Mal wieder Ausnahmezustand: Tief Vincent führt zu zahlreichen Einsätzen der Feuerwehr

Das Tief Vincent hat der Feuerwehr bis zum Montagabend 97 wetterbedingte Einsätze beschert. Darunter waren vollgelaufene Keller, umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste: Schon am Montagnachmittag, als es noch nicht stürmte, hatte die Leitstelle den Ausnahmezustand ausgerufen.



Im Ausnahmezustand werde die Einsätze der Feuerwehr nach Wichtigkeit bearbeitet

Der Grund: Zum einen waren hundert Beamte im Reinickendorfer Ortsteil Lübars stundenlang damit beschäftigt, mehrere Lagerhallen für Futter auf einem Pferdehof zu löschen. Und zum anderen war im Frachtbereich des Flughafens in Tegel ein Behälter für Gefahrgut beschädigt worden. Spezialkräfte der Feuerwehr sicherten das Frachtstück. Auch während dieses Einsatzes waren mehr als 50 Feuerwehrleute involviert. Und dann kam Vincent und entlud brachte vor allem über den Norden der Stadt Regen, Hagel und Sturm. Die meisten Notrufe für die Feuerwehr kamen aus Reinickendorf und Wedding. Verletzt wurde niemand. Dennoch sei die Zahl der Einsätze aber eine Herausforderung, so die Feuerwehr.

Ausnahmezustand bei der Feuerwehr bedeutet, dass Einsätze je nach Wichtigkeit bearbeitet werden und nicht nach der Zeit des eingehenden Notrufes. Das geschieht, wenn 80 Prozent der Fahrzeuge im Einsatz sind. Dann werden die Freiwilligen Feuerwehren alarmiert und besetzen die Wachen. An erster Stelle stehen die Einsätze, bei denen Menschen zu retten sind. Mit dem Ausrufen des Ausnahmezustandes sichert sich die Feuerwehr auch gegen Klagen von Bürgern ab, denen nicht rechtzeitig geholfen wurde.

Mehrere Straßen mussten wegen des Unwetters gesperrt werden

Der Ausnahmezustand wegen des Wetters wurde am Abend wieder aufgehoben. Auch die Polizei selbst war von den starken Regenfällen betroffen. In den Abschnitten 35 und 15 lief das Wasser in Diensträume. Zwischendurch mussten wegen Überflutungen Straßen gesperrt werden wie etwa die Wollankstraße. In der Gerichtstraße wurde ein Pappdach durch Böen abgedeckt. Im Gleimtunnel stand das Wasser teilweise hüfthoch und Passagiere in Tegel mussten damit rechnen, nasse Füße zu bekommen. Durch ein kaputtes Dach lief Regenwasser in das Abfertigungsgebäude.