alle geschockt“, sagte eine Bewohnerin am Montag. Seit zwei Jahren sorgen sich die Alten um ihre Zukunft. Es gab viele Gerüchte, nun herrscht Gewissheit.

Aus baurechtlicher Sicht nicht schützenswert

Das Gebiet um den Hackeschen Markt gehört zu den teuersten Gegenden der Stadt. Teure Boutiquen und Modelabel haben sich dort angesiedelt. DC Value – spezialisiert auf Immobilien „in Bestlagen der deutschen Großstädte“ – will den Ertragswert steigern, etwa durch „ertragsoptimierte Neuvermietung“. Ein Seniorenheim passt offenbar nicht in dieses Konzept.

In dem Neubau soll es Wohnungen, Büros und Einzelhandel geben. Die Genehmigung für den Neubau hat das Bezirksamt Mitte Ende 2016 erteilt. „Aus baurechtlicher Sicht haben wir bedauerlicherweise keine Handhabe, eine solche Senioreneinrichtung zu schützen“, sagt Ephraim Gothe (SPD), Stadtrat für Stadtentwicklung in Mitte.



Senioren sind skeptisch

Einst lebten etwa 200 Bewohner in der Residenz. Nun steht der Großteil des Hauses leer. 29 Bewohner, die älteste ist 97, wohnen noch dort. Sie können, so das Angebot, in den nächsten Wochen in eine Pro Seniore-Residenz am Kudamm ziehen und, wenn der Neubau in ein paar Jahren bezugsfertig sein sollte, an den Hackeschen Markt zurückkehren. Ein Kontingent von 30 Wohnungen will Pro Seniore behalten.

Doch die Senioren sind skeptisch. Vor einem Umzug in ihrem Alter fürchten sich viele. Und sie glauben auch den Versprechen des Eigentümers nicht. Denn noch Mitte Februar versicherte DC Value den Bewohnern schriftlich, die Auszüge von Edeka und Rossmann seien „die einzigen kurzfristigen Veränderungen“ in dem Haus. Am Montag erfuhren sie, dass sie raus müssen.