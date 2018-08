Hier lebte Gefährder Magomed-Ali C.: Ein ruhiges Viertel ganz weit draußen

Das kleine Viertel, in dem der mutmaßliche Terrorist Magomed-Ali C. am Mittwochmorgen von schwer bewaffneten Sonderpolizisten festgenommen wurde, liegt in einem kleinen Wäldchen. Der Festgenommene wohnte im letzten der sechs Häuser gleich neben dem Klinikum Berlin-Buch. Sein Namensschild hängt neben der Tür in der dritten Etage.



Die Häuser sind jwd, absoluter Stadtrand, zwei Kilometer entfernt vom S-Bahnhof Buch. Ruhig ist es hier, idyllisch, grün. Die Häuser sind so saniert wie es für die 90er-Jahre typisch ist: Es ist sehr sauber, es gibt keine Graffitis – man kann in Berlin sehr viel schlechter wohnen.

„Hoffentlich keine Bombe drin“

Doch der allererste Satz, den ein Nachbar von Magomed-Ali C. sagt, macht klar, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen dem ganz hübschen äußeren Eindruck des kleinen Viertels und den tatsächlichen Lebensverhältnissen. Als er hört, dass sein Nachbar am Morgen festgenommen wurde, fragt er nur: „Welcher, der linke oder der rechte?“

Als Steven K. hört, um wen es sich handelt und dass der Mann wohl Sprengstoff für einen islamistisch motivierten Anschlag in diesem Wohnhaus gelagert haben soll, erschreckt er. „Ich kam mit dem Mann ganz gut klar, aber irgendwie war der auch komisch“, erzählt K.



Hier wohnte der Terrorvedächtige Magomed-Ali C. in Buch. Das Viertel liegt idyllisch im Grünen. Paulus Ponizak Foto:

„Vor ein paar Wochen hat meine Freundin, für ihn ein Paket angenommen. Da war ein ausländischer Absender drauf und ich habe zu meiner Freundin gesagt: Da ist hoffentlich keine Bombe drin.“

„Ich glaube, ich ziehe wieder weg“

Er habe dann einen Zettel in den Briefkasten von Magomed-Ali C. gesteckt, weil der das Paket nicht abholte. „Als zwei Wochen nichts passierte, wollte ich das Ding aus der Wohnung raushaben und hab es ihm vor die Tür gelegt.“

Dann erzählt Steven K., dass er seit drei Monaten hier wohnt. Der erster gute Eindruck sein schnell gewichen. „Hier passiert ständig etwas“, sagt der 23-Jährige. Oft müsse er betrunkene Obdachlose aus dem benachbarten Heim vom Zaun des Kindergartens verscheuchen, regelmäßig käme die Polizei. „Ich glaube, ich ziehe wieder aus“, sagt K.

An einer Wohnung hängt noch ein Weihnachtskranz an der Tür. Am Schild ein arabischer Name. Die drei jungen Männer, die aus der Wohnung kommen, sagen, sie hätten keine Zeit für ein Gespräch und kannten den Festgenommenen auch nicht.

Der Hauseingang des Plattenbaus. Tom Schildberg Foto:

Seine Freundin war verschleiert

Ein anderer Nachbar hat seine politische Meinung ganz klar per Aufkleber an der Wohnungstür gehängt: ein Eisernes Kreuz und Deutschland-Schriftzug in Fraktur, darunter der Satz: „Bitte flüchten Sie weiter! Es gibt hier nichts zu wohnen!“ Dazu ein durchgestrichener Merkel-Kopf. „Das hat man davon, wenn man solche Leute massenhaft ins Land holt“, sagt Michael P.

Er habe den Einsatz des SEK und der GSG9 am Morgen vom Fenster aus gesehen. „Da waren überall Polizeiautos und Polizisten“, erzählt er. Der Festgenommene habe früher die Haare sehr lang getragen und auch einen langen Bart.



„Der sah schon aus wie ein Islamist und hatte auch eine Freundin, die war immer ganz in Schwarz gekleidet, voll vermummt, nur an den Augen waren Schlitze.“ Magomed-Ali C. habe viel Zeit, so Michael P., mit Nachbarn aus Pakistan verbracht.



Aber dann sei vor einem Jahr die Polizei gekommen und habe seine Wohnung aufgebrochen. „Danach hatte er die Haare kurz und war glatt rasiert“, sagt P. „Aber ab da hat man ihn nur noch selten gesehen.“

C. sollte längst abgeschoben werden

Die Nachbarn wissen nicht allzu viel. Die Ermittler aber wissen, dass sich Magomed-Ali C. in der Szene der russisch-tschetschenischen Islamisten bewegt haben soll. Einer der Haupttreffpunkte ist die Dagestan-Moschee in Wedding.



Das Wohnhaus, in dem der Terrorverdächtige in Berlin Buch festgenommen wurde. Paulus Ponizak Foto:

Ein weiterer Treff dieser Szene war die Fussilet-Moschee in Moabit, in der neben Islamisten aus dem Kaukasus auch Anis Amri verkehrte – der spätere Breitscheidplatz-Attentäter. Die Moschee wurde nach dessen Terroranschlag geschlossen. Die Ermittler haben zudem Anhaltspunkte dafür, dass ein bereits in Frankreich verhafteter mutmaßlicher Komplize von Magomed-Ali C. direkt mit Anis Amri in Verbindung stand.

Eigentlich sollte er längst aus Deutschland abgeschoben sein. Sein Asylantrag wurde nach Informationen der Berliner Zeitung abgelehnt. Allerdings gab es laut Ausländerbehörde sogenannte Abschiebungshindernisse: Der 32-Jährige machte eine psychische Erkrankung geltend. Deshalb erhielt er am 7. Dezember 2017 eine Duldung bis zum 6. Dezember 2019.

Sehr preiswerte Miete

„Ich weiß gar nicht, woher der Mann war“, sagt Anette Wunderlich. Sie erzählt, dass sie zwölf Jahre hier lebt, dass es immer mehr Ärger gebe, dass es laut sei, dass immer mehr Rumänen und andere Ausländer herzögen. „Die Miete kostet nur vier Euro warm“, sagt sie. „Ich wäre längst weg, aber wo soll ich in Berlin eine so billige Wohnung bekommen.“

Neben dem Wohnhäusern sind auch zwei unsanierte Blocks, dort will offiziell niemand reden, aber ein Mann am Fenster im ersten Stock erzählt, dass Obdachlose hier wohnen und auch ein paar Flüchtlingsfamilien. Als er von dem Sprengstoff hört, zeigt er auf die Wohnung über sich unterm Dach. Dort sind die Fenstereinfassungen geschwärzt. „Das waren Vietnamesen. Die sollen auch eine Bombe gebaut haben“, behauptet der Mann. „Als das Zeug explodiert ist, flogen die Splitter bis in die Eiche auf der anderen Straßenseite.“

Polizei kommt ständig mit Blaulicht

Ein Spaziergänger mit Hund erzählt, dass das Wohngebiet früher zum Klinikum gehörte. „Das waren Schwesternwohnheime“, sagt er. Dann wurden die Häuser in den 90er Jahren saniert. „Anfangs war es mit den Mietern ziemlich schlimm, dann wurde es besser, jetzt ist es wieder schlimm.“ Er selbst meide das Gebiet. „Nur sonntags, wenn hier leider kein Bus fährt, dann gehen wir da durch, wenn wir zu S-Bahn wollen. Ist eine Abkürzung.“

Er selbst seit froh, dass er auf der anderen Seite der Straße wohne. „Bei uns sind nur vernünftige Leute“, sagt er und lacht. „Aber dort drüben kommt zwei, drei Mal die Woche die Polizei mit Blaulicht.“ Aber das Problem sind nicht die Flüchtlinge oder die Obdachlosen, sondern die jungen Leute. Die seien 18 oder 19 Jahre alt, hätten ihre erste Wohnung und machten Party.

Mit den Flüchtlingen gebe es eigentlich gar keinen Ärger. „Proteste gab es nur, als das neue Wohnheim gebaut wurde, aber das ist zwei Kilometer entfernt.“