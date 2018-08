Getötete Sylvia K. : So kam die Polizei Nachbar Heiko S. auf die Spur

Der 41 Jahre alte Heiko S. aus Reinickendorf hat am Mittwochnachmittag Haftbefehl wegen Totschlags erhalten. Er soll Anfang Juli seine 49 Jahre alte Nachbarin erwürgt haben. Anschließend habe er die Tote, wie berichtet, in sein Auto geladen und sei auf der Autobahn A9 nach Thüringen gefahren. An einem Feldweg nahe des Ortes Lindau im Saale-Holzland-Kreis habe er die Tote verscharrt und sei zurück nach Berlin gefahren.



Die Polizei weiß noch nicht, weshalb der Mann mit der toten Frau nach Thüringen fuhr. Eine Beziehung zu dem Landstrich hatte er nicht. Er sei dort nie zuvor gewesen, sagten Fahnder. Das spreche für Panik, die er offenbar nach der Tat hatte. Am 5. Juli, kurz nach 8 Uhr entdeckte ein Spaziergänger die zum Teil bereits verweste Frau und rief die Polizei. Kurz darauf wurde in Jena eine Sonderkommission (Soko) mit dem Namen Feldweg gegründet.

Ein Zahnimplantat führt die Thüringer Polizei nach Berlin

Seit Mittwoch sind weitere Details der Ermittlungen bekannt. Die erste heiße Spur bekamen die Fahnder nach einer Ausstrahlung der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“. Darin war über den Fall berichtet worden. Es wurde auch das Foto eines Zahnimplantats gezeigt. Auf das Foto hin meldete sich die Herstellerfirma aus Freiburg im Breisgau im Schwarzwald und bat, das Implantat begutachten zu dürfen.



Kurz darauf stand fest, dass das Unternehmen das Zahnteil im Auftrag einer Berliner Zahnarztpraxis hergestellt hatte. Der praktizierende Arzt konnte sich zweifelsfrei an die Operation erinnern. Die Röntgenfotos der Gerichtsmedizin in Jena waren identisch mit denen aus der Praxis. Das führte die Ermittler zur Wohnung der Frau in die Reginhardstraße.



In Kooperation mit einer Mordkommission aus Berlin wurde die Wohnung durchsucht. Dabei stellte es sich zweifelsfrei heraus, dass es sich um Sylvia K. handelt. Die pensionierte Postmitarbeiterin lebte allein und zuletzt zurückgezogen mit ihren zwei Katzen in ihrer Drei-Zimmer-Wohnung. Kinder hatte sie nicht. Die ehemalige Beamtin sei nicht reich gewesen, sie soll aber geerbt haben, hieß es im Haus.

Kontrolle des Kontos erhärtet Verdacht

Bei den Befragungen der Hausbewohner sowie früherer Arbeitskollegen fiel der Verdacht auf Heiko S., der unmittelbar neben ihr wohnt. Zeugen berichteten, dass die Frau mit ihm ein Verhältnis gehabt haben soll. Zuletzt hätte es jedoch öfter Streit gegeben, sagten Nachbarn.



Der Verdacht gegen den Mann erhärtete sich, als die Fahnder bei der Kontrolle des Kontos der Frau feststellten, dass immer wieder Geld abgehoben wurde, obwohl sie bereits tot war. Wie das gelang, sagten die Fahnder nicht. Angeblich fand die Polizei in der Wohnung der Frau deren Geldkarte und die dazugehörige Pin-Nummer. Beides lag offen herum.



Fest steht inzwischen, dass Heiko S. Geld vom Konto der Frau abgehoben hat. Er räumte zudem später ein, den Briefkasten seiner Nachbarin regelmäßig geleert zu haben, weil im Haus nicht auffallen sollte, dass sie verschwunden war.

Umfassendes Geständnis

Heiko S. wurde am vergangenen Dienstagvormittag in seiner Wohnung festgenommen. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Martin Steltner, sagte, dass der Mann ein umfassendes Geständnis abgelegt hat.



Am Mittwoch trafen sich die Ermittler aus Berlin noch einmal mit ihren Kollegen von der Soko Feldweg aus Jena, um über den Fall zu reden. Zwei Jenaer Kollegen waren auch bei den Vernehmungen von Heiko S. dabei. Es sei eine gute Zusammenarbeit mit den Thüringern gewesen, hieß es.