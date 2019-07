Polizeibericht: Beschädigter Gefahrgutbehälter am Flughafen Tegel entdeckt

29. Juli

Beschädigter Gefahrgutbehälter am Flughafen entdeckt

Am Berliner Flughafen Tegel ist am Montag ein beschädigter Gefahrgutbehälter entdeckt worden. Spezialkräfte seien im Einsatz, um das Frachtstück zu untersuchen, teilte die Berliner Feuerwehr mit. Es befindet sich nach Angaben des Flughafens im Luftsicherheitsbereich. Nähere Angaben zu dem Gefahrgut machten bislang weder die Feuerwehr noch die Flughafengesellschaft. Die Flugzeuge konnten weiter starten und landen. (dpa)

Antisemitischer Angriff auf 25-Jährigen am Potsdamer Hauptbahnhof

Ein 25-jähriger Potsdamer, der eine Kippa mit Davidstern trug, ist vor dem Potsdamer Hauptbahnhof angegriffen und beleidigt worden. Beamte der Bundespolizei hätten nach dem Vorfall am Samstag als mutmaßlichen Täter einen syrischen Staatsangehörigen ermittelt, berichtete die Polizeidirektion West am Sonntag. Der 25-Jährige sei von dem 19-jährigen Syrer angespuckt worden. Ermittelt werde gegen ihn wegen Volksverhetzung. Nach ersten Erkenntnissen habe sich 17 Jahre alter Begleiter des Syrers nicht an der Tat beteiligt. Daher werde er als Zeuge in dem Strafverfahren geführt. Der 25-jährige Student sagte der Deutschen Presse-Agentur, er trage die Kippa täglich aus persönlichen Gründen. „Als ich am Hauptbahnhof aus der Straßenbahn ausgestiegen bin, habe ich hinter mir Schatten wahrgenommen“, berichtete er. Im nächsten Moment sei er schon angespuckt, antisemitisch beleidigt und mit Gebärden bedroht worden. Anschließend habe er die Bundespolizei alarmiert, die die beiden Männer nach kurzer Zeit gefasst habe.„Hass und Gewalt aus politischen und religiösen Motiven dulden wir in unserer Stadt nicht“, sagte Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) am Sonntag in einer Stellungnahme. „Die Ermittlungen müssen zügig Klarheit über die mutmaßlich antisemitische Motivation und die daraus folgenden strafrechtlichen Konsequenzen schaffen.“ (dpa)

Betrunkener will fünf Kettensägen klauen

Ein 38-Jähriger ist in Frankfurt (Oder) festgenommen worden, nachdem er bei einem Diebstahl in einem Supermarkt ertappt worden war. Wie die Brandenburger Polizei beim Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, habe der Mann versucht, fünf Kettensägen, die er am Körper trug, an der Kasse vorbeizubringen. Bei einer Messung stellten die Beamten 3,71 Promille bei dem 38-Jährigen fest. „Er durfte seinen Rausch bei uns ausschlafen", so die Polizei.

Auto angezündet - vermutlich Beziehungstat

In der Moissistraße in Adlershof hat in der Nacht ein Auto im vorderen Bereich gebrannt. Ein dahinter geparkter Wagen wurde durch das Feuer ebenfalls beschädigt. Die Polizei nahm einen 52-jährigen Tatverdächtigen fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich vermutlich um eine Beziehungstat. Die Ermittlungen hat ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt übernommen. (BLZ)

Radfahrerin in Berlin-Kladow angefahren und schwer verletzt

Eine 46 Jahre alte Radfahrerin ist in Berlin-Kladow von einem Auto angefahren worden und hat dabei schwere Verletzungen erlitten. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus, wie die Polizei in Berlin am Montagmorgen mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 61 Jahre alter Autofahrer am Sonntagabend die Straße Am Landschaftspark Gatow. An einer Kreuzung wollte er nach rechts abbiegen. Dabei hielt er an und ließ einen Radfahrer durch, der parallel zur Bundesstraße fuhr. Die nachfolgende 46-Jährige übersah er jedoch und stieß mit ihr zusammen.

28. Juli

Jäger verhindert Brandstiftung - Ermittler suchen Zeugen



Feuerwehrleute haben in einen Brand in einem etwa zwei Hektar großen Nadelwald gelöscht. Die Einsatzkräfte hätten nach ihrem Eintreffen am Samstagnachmittag drei Brandherde im Inneren des Waldes festgestellt, berichtete die Polizei am Sonntag. Spezialisten der Kriminalpolizei hätten die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.



In einem Waldgebiet bei Beelitz (Potsdam-Mittelmark) verhinderte derweil ein Jäger am Samstagmorgen eine mutmaßliche Brandstiftung. Nach ersten Erkenntnissen hätten Unbekannte eine brennende Kerze in das trockene Unterholz gestellt, teilte die Polizei mit. Der Jäger löschte die Kerze demnach und verhinderte so einen Brandausbruch. Die Polizei sucht nun Zeugen, die am Samstagmorgen in dem Waldgebiet zwischen den Ortschaften Busendorf und Emstal verdächtige Personen bemerkt haben. (dpa)

Mann schreit 35-Jährigen an und schießt in die Luft

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll ein 35-Jähriger gegen 10.30 Uhr an einem Tisch vor einem Café in der Knesebeckstraße gesessen und gefrühstückt haben. Gemäß Zeugen soll dann plötzlich ein anderer Mann auf ihn zugekommen, ihn für die Zeugen unverständlich angeschrien und mit einer Waffe in die Luft geschossen haben. Anschließend war der aggressive Mann geflüchtet. Der Bedrohte selbst zeigte sich äußerst unkooperativ und wollte sich gegenüber der Polizei nicht zu dem Sachverhalt äußern. Die Polizeikräfte befragten Zeugen und leiteten strafrechtliche Ermittlungen wegen einer Bedrohung sowie einem Verstoß gegen das Waffengesetz ein. (BLZ)

Polizisten stoppen betrunkenen Raser

Polizisten haben in Lichtenberg einen Raser gestoppt. Der 43-jährige Mercedes-Fahrer war am Sonntagmorgen in Rummelsburg Polizisten des Abschnitts 64 aufgefallen. Gegen 3.25 Uhr überholte er an der Kreuzung Blumberger Damm, Ecke Alt-Biesdorf mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit einen Einsatzwagen. Die Beamten folgten dem Auto, wobei der Fahrer alle Anhaltesignale und auch das eingeschaltete Blaulicht ignorierte. Er wechselte mehrfach die Fahrstreifen und verlangsamte auch nicht beim Überqueren von Kreuzungen seine Geschwindigkeit. Letztendlich stoppten die Beamten das Fahrzeug auf der Lichtenberger Brücke. Da der Mann alkoholisiert erschien, führten die Polizisten bei ihm einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von rund 1,3 Promille. Führerschein und Fahrzeugschein wurden beschlagnahmt. Anschließend musste sich der Fahrer in einem Polizeigewahrsam einer Blutentnahme unterziehen. (tc)

Zwei Verletzte bei Kellerbrand in Wohnhaus

In Friedrichshain musste die Feuerwehr am Sonntagvormittag einen Kellerbrand löschen. Dichter Rauch zog durch das Treppenhaus des Seitenflügels an der Seumestraße. Die Feuerwehr, die mit 40 Mann im Einsatz war, brachte zwei Bewohner in Sicherheit. Sie wurden wegen des Verdachts auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. (tc)

Smart stößt mit Rettungswagen zusammen - Schwangere verletzt



Die beiden Insassen eines Smart sind am Samstagmittag in Reinickendorf beim Zusammenstoß mit einem Rettungswagen verletzt worden. Der Rettungswagen fuhr mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn die Humboldtstraße in Fahrtrichtung Lindauer Allee. Hier stieß er mit dem entgegenkommenden Smart eines 30-Jährigen zusammen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Kleinwagen gegen einen geparkten Renault geschleudert. Der 30-Jährige und seine 25-jährige schwangere Ehefrau wurden von alarmierten Rettungskräften zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Besatzung des Rettungswagens, der anschließend zur Auslesung des Unfalldatenspeichers beschlagnahmt wurde, blieb unverletzt. Für den Zeitraum der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme blieb der Bereich über zwei Stunden gesperrt. (Red.)

Schwerverletzter bei brutalem Streit in Revaler Straße

Zwei Gruppen sind am Sonnabend in Friedrichshain aneinandergeraten. Die Hintergründe sind unklar. Gegen 9 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei in die Revaler Straße. Dort fand eine handfeste Auseinandersetzung zwischen den beiden Personengruppen, etwa sieben und 15-köpfig, statt. Nach einer verbalen Auseinandersetzung begannen die Gruppen schließlich, sich mit Glasflaschen zu bewerfen. Im Zuge des Streites stürzte ein 29-jähriger Beteiligter eine etwa 20-stufige Treppe zwischen zwei Imbissständen herunter und erlitt schwere Kopfverletzungen, die in einem Krankenhaus stationär behandelt werden mussten. Alarmierte Polizisten konnten sechs Tatverdächtige im Alter von 18 bis 29 Jahren noch am Ort festnehmen. Sie kamen in Polizeigewahrsam, und ihnen wurde Blut abgenommen. Anschließend konnten sie ihren Weg fortsetzen. Die anderen Beteiligten konnten unerkannt fliehen. (Red.)

19-Jähriger beleidigt andere Fahrgäste



Ein alkoholisierter 19-Jähriger hat Am Samstagabend in der U-Bahn mehrere Fahrgäste beleidigt und bedroht. Nach Angaben von Zeugen hatte der Täter zunächst in einem Zug der Linie U 3 mehrfach zwei unbekannt gebliebene Männer homophob beleidigt, die T-Shirts mit Regenbogenflaggen trugen. Eine 72-Jährige hatte den alkoholisierten 19-Jährigen daraufhin aufgefordert, das zu unterlassen, woraufhin er auch sie mehrfach beleidigte. Die beiden zuerst beleidigten Männer verließen die Bahn, dafür richtete sich die Wut des jungen Mannes nun gegen mehrere andere Fahrgäste, die ihren Unmut über dessen Verhalten äußerten. Er beleidigte und bedrohte sie und gab volksverhetzende Äußerungen von sich. Als die Zeugen schließlich die Polizei verständigten und gemeinsam mit der ebenfalls alkoholisierten 61 Jahre alten Mutter des 19-Jährigen die Bahn verließen, fuhr dieser weiter. Seine Mutter nannte den Polizisten jedoch seinen Namen. Die Ermittlungen wegen Beleidigung, Bedrohung und Volksverhetzung dauern an. (Red.)

Jugendliche versuchen Regenbogenfahne anzuzünden



Zwei bisher unbekannte Jugendliche oder junge Männer haben in der vergangenen Nacht in Köpenick versucht, eine Regenbogenfahne in Brand zu setzen. Nach Angaben von Zeugen sei einer der beiden Unbekannten gegen 0.30 Uhr den Fahnenmast vor dem Köpenicker Rathaus in der Straße Alt-Köpenick hinauf geklettert und hatte dann mehrfach versucht, die gehisste Regenbogenfahne zu entzünden. Der zweite Unbekannte hatte ihm zuvor beim Erklimmen des Mastes geholfen. In der Fahne war jedoch lediglich ein kleines Brandloch entstanden. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten anschließend. Die Zeugen filmten die Tat und stellten das Video der Polizei zur Verfügung. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung mit homophobem Hintergrund dauern an. (Red.)

27. Juli

Zwei Männer sterben bei Unfall

Zwei Männer sind bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen, zwei weitere Personen wurden schwer verletzt. An dem Unfall auf der Bundesstraße 158 seien am Samstag zwei Autos beteiligt gewesen, sagte ein Sprecher des Lagezentrums der Polizei. Der genaue Unfallhergang sei noch nicht bekannt. Die Toten und Schwerverletzten sollen aus einem der beiden Fahrzeuge stammen. Was mit den Insassen des zweiten Autos geschah, war zunächst ebenfalls nicht bekannt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. (dpa)

Auto fährt in Geschäft - mehrere Verletzte

Ein Auto ist auf einen Gehweg und in ein Ladenlokal gefahren - mehrere Menschen sind dabei verletzt worden. Die Polizei und die Berliner Feuerwehr sprachen am Samstag von einem Verkehrsunfall. Er ereignete sich in der Mohrenstraße im Bezirk Mitte. Nach Angaben der Feuerwehr wurden die Verletzten in Krankenhäuser gebracht. (dpa)

Betrunkener beleidigt Frauen homophob



Der 57-jähriger Mann soll am Freitagabend in einer Straßenbahn an der Kreuzung Berliner Allee/Albertinenstraße/Pistoriusstraße mehrfach den Hitlergruß gezeigt haben. Anschließend soll der Betrunkene weibliche Fahrgäste homophob beleidigt und eine von ihnen gegen die Tür der Straßenbahn geschubst haben. Polizisten ahmen deutlichen Alkoholgeruch bei dem aggressiven Mann wahr. Eine Atemalkoholkontrolle ergab bei ihm einen Wert von etwa 2,1 Promille. Der Pöbler wurde anschließend in einen Polizeigewahrsam gebracht. Hier musste er sich einer Blutentnahme und einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen. Danach kam er wieder frei. Die Frau blieb unverletzt. (tc)

Feuer an Senioren-Begegnungsstätte



An einer Seniorenbegegunungsstätte in Kreuzberg hat ein Unbekannter in der Nacht zum Sonnabend Feuer gelegt. Ein Zeuge war gegen 0.40 Uhr auf einen Feuerschein im Hinterhof eines Hauses in der Gitschiner Straße aufmerksam geworden. Er rief die Feuerwehr. Mit einem Gartenschlauch konnte er die Flammen an der Fensterfront noch vor Eintreffen der Brandbekämpfer löschen. In dem Zentrum befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Personen, so dass niemand verletzt wurde. An den Fenstern und der Hausfassade entstand Sachschaden. (tc)

Rücksichtsloser Fahrer: Auto und Führerschein weg

Wegen seiner rücksichtslos-aggressiven Fahrweise haben Polizisten den Führerschein und das Auto eines 29-Jährigen einkassiert. Laut Polizei bemerkte eine Polizeistreife in der Nacht zu Sonnabend einen Audi-Fahrer auf der Frankfurter Allee, der viel zu schnell unterwegs war, viel zu dicht auf andere Fahrzeuge auffuhr und diese beim durch unvermittelten Spurwechsel schnitt. Mindestens eine rote Ampel überfuhr der Mann. Die Beamten hielten den Audi an. Der 29-jährige Fahrer zeigte sich laut Polizei äußerst uneinsichtig und bezeichnete sein Fahrverhalten als „völlig normal“. Weil der Mann sich gegenüber der Polizei immer aggressiver aufführte und schließlich dessen Bruder herbeikam, riefen die Polizisten Verstärkung. Fahrzeug und Führerschein wurden beschlagnahmt - dagegen legte der 29-Jährige ausdrücklich Widerspruch ein. (Red.)

Maskierte mit Messer und Schraubendreher überfallen Geschäft

Drei maskierte Männer haben einen Getränkemarkt in Berlin-Kreuzberg überfallen und einen Angestellten bedroht - mit einen Schraubendreher und einem großen Messer. Das Trio erschien am Freitagnachmittag in dem Laden in der Gitschiner Straße, wie die Polizei am Samstag mitteilte. „Sie kamen bereits mit Masken in das Geschäft. Es ging alles sehr schnell“, hieß es. Die Räuber bedrohten demnach den 18-jährigen Angestellten und ließen sich Geld geben. Dann flüchteten sie unerkannt. Der junge Mann blieb unverletzt. (dpa)

27. Juli

Berliner Familienvater bei Unfall auf Rügen lebensgefährlich verletzt

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Auto und einer Fahrrad fahrenden Berliner Familie auf Rügen ist ein 52-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Ein 77 Jahre alte Autofahrer stieß am Freitag beim Überholen der vier Radfahrer mit mindestens einem von ihnen zusammen, wie die Polizei mitteilte.



Infolge des Zusammenstoßes zwischen dem Putbusser Ortsteil Kasnevitz und Garz seien alle vier Radfahrer in den rechten Straßengraben gestürzt. Bei dem lebensgefährlich Verletzten handelt es sich um den Vater der Familie aus Berlin, ein Hubschrauber flog ihn ins Uni-Klinikum Greifswald. Die 47 Jahre alte Mutter und ihre 13 und 15 Jahre alten Söhne erlitten leichte Verletzungen und wurden ins Klinikum Stralsund gebracht. Laut Polizei verließ der Autofahrer unerlaubt den Unfallort. Er habe sich dann nachträglich bei Angehörigen gemeldet, die dann die Polizei verständigten. Der Sachschaden wurde auf etwa 8000 Euro geschätzt. (dpa)

Polizei nimmt Serieneinbrecher fest

Gestern Vormittag nahmen Polizisten einen mutmaßlichen Serieneinbrecher in seiner Wohnung in Wilmersdorf fest. Nach umfangreichen Ermittlungen steht der 39-Jährige in dringendem Tatverdacht, drei Einbrüche und einen Einbruchsversuch in Prenzlauer Berg begangen zu haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde ein Haftbefehl erlassen und vollstreckt. Der Mann soll am 3. November 2018 und am 29. November 2018 in Wohnungen in der Sredzkistraße und Prenzlauer Allee eingebrochen sein und diversen Schmuck und technische Geräte gestohlen haben. Derzeit wird geprüft, ob ihm noch weitere Einbrüche zugeordnet werden können. (BLZ)

Suche nach vermisster Schwimmerin

Taucher haben am Freitag im Riewendsee in Brandenburg/Havel nach einer vermissten Schwimmerin gesucht. Die 55-Jährige sei am Mittag an einer Badestelle ins Wasser gegangen und nach 20 Minuten von einem Nachbarn als vermisst gemeldet worden, berichtete ein Sprecher der Regionalleitstelle der Feuerwehr. Nach Angaben der Polizei soll in dem See eine Strömung herrschen. Die Suche der Taucher blieb zunächst erfolglos. (dpa)

Drei Männer sollen Jungen zur Sexarbeit gezwungen haben - U-Haft

Drei Männer sollen mehrere Jungen in Berlin zur Sexarbeit gezwungen haben. Die Verdächtigen im Alter von 21, 24 und 27 Jahren kamen in Untersuchungshaft, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Freitag sagte. Ihnen wird vorgeworfen, einen 16-Jährigen und zwei andere Jungen zur Prostitution gezwungen zu haben. Die drei Männer sind nach Darstellung der Staatsanwaltschaft Cousins des 16-Jährigen. Die Polizei durchsuchte auch eine Wohnung in Schöneberg und ein illegales Zeltlager auf einer Brache in Lichtenberg. Die Ermittlungen wurden im Herbst 2018 aufgenommen, nachdem es anonyme Hinweise auf die sexuelle Ausbeutung des 16 Jahre alten Jugendlichen gegeben hatte. (dpa)

Mutter und Kind bei schwerem Unfall verletzt



Eine Mutter und ihr eineinhalbjähriges Kind sind bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Oberhavel verletzt worden. Die 27 Jahre alte Autofahrerin und ihr Kind wurden am Freitag in ein Krankenhaus gebracht, wie eine Polizeisprecherin sagte. Das Auto der Frau war am Mittag auf einer Landstraße bei Flatow von der Straße abgekommen. Der Wagen streifte einen Baum und kam auf einem Feld auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand. Die Unfallursache blieb zunächst unklar. (dpa)

Zeugen verhindern Transporterdiebstahl

Zwei aufmerksame Zeugen haben den Diebstahl von zwei Transportern vereitelt. Die beiden Männer im Alter von 31 und 41 Jahren entdeckten in der Nacht zu Freitag in der Straße Alt-Wittenau eine fünfköpfige Diebesgruppe, die sich an Transportern zu schaffen machte, wie die Polizei mitteilte. Als die beiden Männer sich näherten, rannten die Diebe in verschiedene Richtung davon, zwei von ihnen - 18 und 19 Jahre alt - flohen im Auto. Die Zeugen hefteten sich an ihre Fersen. Als die Flüchtigen zu Fuß weiterliefen, hielten die Männer sie fest, bis die Polizei eintraf. Ermittlungen ergaben, dass die Schlösser an den Transportern manipuliert worden waren. (dpa)

Schwerer Unfall zwischen Auto und Transporter

Zwischen Seestraße und Jakob-Kaiser-Platz zu einem schweren Unfall zwischen einem Toyota und einem Kleintransporter. Morris Pudwell Foto:

In der Nacht zu Freitag gegen 23.50 Uhr kam es auf der A100 zwischen Seestraße und Jakob-Kaiser-Platz zu einem schweren Unfall zwischen einem Toyota und einem Kleintransporter.

Ein Fahrer wurde nach ersten Angaben verletzt. Die A100 war ab Seestraße in Fahrtrichtung Süden für mehrere Stunden voll gesperrt. Warum die beiden Fahrzeuge aneinandergraten sind, ist Gegenstand der Ermittlungen. (BLZ)

Autos in Berlin in Flammen - Polizei vermutet Brandstiftung

In Berlin-Wilmersdorf sind am frühen Freitagmorgen zwei Autos ausgebrannt. Eine Anwohnerin roch zunächst Rauch, wie eine Polizeisprecherin am Morgen sagte. Vor dem Gebäude standen auf einem Mieterparkplatz zwei Wagen komplett in Flammen. Die Beamten gingen von Brandstiftung aus, hieß es. Die Feuerwehr löschte die Brände. Bereits am frühen Mittwochmorgen gingen in Berlin-Wilmersdorf ein Transporter und ein Auto in Flammen auf. Die Polizei prüft nach eigenen Angaben Zusammenhänge zwischen den Vorfällen. (dpa)

25. Juli

Mann in Gesundbrunnen niedergestochen - Verdächtiger in U-Haft

Nach einer Messerattacke in Berlin-Gesundbrunnen ist gegen einen 32-Jährigen Haftbefehl erlassen worden. Der Mann sei dringend verdächtig, am 22. Juli auf das 46 Jahre alte Opfer eingestochen zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag auf Twitter mit. Demnach stellte sich der Verdächtige selbst. Der Angreifer war zunächst geflohen. Der Haftbefehl erging wegen des Verdachts eines versuchten Totschlags. Das Motiv sei noch unklar. Ermittelt werde in alle Richtungen, so die Staatsanwaltschaft. Der Schwerverletzte war am Montagabend in ein Krankenhaus gebracht und sofort operiert worden. Lebensgefahr bestand laut Polizei aber nicht. (dpa)

Ohne Führerschein: 16-Jähriger auf gestohlenem Roller unterwegs

In der Nacht auf Donnerstag hat die Polizei einen flüchtenden 16-Jährigen gestoppt, der ohne Helm und Führerschein auf einem gestohlenen Roller unterwegs war. Gegen 1.10 Uhr wurde die Polizei auf den helmlosen Rollerfahrer aufmerksam und wollte ihn an einer Ampel vom Halleschen Ufer anhalten. Der Zweiradfahrer flüchtete und überfuhr dabei eine weitere rote Ampel. Nur eine Gefahrenbremsung anderer Verkehrsteilnehmer verhinderte einen Zusammenstoß. Der 16-jährige Rollerfahrer konnte in der Brandesstraße gestoppt werden, wo er versuchte, sich einer vorläufigen Festnahme zu entziehen und Widerstand leistete. Dabei wurde ein Polizist leicht am Bein verletzt. Wie sich herausstellte, war der 16-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins. Der Roller, welcher nach schwerem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben war, wurde sichergestellt. (tc)

Supermärkte ausgebrannt in Falkenberg und Uebigau

In Falkenberg und Uebigau-Wahrenbrück (Elbe-Elster-Kreis) sind in der Nacht zum Donnerstag zwei Supermärkte ausgebrannt. Etwa 30 Fahrzeuge und rund 140 Feuerwehrleute befanden sich in beiden Orten im Einsatz, wie eine Polizeisprecherin sagte. Zur Schadenshöhe konnten zunächst keine Angaben gemacht werden. Laut Polizei schwelte am Donnerstagmorgen noch ein Brand an den Bahnschienen im Falkenberger Ortsteil Schmerkendorf. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Bereits in den vergangenen Tagen seien an unterschiedlichen Stellen in Falkenberg Feuer gelegt worden, hieß es. Ob ein Zusammenhang zwischen den Bränden besteht, blieb zunächst unklar. (dpa)

Leiche in Tempelhofer Wohnung entdeckt

Die Polizei hat in der Nacht zu Donnerstag in Tempelhof eine Leiche entdeckt. Es bestehe der Verdacht auf ein Tötungsdelikt, sagte eine Polizeisprecherin am Vormittag. (tc)

Jugendlicher mit Messer verletzt

Ein Jugendlicher ist in der Nacht zum Donnerstag in Berlin-Schöneberg mit einem Messer angegriffen und verletzt worden. Der Angriff habe sich in der Potsdamer Straße ereignet, sagte eine Polizeisprecherin. Die Mordkommission ermittele. Weitere Details zum Tathergang oder dem gesundheitlichen Zustand des Verletzten machte die Polizei am Morgen nicht. (dpa)



Wieder brennende Motorroller und Autos

In Berlin sind in der Nacht auf Donnerstag zwei Motorroller und ein Auto angezündet worden. In Biesdorf stellten Passanten gegen 22.25 Uhr in einer Grünanlage im Buckower Ring einen brennenden Motorroller fest und riefen die Feuerwehr. Gegen 1 Uhr in der Nacht bemerkten Anwohner in der Alte Hellersdorfer Straße einen weiteren brennenden Motorroller. Das Feuer griff auf einen daneben stehenden Motorroller über und beide Fahrzeuge brannten vollständig aus. Auch eine Hauswand wurde durch die Flammen beschädigt.



In Friedrichshain brannte gegen zwei Uhr außerdem ein Renault, wodurch drei weitere Fahrzeuge und ein Baum beschädigt wurden. Wie die Polizei berichtet, hörte ein Zeuge gegen 2 Uhr einen lauten Knall und meldete der Feuerwehr ein brennendes Auto in der Kraut-Ecke Kleine Markusstraße. Der Brand wurde gelöscht, verletzt wurde bei dem Brand niemand. Derzeit wird von einer Brandstiftung ausgegangen. (tc)

Frau überschlägt sich mit Auto und wird schwer verletzt

Eine Frau hat sich in der Nacht zum Donnerstag mit ihren Auto in Jüterbog (Kreis Teltow-Fläming) überschlagen und ist dabei schwer verletzt worden. Die Frau war gegen 22.24 Uhr auf der Bundesstraße 101 zwischen Jüterbog und Luckenwalde unterwegs und wurde nach dem Unfall mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Warum sich der Wagen überschlug, war zunächst unklar. (dpa)

Sechs Verletzte bei Verkehrsunfall - davon drei Kinder



Bei einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge sind bei Ziesar sechs Menschen verletzt worden. Drei der Verletzten bei dem Unfall in der Nacht zum Donnerstag waren Kinder, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Verkehrsunfall ereignete sich an der Abfahrt der Autobahn 2 im Kreuzungsbereich. Ein Rettungshubschrauber mit einem Notarzt kam zum Unfallort. Die Kreuzung war in der Nacht komplett gesperrt. Nähere Informationen lagen zunächst nicht vor. (dpa)

Rettungskräfte kümmerten sich nach dem Unfall um das verletzte Mädchen. Morris Pudwell Foto:

24. Juli

Kleintransporter erfasst Kinderwagen

An der Kreuzung Baumschulenstraße/Kiefholzstraße ist am Mittwochnachmittag ein Kind verletzt worden. Eine Frau hatte die Straße überquert, dabei wurde der Kinderwagen von einem heranfahrenden Kleintransporter erfasst. Das Mädchen, das im Kinderwagen saß, fiel dadurch auf die Straße und verletzte sich. Die Unfallursache ist noch unklar.

Das Mädchen wurde in ein Krankenhaus gebracht, zuvor bekam es von den Sanitätern zum Trost einen Teddybären überreicht. (BLZ)

24-Jährige von Auto erfasst und zu Boden geschleudert



Bei einem Verkehrsunfall in Friedrichshain ist am Mittwochvormittag eine 24-Jährige schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte sie die Straße Am Friedrichshain an der Einmündung Käthe-Niederkirchner-Straße überquert, ohne dabei auf den Fließverkehrs geachtet zu haben. Ein 53-jähriger Autofahrer, der mit einem VW in Richtung Kniprodestraße unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste die Frau.



Durch den Zusammenstoß wurde die Fußgängerin erst auf die Front des Fahrzeuges und dann zu Boden geschleudert. Alarmierte Rettungskräfte brachte sie mit schweren Verletzungen an Kopf, Rumpf und Bein zur stationären Behandlung in eine Klinik. Die Straße Am Friedrichshain blieb für die Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme zwischen Friedenstraße und Hufelandstraße bis 12 Uhr gesperrt. (BLZ)



U-Bahn-Dealer verhaftet

Vier Männer sollen in der Berliner U-Bahn Heroin und Kokain verkauft haben. Jetzt sitzen die Männer im Alter von 26, 27, 36 und 46 Jahren in Haft. Nach Informationen der Berliner Zeitung handelt es sich um libanesische Staatsbürger. Beamte einer Einsatzhundertschaft vollstreckten am Dienstag in Neukölln richterliche Durchsuchungsbeschlüsse. Am Vormittag drangen sie in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein und nahmen dort die Männer fest. In der Wohnung fanden die Polizisten 237 Verkaufseinheiten mit Heroin, mehrere hundert Gramm Kokain und Streckmittel sowie weitere Handelsutensilien. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Tiergarten am Mittwoch gegen drei von ihnen Haftbefehl. (tc)



Hochhaus brennt im Märkischen Viertel

Dicke Rauchwolken haben am Mittwochnachmittag das achte Obergeschoss eines Wohnhauses in Reinickendorf eingehüllt. Ein Wintergarten im Märkischen Viertel stand in Flammen, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte.



70 Einsatzkräfte löschten das Feuer und brachten zwei Menschen aus der Wohnung im Wilhelmsruher Damm in Sicherheit. Verletzt wurde niemand. Wegen der starken Rauchentwicklung in dem Wintergarten nutze die Feuerwehr einen Drucklüfter und Atemschutzgeräte. Die Brandursache war zunächst unklar. (dpa)

16-Jähriger rast der Polizei davon

Ein 16-Jähriger hat in einem nichtzugelassenen VW-Bus der Polizei eine Verfolgungsfahrt geliefert. Nach Angaben der Polizei bemerkten Beamte des Polizeiabschnitts 12, die in zivil unterwegs waren, gegen 20 Uhr in der Roedernallee in Wittenau den augenscheinlich minderjährigen Autofahrer. Er fuhr einen VW-Bus mit schwedischemKennzeichen. Die Polizisten entschlossen sich zu einer Kontrolle. Nachdem der Autofahrer zunächst seine Geschwindigkeit verminderte, gab er plötzlich Gas und raste mit überhöhter Geschwindigkeit davon. Dabei ignorierte er mehrere rote Ampeln. Nur weil andere Autofahrer Vollbremsungen machten, stießen sie nicht mit dem VW-Bus zusammen. In der Wittenauer Straße stoppten die Polizisten das Auto. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer erst 16 Jahre alt war und auch keine Fahrerlaubnis hat. Der VW-Bus, der nicht mehr zugelassen und versichert war, wurde beschlagnahmt. Anschließend wurde der 16-Jährige seinen Eltern übergeben. (tc)





Mit Elektroschocker verletzt

Noch unklar sind die Hintergründe, warum ein 37-Jähriger in der Nacht zum Mittwoch in Reinickendorf schwere Verletzungen am gesamten Körper erlitten hat. Seinen Aussagen zufolge trat er gegen 1.30 Uhr an die Beifahrerseite eines Fahrzeugs in der Emmentaler Straße Ecke Reginhardstraße heran. Plötzlich sei er von innen heraus zunächst mit einem Elektroschocker niedergestreckt und am Boden liegend von zwei Insassen des Wagens geschlagen, getreten und mit Reizgas besprüht worden. Zeugen alarmierten die Polizei. Die beiden Täter flüchteten unerkannt. Ein Rettungssanitäter der 34. Einsatzhundertschaft übernahm die Erstversorgung des Schwerverletzten, der anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. (tc)

Einnahmen geraubt



In Moabit ist am Dienstagabend ein Möbelgeschäft überfallen worden. Aussagen zufolge betraten gegen 20 Uhr drei maskierte Männer den Laden in der Wiebestraße und forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe, einer Machete und einem Teleskopschlagstock von einer Mitarbeiterin die Herausgabe des Geldes. Die 37-Jährige kam dem nach. Anschließend flüchtete das Trio in unbekannte Richtung. Die Angestellte blieb unverletzt. (tc)

Brennende Müllcontainer



Bei einem Feuer in der Nacht zum Mittwoch in einem Mehrfamilienhaus in Marzahn wurde glücklicherweise niemand verletzt. Gegen 1.35 Uhr bemerkte eine aufmerksame Mitbewohnerin einen lauten Knall im Müllabstellraum im Erdgeschoss eines Hauses in der Allee der Kosmonauten und alarmierte Polizei und Feuerwehr. Die Brandbekämpfer löschten das Feuer, konnten es jedoch nicht verhindern, dass fünf Container völlig ausbrannten. Ein weiterer und auch einige elektrische Leitungen wurden in Mitleidenschaft gezogen. Personen kamen nicht zu Schaden. (tc)

Transporter und Auto steht in Flammen

In Wilmersdorf haben am Mittwochmorgen zwei Autos gebrannt. Gegen 3.40 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zur Schaperstraße, Ecke Fasanenplatz gerufen, da dort ein Mercedes und ein Citroen brannten. Trotz der sofort eingeleiteten Löschmaßnahmen konnten die Brandbekämpfer es nicht verhindern, dass der Mercedes komplett ausbrannte und der Jumper an der linken Seite beschädigt wurde. Verletzt wurde niemand. (tc)

Vermisste 16-Jährige aus Hannover möglicherweise in Berlin

Seit Donnerstagabend (18.07.2019) wird die 16 Jahre alte Johanna H. aus Laatzen vermisst. Laut Informationen der Polizei verließ die Gesuchte gegen 23.00 Uhr ihre Wohnanschrift im Ortsteil Grasdorf. Wohin sie ging, ist unklar. Möglicherweise hält sie sich inzwischen in Hamburg oder Berlin auf und könnte in Begleitung eines ebenfalls jugendlichen Bekannten sein.

Lkw-Unfall in Neukölln: Der Lastwagen hatte Gefahrengut geladen. Morris Pudwell Foto:

Johanna H. ist etwa 1,62 Meter groß, schlank und hat schulterlange blonde Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie mit einer khakifarbenen langen Hose, einem grauen Feinstrickpullover und hellen Turnschuhen bekleidet. Die Jugendliche hat blaue Augen und trägt Brille und Hörgerät. Außerdem hat sie mutmaßlich einen kleinen roten Rucksack mit weißen Bändern bei sich.



Hinweise zum Aufenthaltsort nehmen das Polizeikommissariat Laatzen unter der Rufnummer 0511-109 4317 und jede andere Polizeidienststelle entgegen. (BLZ)



Brennende Scheunen - Feuerwehrkräfte im Dauereinsatz

Knapp einen Tag nach dem Ausbruch eines Feuers in mehreren Scheunen in Nauen (Landkreis Havelland) sind die Flammen noch nicht gelöscht. Die Feuerwehr sei mit knapp 20 Einsatzwagen vor Ort, sagte ein Sprecher der zuständigen Rettungsleitstelle am Mittwochmorgen. Das Feuer brach am Dienstagmittag aus zunächst ungeklärter Ursache aus und setzte insgesamt drei Scheunen in Brand. Menschen oder Tiere waren nicht gefährdet. In den Scheunen lagerte den Angaben nach Heu. (dpa)

23. Juli

Blutbad nach Umtrunk: Mann schwer verletzt

Am Dienstagmorgen haben Polizisten einen blutverschmierten Mann auf dem Gehweg der Großbeerenstraße angetroffen. Der schwer verletzte 47-Jährige sagte den Beamten, er habe mit einem Bekannten zuvor in einer Wohnung Alkohol getrunken. Dann habe der 27-Jährige Geld gefordert, mehrfach auf ihn eingeschlagen und eingestochen. Der Angegriffene konnte aus der Wohnung flüchten. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn mit Frakturen im Gesicht in ein Krankenhaus, wo er nach einer Operation stationär versorgt wird. Der 27-jährige Tatverdächtige wurde in der Nähe der Großbeerenstraße festgenommen. (Red.)



rbb stellt Anzeige nach Angriff auf Reporterauto



Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) hat nach einem Angriff auf den Wagen eines Kamerateams in der Rigaer Straße in Berlin am Dienstag Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt. Das rbb-Team hatte in der Rigaer Straße den CDU-Politiker Burkard Dregger für die „Abendschau“ interviewt und war dabei von Unbekannten mit Orangen beworfen worden. Anschließend wurde der rbb-Wagen von zwei vermummten Personen mit Lackfarbe besprüht. „Wir werden diesen Vorfall nicht auf sich beruhen lassen, denn es geht eindeutig darum, freie Berichterstattung zu behindern und Journalistinnen und Journalisten sowie Gesprächspartner einzuschüchtern,“ sagte Gabriele von Moltke, Leiterin der „Abendschau“. (dpa)



Großfeuer: drei Scheunen in Brand



In Nauen ist am Dienstag ein Feuer in drei Scheunen ausgebrochen. Die Heuscheunen mit einer gesamten Grundfläche von rund 1000 Quadratmetern standen in der Brandenburger Chaussee in Flammen, wie ein Sprecher der Polizei Brandenburg berichtete. Zwischenzeitlich griff das Feuer auch auf Nebengebäude über, Arbeitsstellen im Umkreis wurden geräumt. Menschen oder Tiere waren laut Polizei zum Brandzeitpunkt nicht in den Scheunen. Die Löscharbeiten dauerten am Dienstagabend noch an, das Feuer war nach Angaben der Rettungsleitstelle jedoch unter Kontrolle. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt. (dpa)

Zugreisenden mit Luftgewehr bedroht und angepöbelt

Zwei Männer haben in Berlin einen 24-Jährigen in einem Regionalexpress mit einem Druckluftgewehr bedroht und fremdenfeindlich beleidigt. Zwischen Blankenfelde und Hauptbahnhof hatten die beiden 24 und 26 Jahre alten Täter den Reisenden am Sonntagabend in einem Zug der Linie RE5 angepöbelt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Gewehr ließ der 24-jährige Täter sich erst von den herbeigerufenen Bundespolizisten abnehmen, die die beiden Männer vorläufig festnahmen. Dabei zeigte der 24-Jährige zudem den Hitlergruß. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten Munition für Druckluftwaffen, einen Dolch und ein Teppichmesser, die sie sicherstellten. Gegen beide Männer wird nun ermittelt wegen Volksverhetzung, Bedrohung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz. (dpa)

Radfahrer ins Krankenhaus geprügelt

Ein 33-jähriger Fahrradfahrer ist nach einem Angriff in Berlin-Kreuzberg schwer verletzt ins Krankenhaus gekommen. Der Mann wurde am frühen Dienstagmorgen gegen 2.30 Uhr vermutlich von einem 21-Jährigen gewaltsam vom Rad getreten, wie die Polizei berichtete. Anschließend ging der Angreifer mit den Fäusten auf den Radler los, der an Kopf und Bein verletzt wurde. Die Polizei wurde auf den aggressiven Mann aufmerksam, als Zeugen ihn beobachten, wie er ein Auto beschädigte. Als die Polizei die Identität des Mannes feststellen wollte, griff er diese an. Der Verdächtige wurde in Gewahrsam genommen. Nach der erfolgten Identitätsprüfung wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. (dpa)

Vermisster Ali Razzouk: Zwei Männer unter Mordverdacht verhaftet



Seit dem 14. Juli 1999 ist Ali Razzouk in Berlin verschwunden. Der Libanese war gerade von einem Urlaub in seiner Heimat in die deutsche Hauptstadt zurückgekehrt. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Am Dienstagvormittag haben Polizisten nun nach 20 Jahren zwei Tatverdächtige festgenommen: Nach langwierigen und intensiven Ermittlungen der 1. Mordkommission griffen Spezialeinsatzkräfte in Tempelhof und in Jessen (Elster) zu, nahmen bei Männer im Alter von 40 und 46 Jahren fest. Sie stehen im Verdacht, Ali Razzouk ermordet zu haben. (Red.)

Drei Heuscheunen in Brand

In Nauen ist am Dienstag ein Feuer in drei Scheunen ausgebrochen. Die Heuscheunen mit einer gesamten Grundfläche von rund 1000 Quadratmetern standen in der Brandenburger Chaussee in Flammen, wie ein Sprecher der Polizei Brandenburg berichtete. Zwischenzeitlich griff das Feuer auch auf Nebengebäude über, Arbeitsstellen im Umkreis wurden geräumt. Menschen oder Tiere waren laut Polizei zum Brandzeitpunkt nicht in den Scheunen. Die Löscharbeiten dauerten am Dienstagnachmittag an, die Brandursache war noch nicht bekannt. (dpa)

Ein Verletzter bei Brand in Lichterfelde

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Lichterfelde ist ein Mensch verletzt worden. Das Feuer sei am Dienstag im Wiedenbrücker Weg ausgebrochen, teilte die Feuerwehr mit. 46 Einsatzkräfte waren vor Ort, um den Brand auf der 120 Quadratmeter großen Dachfläche zu löschen, wie ein Feuersprecher sagte. Der Zugang zur Brandfläche gestaltete sich schwierig, da keine Drehleiter benutzt werden konnte. Laut ersten Erkenntnissen wurde eine Person aus dem Haus in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße rund um den Brandort wurde abgesperrt. Die Brandursache war zunächst unklar. Am Nachmittag war das Feuer unter Kontrolle. (dpa)

Mann nach Messerattacke schwer verletzt

Am Montagabend ist es zu einem versuchten Tötungsdelikt in Gesundbrunnen gekommen. Nach Angaben des 46-jährigen Opfers wurde es gegen 18.15 Uhr auf dem Blochplatz von einem Mann angegriffen und mit einem Messer niedergestochen. Der Angegriffene kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus und wurde sofort operiert. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen zum Tatverdächtigen und den Hintergründen der Tat wurden durch die 8. Mordkommission übernommen und dauern an.

Fremdenfeindliche und homophobe Beleidigungen

Zwei Männer haben am Montagnachmittag zwei Frauen und einen Ladenverkäufer in Neukölln fremdenfeindlich und homophob beleidigt. Anschließen sind die Männer auf Fahrrädern weggefahren, Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamt ermittelt. (red)

Einbrecher festgenommen

Polizisten haben am Montagabend einen mutmaßlichen Einbrecher in Wedding festgenommen. Anwohner der Holländerstraße beobachteten gegen 21 Uhr zwei Männer dabei, wie sie über den Balkon in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses eindrangen und alarmierten die Polizei. Als die Einsatzkräfte eintrafen, flüchtete einer der Männer gerade aus der Wohnung, konnte jedoch noch in der Nähe festgenommen werden. Hierbei handelt es sich um einen 41-Jährigen, den die Polizeibeamten in ein Polizeigewahrsam brachten. Dort wurde er einem Fachkommissariat der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 3 überstellt. Dessen Komplize konnte entkommen. (red)

Verdacht auf Brandstiftung: Taxi brennt aus

Unbekannte haben am Dienstagmorgen ein Taxi in Schöneberg angezündet. Gegen 3.30 Uhr bemerkte ein Anwohner der Kurfürstenstraße auf einem Mieterparkplatz ein Feuer zwischen den Fahrzeugen. Der Zeuge alarmierte die Feuerwehr. Die Brandbekämpfer löschten das Feuer, welches das Großraumtaxi jedoch nahezu vollständig zerstörte. Ein daneben geparkter Toyota wurde ebenfalls beschädigt. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes ermittelt. (red)

Brandanschläge auf Autos: Neue Ermittlungsgruppe „Nachtwache"



Die Brandanschläge auf Autos in Berlin reißen nicht ab - nun hat die Polizei eigens die Ermittlungsgruppe „Nachtwache“ eingerichtet. Fünf Beamte des Landeskriminalamtes sollen verstärkt diese Taten aufklären, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag sagte. Polizeistreifen sollten zudem Orte verstärkt im Blick haben, an denen Brandstiftungen vermutet werden, sagte der Sprecher. In Berlin wurden laut Polizei in diesem Jahr 279 Fahrzeuge angezündet oder beschädigt (Stand 16. Juli). Die Zahl der Fälle stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Direkt angegriffen wurden im ersten Halbjahr 2019 demnach 164 Fahrzeuge. Bei einem Teil der Anschläge geht die Polizei von politischen Motiven aus. (dpa)

Stromausfall

In Berlin-Hakenfelde ist es in der Nacht zum Dienstag zu einem Stromausfall gekommen. Betroffen waren etwa 500 Haushalte an der Chamissostraße und am Wandsdorfer Steig, wie ein Sprecher im Lagezentrum der Polizei sagte. Grund für den Stromausfall sei eine Störung im Schaltwerk Hakenfelde gewesen. Die Polizei rechnete nach Aussagen des Netzbetreibers zunächst mit einer Unterbrechung von 1,5 Stunden. (dpa)

22. Juli

Security-Mitarbeiter ruft Rettungsdienst nicht: Geflüchtete Frau verliert ihr Baby

Ein Sicherheits-Mitarbeiter einer Sammelunterkunft für Geflüchtete soll sich geweigert haben, einer Frau im 9. Schwangerschaftsmonat mit Schmerzen und Blutungen nachts einen Rettungswagen zu rufen. Die Hochschwangere und ihr Ehemann gelangten später zu Fuß und mit dem Nahverkehr ins Krankenhaus. Dort entband die Frau ein totes Baby. Der Flüchtlingsrat Berlin hat den Fall jetzt bekannt gemacht und fordert von Sozialsenatorin Elke Breitenbach und dem Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten eine „lückenlose Aufklärung“ des Vorfalls. (BLZ)

Betrunkene zeigen Hitlergruß und rufen Nazi-Parolen



Zwei betrunkene Männer haben in Lichtenberg Nazi-Parolen gerufen und den Hitlergruß gezeigt und müssen sich nun wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen verantworten. Ein Zeuge rief in der Nacht zu Montag die Polizei, nachdem er die beiden und eine Frau (37) an einer Bushaltestelle an der Zwieseler Straße beobachtet hatte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Polizei fand die Gruppe in der Nähe und nahm die Personalien der 24 und 45 Jahre alten Männer auf. Die drei waren betrunken, nur der 24-Jährige war zu einer Atemalkoholmessung bereit - die Polizisten maßen 1,9 Promille. (dpa)

Autos angezündet

In der vergangenen Nacht haben in Wilmersdorf und Neukölln Autos gebrannt. Kurz vor Mitternacht bemerkten Zeugen zwei Männer an einem offenstehenden Mercedes an der Durlacher Straße. Die beiden hantierten am und im Fahrzeug mit einem Benzinkanister. Kurz darauf stand das Fahrzeug in Flammen. Anschließend flüchteten sie mit einem Auto in Richtung Prinzregentenstraße. Feuerwehrleute löschten den Brand. Der Mercedes wurde durch die Flammen jedoch erheblich beschädigt. Durch die Flammen wurden davor und dahinter parkende Autos an den Stoßfängern beschädigt.



Auch in Britz brannte ein Auto aus. Gegen 23.40 Uhr bemerkte eine Anwohnerin der Parchimer Allee eine ausgelöste Autoalarmanlage, sah darauf den Wagen in Flammen stehen und rief die Feuerwehr. Die eintreffenden Brandbekämpfer löschten die Flammen. Der Wagen brannte jedoch vollständig aus.



Bei Brandanschlägen wurden laut Polizei in diesem Jahr in Berlin bislang 279 Fahrzeuge angezündet oder beschädigt. (tc)

Polizei ertappt Graffitisprayer auf frischer Tat

Die Polizei hat einen Mann in der Nacht zu Montag beim Sprayen am S-Bahnhof Prenzlauer Allee erwischt und festgenommen. Beim Eintreffen der Beamten besprüht der 29-Jährige eine acht Meter große Fläche mit einem unleserlichen Schriftzug, wie die Polizei mitteilte. Der Sprayer flüchtete auf die Gleise, die Polizei stellte den Mann und nahm ihn vorläufig fest. Die Polizei stellte sein Equipment sicher und ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Der Mann war der Polizei bereits wegen ähnlicher Delikte bekannt. (dpa)

Mann geschlagen und getreten - Polizei sucht Zeugen

Am S-Bahnhof Sonnenallee hat ein unbekannter Täter einem 43-jährigen Mann am Samstag morgen mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Streit der beiden Männer beobachtet haben. Laut Angaben der Polizei soll der Streit der beiden Männer gegen 3.50 in einem S-Bahn-Wagen der Linie S42 begonnen haben. Am S-Bahnhof Sonnenalle ging der unbekannte Täter schließlich auf den alkoholisierten 43-Jährigen los und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Als der 43-Jährige auf dem Boden lag, soll der Angreifer weiter auf ihn eingetreten haben. Als Bahnmitarbeiter den Vorfall bemerkten, ergriff der Unbekannte die Flucht. Das Angriffsopfer lehnte trotz Schwellungen im Gesicht eine ärztliche Versorgung ab.



Gegen den Unbekannten wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Der Täter soll ca. 30 Jahre alt und zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß sein. Er hatte schwarze Haare und trug eine schwarze Jeans mit Löchern an den Knien, eine schwarze Jacke sowie ein dunkles Basecap. Zeugen, die Angaben zur Tat oder der Identität des unbekannten Angreifers machen können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei zu melden. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof unter der Rufnummer 030 / 2977790 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (tc)

Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt



Bei einem Verkehrsunfall in Schmöckwitz ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen bog ein 76-jähriger Autofahrer gegen 17 Uhr mit einem VW aus der Einmündung zu einem Campingplatz nach links auf die Wernsdorfer Straße. Dabei übersah er vermutlich den 29-jährigen Zweiradfahrer, der die Wernsdorfer Straße in Richtung Wernsdorf befuhr. Der Motorradfahrer bremste zwar scharf, konnte jedoch einen Zusammenstoß mit dem Pkw nicht verhindern und stürzte. Dabei fiel das BMW-Motorrad auf ihn. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Mann zur stationären Behandlung in eine Klinik. (tc)

Brennende Paletten - Erneut Unruhen in der Rigaer Straße

In der Nähe eines alternativen Wohnprojekts in Berlin-Friedrichshain ist es erneut zu Unruhen gekommen. Von Sonntagabend bis Montagmorgen brannten in der Rigaer Straße und der angrenzenden Liebigstraße mehrere Europaletten, Fahrräder sowie Müllreste, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Am Abend gab es zunächst eine spontane Kundgebung mit rund 150 Teilnehmern, die nach etwa einer halben Stunde beendet wurde. Später ertappten Polizisten drei Menschen beim Versuch, mehrere Europaletten anzuzünden. Die Beamten nahmen die Personalien auf. Am frühen Montagmorgen gelang es Unbekannten, Holzpaletten, auf denen Mietfahrräder lagen, anzuzünden. Später steckten Unbekannte einen Kühlschrank sowie einen Einkaufswagen mit Abfällen in Brand. Die Feuerwehr konnte die Brände löschen. Verletzt wurde niemand.

Es waren nicht die ersten Vorfälle an der Ecke zwischen Rigaer Straße und Liebigstraße. Zuletzt flogen Steine, Pyrotechnik wurde angezündet. In der Nacht zu Samstag durchsuchten Beamte das alternative Wohnprojekt „Liebig34“. In der Nähe gibt es öfter Auseinandersetzungen zwischen Linksautonomen und der Polizei. In der Gegend mit vielen einstmals besetzten Häusern greifen Linksautonome immer wieder Polizisten an, werfen mit Steinen und Farbbeuteln und beschädigen Autos. (dpa)



Überfall auf Kiosk



Kurz nach Öffnung des Geschäfts ist am Montagmorgen eine Verkäuferin in einem Kiosk in Mariendorf überfallen worden. Nach Angaben der 60-Jährigen betraten gegen 4.30 Uhr zwei maskierte Männer den Kiosk im U-Bahnhof Alt-Mariendorf, bedrohten sie mit einer Schusswaffe und forderten das Öffnen der Kasse. Als ein 60-jähriger Kunde das Geschäft betrat, bedrohten die Räuber auch diesen. Nachdem die Täter sich das Geld genommen hatten, flüchteten beide und stießen im Eingangsbereich mit einem weiteren 55-jährigen Kunden zusammen, der dadurch stürzte und sich leicht verletzte. (tc)

Festnahmen nach Hitlergruß



Polizisten haben in der Nacht zum Montag in Karlshorst zwei Männer im Alter von 24 und 45 Jahren festgenommen. Gegen 23.30 Uhr bemerkte ein Zeuge zwei Männer und eine Frau an einer Bushaltestelle an der Zwieseler Straße, wo die beiden Männer wiederholt nationalsozialistische Parolen gerufen und der jüngere der beiden Männer den Hitlergruß gezeigt haben soll. Polizisten konnten die kleine Gruppe, die inzwischen weitergezogen war, noch in der Nähe stoppen. Alle drei waren alkoholisiert, doch stimmte nur der 24-Jährige einer Atemalkoholmessung zu, die einen Wert von ungefähren 1,9 Promille ergab. Der 45-Jährige lehnte eine Messung ab. Nach Feststellung der Personalien wurden das tatverdächtige Duo und dessen 37-jährige Begleiterin wieder entlassen. Die beiden Männer müssen sich nun wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen verantworten. (tc)

Familie erleidet Rauchvergiftungen bei Wohnungsbrand

Bei einem Wohnungsbrand in Pankow haben fünf Menschen Rauchvergiftungen erlitten. Das Feuer brach am Sonntagabend aus, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Feuerwehrleute löschten die Flammen in der Küche eines Neubaus in der Westerlandstraße. Zuvor hatten sich die zwei Erwachsenen mit ihren drei Kinder selbst ins Freie retten können. Der Rettungsdienst brachte die Familie ins Krankenhaus. Gefahr für die anderen Bewohner bestand laut Feuerwehr nicht. Diese konnten in ihren Wohnungen bleiben. Nach etwa zwei Stunden war das Feuer gelöscht. (dpa)



Ein Toter, 94 Verletzte: Mehrere Unfälle am Wochenende

Am Wochenende sind auf Brandenburgs Straßen 94 Menschen bei Unfällen verletzt worden. Ein Motorradfahrer kam laut Polizei ums Leben. Insgesamt rückten die Beamten zwischen Freitag und Sonntag zu 523 Unfällen aus, wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen sagte. Bei dem tödlich verunglückten Motorradfahrer handelt es sich den Angaben nach um einen 32 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Märkisch-Oderland. Er war am Sonntag mit seinem Bruder, der hinter ihm fuhr, auf einer Kreisstraße zwischen den Oberbarnimer Ortsteilen Klosterdorf und Grunow unterwegs. Aus zunächst ungeklärter Ursache kam er in einer Kurve von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. (dpa)



21. Juli

Tödlicher Unfall: Motorradfahrer prallt gegen Baum

Ein 32 Jahre alter Motorradfahrer ist am Sonntagmittag im Landkreis Barnim ums Leben gekommen. Der Mann sei zwischen den Orten Klosterdorf und Grunow gegen einen Baum gefahren, sagte eine Sprecher des Lagezentrums des Polizeipräsidiums Brandenburg. Trotz Wiederbelebungsversuchen von Rettungskräften starb er noch am Unfallort. Zur Ursache des Unfalls gab es nach den Angaben noch keine Erkenntnisse. (dpa)

Flug-Unglück: Pilot bei Absturz schwer verletzt

Nach einem Absturz seines Ultraleichtflugzeuges bei Niedergörsdorf (Teltow-Fläming) ist der 54 Jahre alte Pilot schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Die Ursache des Unglücks vom Freitag sei noch unklar, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Teltow-Fläming am Sonntag auf Anfrage. Der Pilot hatte zunächst eine Kurve durchflogen und war dann in einem Waldstück abgestürzt. Der Mann konnte aber noch seinen Fallschirm auslösen. Die Ermittlungen zum Hergang dauern noch an. (dpa)

Mit 170 Sachen auf Avus unterwegs

Die Polizei hat am Sonntagvormittag einen Raser auf der A115 kurz vor der Ausfahrt Spanische Allee geschnappt. Der Motorradfahrer war mit 170 statt erlaubter 100 Kilometer pro Stunde auf der Avus unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, muss der 30-Jährige mit einem Bußgeld von mindestens 480 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem dreimonatigen Fahrverbot rechnen. (BLZ)

Mutmaßlicher Brandstifter in Flüchtlingsheim geschnappt



In Wilmersdorf ist Sonntag früh ein mutmaßlicher Brandstifter geschnappt worden. Gegen 4.15 Uhr war im Treppenhaus in einer Flüchtlingsunterkunft an der Aachener Straße ein Brandmelder ausgelöst worden. Ein Bewohner hatte daraufhin seine Wohnung verlassen, um ins Erdgeschoss zu gelangen, auf der Treppe begegnete ihm ein verdächtiger Mann, der ihm von einem Brand erzählte. In der Waschküche entdeckte der Zeuge dann eine brennende Tasche, die er sofort schnappte und in den Innenhof brachte, um sie zu löschen. Die alarmierte Feuerwehr kam nicht zum Einsatz.



Wie die Polizei mitteilte, flüchtete der Verdächtige beim Anblick der Beamten. Der 33-Jährige wurde kurz darauf festgenommen und in Gewahrsam genommen. Nun laufen Ermittlungen wegen des Verdachts auf schwere Brandstiftung. (BLZ)



Randalierer beschädigt historische U-Bahn

Vandalismus hat die Sonderfahrten mit einer historischen U-Bahn auf der Linie U5 unterbrochen. Das teilte die BVG am Sonntag per Twitter mit. Kurz nach 13 Uhr sollten die Fahrten aber wieder aufgenommen werden (ab Hönow). Das sagte eine Sprecherin am Mittag. Ein Randalierer hatte eine Scheibe aus dem historischen Zug herausgetreten.



Ein historischer Zug vom Typ EIII war am Sonntag zwischen den Bahnhöfen Biesdorf Süd und Hönow gefahren. (dpa)

Betrunkener attackiert Fahrer eines Rettungswagens

Weil er seine schwangere Freundin nicht im Rettungswagen ins Krankenhaus begleiten durfte, hat ein Betrunkener in Berlin-Weißensee den Fahrer des Wagens attackiert. Der Fahrer, ein 31-Jähriger, trug bei der Attacke in der Nacht zu Sonntag in der Rennbahnstraße leichte Verletzungen an Kopf und Armen davon, wie die Polizei mitteilte. Der 36 Jahre alte mutmaßliche Angreifer wurde festgenommen. Bei ihm wurden 2,4 Promille Atemalkohol gemessen.



Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Mann die Rettungskräfte gerufen, nachdem er seine schwangere Freundin bewusstlos in ihrer Wohnung gefunden hatte. Er wollte die Frau auf der Fahrt begleiten. Doch der Fahrer lehnte dies ab. Es kam zum Streit. Der 31-Jährige soll den Fahrer zunächst beleidigt und bespuckt haben. Auch sei er an dem Wagen hochgeklettert, habe durch das Fenster gegriffen und versucht, den Fahrer aus dem Fenster zu zerren. Der Fahrer sei daraufhin ausgestiegen, dann soll es zur Schlägerei gekommen sein. (dpa)

Betrunkener Fahrer rast in parkende Autos

Am Dammweg in Neukölln ist es am Samstagabend gegen 1.20 Uhr zu einem Unfall gekommen. Ein nach ersten Erkenntnissen angetrunkener Fahrer eines Opels raste in drei parkende Autos. Es entstand ein erheblicher Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Die Straße war zum Zeitpunkt der Unfallermittlung voll gesperrt. (BLZ)

Zwei kleine Kinder bei Unfall auf der A9 verletzt

Zwei KInder im Alter von zwei und vier Jahren sowie zwei Erwachsene sind bei einem Unfall auf nasser Straße bei Beelitz leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war das Fahrzeug bei Regen zu schnell unterwegs - der Fahrer verlor die Kontrolle über den Wagen, der stark zerbeult erst im Gelände neben der Straße zum stehen kam. Sie wurden nach dem Unfall auf der Autobahn 9 bei Beelitz (Landkreis Potsdam-Mittelmark) ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in der Nacht zu Sonntag mitteilte. Andere Verkehrsteilnehmer kamen nicht zu Schaden. (dpa)

20. Juli

Wohnungsbrand: Feuerwehr entdeckt leblose Person

Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Spandau hat die Feuerwehr am Samstag eine Leiche gefunden. Ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelte, konnte die Feuerwehr aufgrund der schweren Brandverletzungen kurz nach Abschluss der Löscharbeiten nicht sagen.



Das Feuer im Erdgeschoss eines fünfgeschossigen Gebäudes in der Hedwigstraße sei innerhalb weniger Minuten gelöscht gewesen, sagte ein Feuerwehrsprecher am Samstagnachmittag. Weitere Personen seien nicht in Gefahr gewesen. Die Feuerwehr wurde kurz nach 14 Uhr alarmiert und war mit 32 Kräften im Einsatz.



Unklar war kurz nach dem Brand auch, ob ein Rauchmelder in der Wohnung war. Bei dem Haus handele es sich um einen Neubau mit geringer Brandlast. Ein Rauchmelder hätte aus Sicht der Feuerwehr verhindern können, dass bei diesem Brand ein Mensch ums Leben kommt. (dpa)



Frau auf Parkplatz von Lastwagen überrollt und tödlich verletzt

Eine 55-Jährige ist in Berlin-Prenzlauer Berg auf die Laderampe eines Aldi-Supermarktes gestürzt und von einem rückwärtsfahrenden Lastwagen überrollt worden. Für die Fußgängerin kam in der Nacht zu Samstag jede Hilfe zu spät - sie erlag noch am Unfallort an der Ostseestraße ihren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Demnach konnte die Frau aufgrund ihrer Verletzungen noch nicht zweifelsfrei identifiziert werden. Der 51 Jahre alte Lastwagenfahrer erlitt einen Schock. Er wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt.



Ersten Erkenntnissen zufolge war die 55-Jährige gegen 2.00 Uhr morgens auf einem Gehweg unterwegs, der den Parkplatz des Supermarktes mit der Paul-Grasse-Straße verbindet. Auf Höhe der Laderampe stürzte die Frau über eine Begrenzung hinunter unmittelbar hinter den Lastwagen. Dieser fuhr in diesem Moment gerade die Rampe herunter. Warum die Frau stürzte, sei Gegenstand der Ermittlungen, sagte ein Sprecher. (dpa)

Party eskaliert - Ermittlungen wegen Landfriedensbruch

In der vergangenen Nacht lief in Prenzlauer Berg eine Party aus dem Ruder. Die Polizei teilte mit, dass sich laut Zeugenangaben gegen 1.20 Uhr bis zu 50 Personen bei einer Party in einer Ferienwohnung in der Kniprodestraße aufhielten. Im weiteren Verlauf hätten einzelne Personen angefangen zu randalieren. So wurden Feuerlöscher vor der Tür entleert, das Mobiliar beschädigt und Gegenstände auf die Straße geworfen. Außerdem sollen einzelne Personen die Wohnung geplündert haben. Elektronische Geräte wie Fernseher und Klimageräte sollen sie aus der Wohnung getragen und in Fahrzeuge verladen haben. Als bei den Feiernden bekannt wurde, dass die Polizei alarmiert wurde, flüchteten die Teilnehmer der Party in Richtung Danziger Straße. Eine Absuche nach Tatverdächtigen in der näheren Umgebung verlief erfolglos. Die Wohnung wurde stark verwüstet und erheblich beschädigt. Die weiteren Ermittlungen werden wegen Verdachts des besonders schweren Landfriedensbruchs geführt. (tc)

Auto angezündet

Unbekannte setzten in Samstagnacht ein Auto in Neukölln in Brand. Eine Zeugin bemerkte um kurz nach 4 Uhr Flammen an einem in der Elbestraße abgestellten Audi R8 und alarmierte Feuerwehr und Polizei. Der Wagen brannte fast vollständig aus. Ein davor geparkter Fiat wurde durch die enorme Hitzeentwicklung leicht beschädigt. Verletzt wurde niemand. (BLZ)

Polizeieinsatz nach Steinwürfen in der Liebigstraße

Nach Steinwürfen auf Polizisten hat die Berliner Polizei in der Nacht zum Samstag das Haus in der Liebigstraße 34 in Berlin-Friedrichshain durchsucht. Es habe einen richterlichen Beschluss für die Durchsuchung gegeben, weil lokalisiert werden konnte, woher die Steine kamen, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Einzelheiten zu dem Einsatz konnte er noch nicht mitteilen. Anwohner hatten in der Nacht einen Hubschrauber über dem Gebiet gehört.



Rund um das alternative Wohnprojekt „Liebig34“ und die benachbarte Rigaer Straße gibt es öfter Auseinandersetzungen zwischen Linksautonomen und der Polizei. In der Gegend mit vielen einstmals besetzten Häusern greifen Linksautonome immer wieder Polizisten an, werfen mit Steinen und Farbbeuteln und beschädigen Autos.



Auch in der Nacht zum Freitag waren in der Rigaer Straße Steine auf Polizeiautos geworfen worden. Laut Polizei waren leichte Sachschäden entstanden, Verletzte habe es nicht gegeben. Auf der Fahrbahn entdeckte die Polizei den Angaben zufolge mit Farbe aufgepinselte Schriftzüge wie „ACAB“ (All Cops Are Bastards). (dpa)

Lebensmittelgeschäft überfallen

Ein Unbekannter überfiel Freitagnachmittag einen Supermarkt in Bohnsdorf. Gegen 16.05 Uhr bedrohte er eine 34-jährige Kassiererin des Ladens in der Bruno-Taut-Straße mit einer Schusswaffe und forderte Geld. Daraufhin gab sie die Einnahmen heraus und der Mann flüchtete mit seiner Beute in Richtung S-Bahnhof Grünau. Die Kassiererin blieb unverletzt. (BLZ)

Kellerbrand in Halensee – Haus geräumt



In der Joachim-Friedrich-Straße in Halensee hatte die Feuerwehr in der Nacht zu Samstag über zwei Stunden mit einen Brand in einem Keller zu tun. Das Feuer war nur schwer unter Kontrolle zu bekommen. Das gesamte Haus musste geräumt werden. Verletzt wurde niemand. (BLZ)



19. Juli

Gefahrengut-Transport bleibt unter Brücke stecken

Ein mit Gefahrengut beladener Lastwagen ist am Freitagnachmittag unter einer Brücke in Neukölln stecken geblieben. Nicht zum ersten Mal ist die Höhe der Brücke in der Niemetzstraße einem Lkw-Fahrer zum Verhängnis geworden. In diesem Fall blieb das Fahrzeug stecken, ein Teil des Aufliegers wurde abgerissen. Die Feuerwehr musste teilweise Ladung abladen. Der Anhänger konnte samt Zugmaschine geborgen werden. (BLZ)

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach Ralf T. Polizei Brandenburg Foto:

U6 gesperrt: Verdächtiger Koffer am Bahnhof Alt-Tegel

Wegen eines verdächtigen Koffers in einem Bus in Tegel ist die U-Bahnlinie 6 am Freitag auf einem Teilstück eingestellt worden. Zwischen Kurt-Schumacher-Platz und Alt-Tegel wurde der Verkehr am Abend eine Zeit lang unterbrochen. Der Koffer entpuppte sich schließlich als harmlos, wie ein Sprecher des Lagezentrums sagte. Er war in der Nähe des U-Bahnhofes Alt-Tegel gefunden und von Sprengstoffexperten untersucht worden. Das Gebiet wurde abgesperrt. (dpa)

15-jähriger Raser flieht vor Polizei - Clan-Zugehörigkeit vermutet

Die Polizei hat in Berlin-Tempelhof einen 15 Jahre alten Raser gestoppt. Der Minderjährige versuchte am Donnerstagabend noch, in einem Carsharing-Auto den Beamten davonzufahren, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sein Fluchtversuch endete jedoch an einem Ampelmast an der Komturstraße. Seine vier Mitfahrer liefen davon. Der 15-Jährige wurde geschnappt. Die Polizei vermutet, dass er Mitglied einer Clan-Familie ist. Zuerst hatte die „Berliner Morgenpost“ (online) darüber berichtet.



Den Angaben zufolge fuhr der Wagen des Jungen vor den Augen einer Zivilstreife mit überhöhter Geschwindigkeit durch den Autobahntunnel Innsbrucker Platz. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Auf Anhaltesignale reagierte der Fahrer nicht. Wenig später missachtete er zwei rote Ampeln und stieß beinahe mit zwei Motorradfahrern zusammen. An der Komturstraße verlor er die Kontrolle über den Wagen. Nach dem Unfall wollte der 15-Jährige zusammen mit seinen Mitfahrern fliehen. Die Polizisten erkannten ihn als Fahrer des Wagens wieder und nahmen ihn in der Nähe fest. Unverletzt wurde er seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Er soll nicht betrunken gewesen sein. Der Wagen wurde sichergestellt. (dpa)

Schwere Kopfverletzungen – Betrunkener Schwede stürzt von E-Scooter

In der Nacht zu Freitag ist ein betrunkener Tourist in Mitte von seinem E-Scooter gestürzt und hat sich schwere Kopfverletzungen zugezogen. Der aus Schweden kommende 26-Jährige war gegen 22 Uhr in der Friedrichstraße in Fahrtrichtung Mehringplatz unterwegs und wollte eine Bordsteinkante hochfahren, als er die Kontrolle verlor und stürzte. Trotz stark blutender Kopfverletzungen, wollte sich der Mann nicht behandeln lassen. Stattdessen trat in einem Rettungswagen um sich und beschädigte einen Kühlschrank. Er kam anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 2,23 Promille. (BLZ)

Gesuchter Räuber beleidigt und schlägt Mann wegen seiner Jeans



Weil er eine enge Jeans getragen hat, ist ein 48-Jähriger in Berlin-Friedrichshain homophob beleidigt und zweimal mit der Hand ins Gesicht geschlagen worden. Der 48-Jährige blieb bei der Attacke am Donnerstagabend am Boxhagener Platz unverletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach soll der Grund des Angriffs die Hose gewesen sein.

Alarmierte Polizisten nahmen den 27 Jahre alten mutmaßlichen Angreifer vor Ort fest. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass er wegen Raubes per Haftbefehl gesucht wurde. Er wurde der Justiz überstellt. Ein Tütchen, in dem sich vermutlich Cannabis befand, wurde beschlagnahmt. (dpa)

Junger Mann brutal ausgeraubt und mit Messer verletzt

In Kreuzberg ist Freitagmorgen ein Mann überfallen und verletzt worden. Zeugen wurden gegen 3.10 Uhr in der Oppelener Straße auf einen Streit zwischen drei Personen aufmerksam und alarmierten die Polizei. Vor Ort trafen die Polizisten auf einen 22-Jährigen, an dessen Kleidung viel Blut zu erkennen war. Alarmierte Rettungskräfte stellten bei ihm einen Einstich im Oberkörper sowie Schnittverletzungen an einem Arm und im Gesicht fest. Er kam zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht. Der Verletzte gab an, dass ihm von den bisher unbekannten Tätern sein Fahrrad und sein Portemonnaie gekaut wurden. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (BLZ)

Mann homophob beleidigt und geschlagen – Mutmaßlicher Täter festgenommen

In Friedrichshain ist am Donnerstagabend ein Mann homophob beleidigt und geschlagen worden. Bisherigen Ermittlungen zufolge soll ein 27-Jähriger den 48-Jährigen Mann am Boxhagener Platz aufgrund seiner getragenen Hose zunächst homophob beleidigt und dann zweimal mit der Hand ins Gesicht geschlagen haben. Der Geschlagene alarmierte die Polizei, die den mutmaßlichen Schläger noch vor Ort antraf und überprüfte. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 27-Jährige bereits per Haftbefehl wegen Raubes gesucht wird. Sie nahmen ihn fest und überstellten ihn der Justiz. Ein Tütchen mit mutmaßlichem Cannabis, das er bei sich trug, beschlagnahmten sie zuvor noch. Verletzungen trug der 48-jährige Angegriffene nicht davon. (BLZ)

5-jähriger Junge fährt mit Papas Auto kleine Schwester an

Ein fünfjähriger Junge in Märkisch Linden (Ostprignitz-Ruppin) hat mit dem Auto seines Vaters seine vierjährige Schwester angefahren. Zu dem Unglück kam es demnach bereits am Dienstagabend. Während seine kleine Schwester vor dem Wagen stand, drehte der Junge den Schlüssel im Zündschloss.

Weil ein Gang eingelegt war, fuhr der Wagen ruckartig nach vorn und erfasste die vier Jahre alte Schwester. Das Mädchen wurde mit schweren Verletzungen per Helikopter in eine Klinik gebracht.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Verletzung der Aufsichts- und Fürsorgepflicht. (BLZ)

Streit eskaliert: Männer bewerfen sich mit Flaschen

Am Donnerstagnachmittag ist in der Ringbahn ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Beim Ausstieg am S-Bahnhof Schönhauser Allee bewarf ein 40-jähriger deutscher Staatsangehöriger einen ebenfalls deutschen 38-Jährigen mit einer Glasflasche, ohne ihn dabei zu treffen. Der Angegriffene nahm daraufhin seinerseits eine leere Glasflasche, warf diese auf seinen Kontrahenten und traf ihn am Kopf. Beide alkoholisierten Männer (1,6 und 2,4 Promille Atemalkoholwert) flüchteten zunächst, alarmierte Polizisten stoppten sie kurz darauf in Bahnhofsnähe. Der Verletzte hatte eine Platzwunde, die ambulant in einem Krankenhaus versorgt wurde. (BLZ)



Entflohener Vergewaltiger wieder hinter Gittern



Ein vor zwei Wochen aus dem Gefängnis verschwundener Vergewaltiger ist gefasst worden. Dies bestätigte die Berliner Polizei am Freitag. Der Mann war am 8. Juli von einem Ausgang nicht in die Justizvollzugsanstalt Tegel zurückgekehrt.



Nach Angaben der Justiz wurde er 2005 wegen Vergewaltigung zu zwölfeinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Seit 2017 gilt die Sicherungsverwahrung, die für Gefangene nach Ablauf ihrer Strafe angeordnet werden kann, wenn weiterhin Gefahr von ihnen ausgeht. 2015 war ihm im Rahmen der Vollzugslockerungen Ausgang gestattet worden. Der Mann hatte 2018 eine berufliche Weiterbildung begonnen, zu der er tagsüber das Gefängnis verließ. In den vergangenen Jahren kam er so auf insgesamt mehr als 900 Ausgänge aus dem Gefängnis. (dpa)

Radfahrerin angefahren und schwer verletzt

Eine Radfahrerin ist in der Nacht zum Freitag in Lichtenberg von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 18-Jähriger gegen Mitternacht auf der Landsberger Allee in Richtung Petersburger Straße und übersah die 25-Jährige beim Fahrstreifenwechsel. Die Radfahrerin prallte gegen die Windschutzscheibe des Autos und fiel zu Boden. Der Autofahrer musste ausweichen, um die Frau nicht zu überrollen, und fuhr dabei gegen ein anderes Auto. Die Radfahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht. (dpa)

Polizeiautos in Rigaer Straße mit Steinen beworfen

Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag in der Rigaer Straße mit Steinen auf Polizeiautos geworfen. Wie die Polizei mitteilte, wurde zunächst ein Streifenwagen beworfen sowie anschließend mehrere eintreffende Einsatzfahrzeuge. Dabei seien leichte Sachschäden entstanden, Verletzte habe es keine gegeben.

Auf der Fahrbahn entdeckte die Polizei den Angaben zufolge mit Farbe aufgepinselte Schriftzüge wie „ACAB“ (All Cops Are Bastards) und „Keimzelle bleibt“. Die Keimzelle ist ein von der Räumung bedrohter Jugendclub. In der Rigaer Straße und Umgebung mit einstmals vielen besetzten Häusern greifen Linksautonome immer wieder Polizisten an, werfen mit Steinen und Farbbeuteln und beschädigen Autos. (dpa)

Mann stirbt nach Brand in Wohnhaus



Nach einem Wohnungsbrand in Potsdam ist in der Nacht zum Freitag ein Mann offenbar an einer Rauchvergiftung gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war der Brand in der Küche der Wohnung in der Berliner Vorstadt ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Mann zwar aus seiner Wohnung retten, er starb jedoch wenig später im Krankenhaus. Die genaue Brandursache ist noch unklar. (dpa)

Autos und Minivan in Flammen



In Berlin haben in der Nacht wieder Autos gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden gegen 3.30 Uhr in der Bundesallee in Wilmersdorf zwei Pkw und ein Minivan in Brand gesetzt. Die Feuerwehr geht von Brandstiftung aus. Bei Brandanschlägen in Berlin sind in diesem Jahr bislang 279 Fahrzeuge angezündet oder beschädigt worden (Stand 16. Juli). (dpa)

18. Juli

Radfahrer tödlich verletzt - Lkw fährt davon

Tödlicher Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag in Hakenfelde (Spandau): Auf der Goltzstraße wurde ein 82-jähriger Radfahrer aus bislang ungeklärten Gründen von einem unbekannt gebliebenen Lkw überfahren. Der Radfahrer erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Der Lkw fuhr davon. Die Polizei ruft mögliche Zeugen des Unfalls auf sich beim Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 unter der Rufnummer (030) 4664-272800 oder jede andere Polizeidienststelle zu melden. (BLZ)

Fünfjähriger fährt mit Papas Wagen kleine Schwester an



Ein Fünfjähriger hat seine kleine Schwester angefahren. Das Mädchen erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, wie ein Neuruppiner Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte. Der Junge habe am Dienstagabend unbeaufsichtigt das Auto des Vaters gestartet. Der Wagen fuhr demnach ruckartig nach vorn, weil ein Gang eingelegt war, und erfasste die vier Jahre alte Schwester. Die Polizei ermittelt nun wegen Verdachts der Verletzung der Aufsichts- und Fürsorgepflicht. (dpa)

BVG-Bus muss Vollbremsung machen – 69-Jährige schwerverletzt

Bei der Vollbremsung eines Linienbusses der BVG in Kreuzberg ist eine 69-jährige Passagierin schwer verletzt worden. Der 59-jährige Busfahrer fuhr gegen 10.30 Uhr die Oranienstraße in Richtung Moritzplatz entlang. Ein vor ihm fahrendes, lilafarbenes Auto soll plötzlich stark abgebremst haben und links in die Oranienstraße eingebogen sein, ohne den Blinker zu betätigen. Um einen Zusammenprall zu verhindern, machte der Busfahrer eine Vollbremsung. Hierdurch stürzte die Frau und zog sich Kopfverletzungen zu. Sie wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (Red.)

Mann rast ungebremst in Sattelzug und wird schwer verletzt

Der Fahrer eines Transporters ist am Donnerstag in Ludwigsfelde in einen Sattelzug gefahren und dabei schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben beachtete der 59-Jährige an einer Kreuzung die Vorfahrtsregelung nicht und fuhr ungebremst in eine entlangfahrende Sattelzugmaschine mit Anhänger. Der Transporterfahrer musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Durch das Trümmerfeld auf der Kreuzung mussten die angrenzenden Straßen für die Bergungsmaßnahmen voll gesperrt werden. (dpa)

Radfahrer bei Unfall mehrere Meter durch die Luft geschleudert

Ein Radfahrer ist in der Nacht zu Donnerstag in Schöneberg von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überquerte der 31-Jährige gegen 23.50 Uhr die Hauptstraße und wurde dabei von einem 40-jährigen Autofahrer erfasst, der die Hauptstraße in Richtung Rheinstraße befuhr. Obwohl er noch eine Gefahrenbremsung einleitete, konnte er einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Fahrradfahrer wurde nach dem Aufprall mehrere Meter durch die Luft geschleudert und kam auf der Straße zum Liegen. Er erlitt Verletzungen am Kopf und an der Wirbelsäule und kam zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. (BLZ)

Frau missachtet rote Ampel und kracht in Auto - Schwangere verletzt



Ein Frau hat am späten Mittwochabend in Wedding eine rote Ampel missachtet und ist mit ihrem Wagen in ein anderes Auto gekracht. Die 65-Jährige bog gegen 23.45 Uhr auf der Kreuzung Reinickendorfer Straße/Schulstraße links in die Schulstraße ab und rammte das Fahrzeug eines 26-Jährigen, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Bei dem Zusammenstoß wurden ein zweijähriges Kind und eine schwangere 28-Jährige verletzt, die im Auto des Mannes saßen. Die Frau klagte über Schmerzen im Bauch und kam in ein Krankenhaus. Die beiden Fahrer blieben unverletzt. Der Unfallbereich war für rund eine Stunde gesperrt. (dpa)



Schwertransporter blockiert kurzzeitig Kurfürstendamm



Ein defekter Schwertransporter hat am Donnerstagmorgen den Kurfürstendamm in Charlottenburg blockiert. Das Fahrzeug kam gegen 6.25 Uhr zwischen Uhlandstraße und Tauentzienstraße zum Stehen, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Die Buslinien 109, 110, M19, M29, X10 fuhren ab Olivaer Platz über Lietzenburger Straße und Joachimsthaler Straße, wie die Verkehrsinformationszentrale mitteilte. Eine halbe Stunde später war der Kurfürstendamm wieder frei. (dpa)

Unbekannte überfallen Tankstelle

Zwei Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag eine Tankstelle in Niederschönhausen überfallen. Die zwei Männer betraten nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 23.30 Uhr den Verkaufsraum in der Blankenburger Straße und sollen den 22-jährigen Angestellten mit einer Schusswaffe und einem Messer bedroht haben. Sie forderten die Einnahmen und flüchteten anschließend mit ihrer Beute in Richtung Dietzgenstraße. Der Angestellte blieb unverletzt. (BLZ)

17. Juli

Möglicherweise gefährlich: Polizei sucht vermissten Mann aus Klinik



Die Polizei sucht nach einem seit Ende Juni vermissten Mann aus Werder/Havel. Der 30-Jährige Ralf T. war am Nachmittag des 30. Juni aus der Asklepios Klinik in Brandenburg an der Havel verschwunden und ist nach Polizeiangaben seitdem nicht wieder aufgetaucht. In der Klinik war der Mann aufgrund von gesundheitlichen Problemen untergebracht. Die Polizei schließt nicht aus, dass der 30-Jährige wegen seines regelmäßigen Alkoholkonsums in Verbindung mit einer psychischen Erkrankung eine Gefährdung für sich und andere darstellen könnte. Der Mann ist etwa 1,90 Meter groß, hat kurzes, blondes Haar und trug zum Zeitpunkt des Verschwindens ein hellblaues T-Shirt sowie bunte Shorts. Die Polizei bittet die Bevölkerung bei der Suche nach dem Vermissten um Mithilfe. (dpa/BLZ)

Mehrere Autos brennen



Mehrere Autos haben in der Nacht zu Mittwoch in den Berliner Ortsteilen Schöneberg sowie Tiergarten gebrannt. In Schöneberg hörten Anwohner der Ettaler Straße gegen 01.30 Uhr zunächst einen ersten lauten Knall, kurze Zeit später dann einen zweiten, wie eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch sagte. Demnach standen auf einem Parkplatz vor einem achtgeschossigen Gebäude drei Fahrzeuge vollständig in Flammen. Alarmierte Feuerwehrkräfte löschten die brennenden Autos. Das Feuer griff auch auf einen vierten Wagen über und beschädigte diesen stark. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.



An der Bartningallee im Hansaviertel brannten gegen 03.50 Uhr ebenfalls drei Fahrzeuge auf einem Parkplatz, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Das Feuer beschädigte außerdem einen Autoanhänger. Die Brandursache sei noch unklar.



Immer wieder kommt es in Berlin zu Brandstiftungen, bei denen Fahrzeuge oder Container von Unbekannten angezündet werden. Zuletzt brannten Anfang der Woche mehrere Autos in Berlin-Charlottenburg. (dpa)

Fahrgast beleidigt Taxifahrer



Während einer Taxifahrt wurde in der Nacht ein Taxifahrer in Buckow beleidigt und geschlagen. Der 58-Jährige alarmierte gegen 23.40 Uhr die Polizei zur Kreuzung Johannisthaler Chaussee/Steinträgerweg/Heideläuferweg und gab an, dass er kurz zuvor an einem Einkaufscenter in der Wutzkyallee zwei Männer als Fahrgäste aufgenommen hatte. Während der Fahrt soll einer der Männer den Fahrer zunächst fremdenfeindlich beleidigt und etwas später geschlagen haben, woraufhin der 58-Jährige anhielt und ausstieg. Der Pöbler sei ebenfalls ausgestiegen, habe ihm gegen ein Schienbein getreten und mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Anschließend entfernte sich der Tatverdächtige, ohne zu bezahlen, mit seinem Begleiter zu Fuß in Richtung Heideläuferweg. Der Taxifahrer erlitt leichte Verletzungen am Schienbein und im Gesicht. (BLZ)

16. Juli

Komplizin von „falschem Polizisten“ festgenommen

In der Nacht zum vergangenen Montag wurde eine Komplizin eines „falschen Polizeibeamten“ festgenommen. Eine 69-Jährige erhielt am Sonntag gegen 23.30 Uhr in ihrer Wohnung einen Anruf von einem angeblichen Polizisten.

Dieser soll der Frau erklärt haben, dass ihr Schmuck und ihr Geld in das Visier von Einbrechern gelangt wären und sie die Wertgegenstände der Polizei übergeben solle, um sie in Sicherheit zu bringen. Er würde eine Kollegin als Abholerin schicken. Daraufhin deponierte die Angerufene einen Beutel mit ihren Wertgegenständen an der Hauseingangstür. Gegen 0.15 Uhr erschien dann die Abholerin und nahm den Beutel an sich. Der Polizei gelang die vorläufige Festnahme der sich in einem Taxi entfernenden Abholerin. Aus der Wohnung der 28-jährigen Festgenommenen in Wilhelmsruh versuchte deren Freundin, Gelder aus mutmaßlich anderen Taten beiseite zu schaffen. Die 28-Jährige wurde dem Haftrichter vorgeführt. (BLZ)

Unbekannte bewerfen fahrenden Eurocity

Unbekannte Täter haben am Sonntagmittag einen Eurocity auf der Fahrt von Prag nach Berlin auf Höhe der Ortschaft Neuhof bei Zossen mit einem unbekannten Gegenstand beworfen. Dabei wurde nach Angaben der Bundespolizei die Frontscheibe des Zuges beschädigt. Zwischen den Bahnhöfen Baruth (Mark) und Neuhof wurde die Frontscheibe des EC 176 von außen auf etwa ein Zentimeter beschädigt und splitterte leicht. Der Lokführer blieb unverletzt und setzte seine Fahrt fort. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ergebnislos. Die Polizei ermittelt gegen unbekannt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Bundespolizei zu melden. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof unter der Rufnummer 030 / 2977790 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zudem kann auch die kostenlose Servicenummer der Bundespolizei (0800 / 6 888 000) genutzt werden. (Red.)

14-Jähriger mit Drogen erwischt

Bei einem Jugendlichen haben Bundespolizisten am Montagnachmittag auf dem Bahnhof Lichtenberg eine Vielzahl von Betäubungsmitteln vorgefunden. Der 14-Jährige war in Begleitung von zwei weiteren Deutschen. Bei sich hatte der Heranwachsende rund 60 Gramm Marihuana, 1.500 Druckverschlussbeutel, eine Feinwaage sowie ein szenetypisches Tütchen mit einer betäubungsmittelähnlichen Substanz. Ein 17-Jähriger händigte den Bundespolizisten, ungefragt, einen nicht auf ihn ausgestellten Schülerausweis mit einer dazugehörigen Monatsfahrkarte aus. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung des 19-jährigen Begleiters stellte sich heraus, dass die Berliner Staatsanwaltschaft nach ihm wegen tätlichen Angriffs auf Polizeivollzugsbeamte suchte. Die Beamten stellten den Schülerausweis und die Monatsfahrkarte sicher und ermittelt derzeit, ob er möglicherweise entwendet wurde. Auch die Drogen und die szenetypischen Utensilien wurden konfisziert. Der 17-Jährige konnte die Dienststelle anschließend wieder verlassen. Den 14-Jährigen übergaben die Polizisten seinem Vater. Der 19-Jährige kam in das Zentralgewahrsam der Berliner Polizei. (Red.)

Rathenower Rathaus nach Bombendrohung geschlossen

Nach einer Bombendrohung ist das Rathaus in Rathenow (Havelland) am Dienstag für den gesamten Tag geschlossen worden. Nachdem am Morgen eine Drohung eingegangen war, hatte die Polizei das Gebäude geräumt, teilte die Stadt auf ihrer Internetseite mit. Spürhunde seien im Einsatz, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion West auf Anfrage. Bis zum Abschluss der Prüfung müsse von der Ernsthaftigkeit der Drohung ausgegangen werden.



Neben der Stadtverwaltung wurden in Rathenow auch das Jobcenter und die Verbraucherzentrale evakuiert. Auch die Bewohner eines angrenzenden Gebäudes mussten demnach ihre Wohnungen verlassen. Teilabschnitte der Berliner Straße zwischen Puschkin- und Friedrich-Engels-Straße wurden für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Immer wieder wurden Rathäuser in Deutschland in der Vergangenheit zu Zielen von Bombendrohungen: Erst Ende Juni waren derartige Schreiben in den Behörden einiger deutscher Städte eingegangen. In Erfurt, Zwickau und Pforzheim wurden die Gebäude vorübergehend evakuiert. Auch in Düsseldorf mussten Teile des Rathauses geräumt werden. In allen Fällen konnte jedoch nach der Durchsuchung der Gebäude Entwarnung gegeben werden.



Zuvor waren im März Augsburg, Göttingen, Kaiserslautern, Chemnitz, Neunkirchen im Saarland und Rendsburg in Schleswig-Holstein betroffen. Auch in diesen Fällen waren die Einrichtungen über mehrere Stunden lahmgelegt, gefunden wurde aber nichts. (dpa)

Angeklagter erscheint nicht bei Prozess um Kindesmissbrauch

Ein Prozess gegen einen 45-Jährigen, der seine Stieftochter und deren Freundin in mehreren Fällen missbraucht haben soll, ist im ersten Anlauf gescheitert. Weil der Mann unentschuldigt fehlte, setzte das Berliner Landgericht die Verhandlung am Dienstag aus und erließ Haftbefehl gegen den 45-Jährigen.

Dem Angeklagten werden 35 mutmaßliche Taten in der Zeit von Juli 2017 bis August 2018 zur Last gelegt. Die Mädchen sollen bei den ersten sexuellen Übergriffen etwa elf Jahre alt gewesen sein. Als die Stieftochter schließlich mit einer Aussage bei der Polizei drohte, soll sich der 45-Jährige den Angaben zufolge selbst angezeigt haben. Er blieb danach auf freiem Fuß. Für den Prozess wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern hatte das Gericht drei Tage vorgesehen. Ein neuer Termin stand zunächst noch nicht fest. (dpa)

Teil des denkmalgeschützten Haus Riviera nach Brand einsturzgefährdet

Feuerwehrkräfte bei den Löscharbeiten des denkmalgeschützten Gebäudeensembles Haus Riviera in Grünau. Morris Pudwell Foto:

Das Feuer im denkmalgeschützten Gebäudeensemble Haus Riviera in Berlin-Grünau ist unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten dauern aber weiter an. In der Nacht zu Dienstag brannte der rund 800 Quadratmeter große Dachstuhl des leerstehenden Gebäudes in ganzer Ausdehnung, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Morgen sagte. Der Brand konnte nur von außen gelöscht werden, da das Gebäude schwer zugänglich und einsturzgefährdet sei. Die Berliner Feuerwehr war mit 70 Kräften in der Regattastraße im Einsatz, benachbarte Gebäude konnten vor den Flammen geschützt werden. Verletzte gab es nach bisherigem Stand keine.



Im Vorfeld des Brandes habe es wohl drei weitere kleine Brände in der Umgebung gegeben. Zwei Menschen seien festgenommen worden. Ob die Festnahmen aber im Zusammenhang mit dem Brand beim Haus Riviera stehen, konnte von der Polizei zunächst nicht bestätigt werden. (dpa)

Radfahrer von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein Radfahrer ist am Montagabend gegen 21.50 Uhr von einem Hybrid-Pkw in Friedrichshain erfasst und schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich in der Koppenstraße Ecke Sinderstraße. Der Aufprall war so heftig, dass das Fahrrad in zwei Teile gerissen wurde. Zudem wurde die Frontscheibe des Pkw gesplittet und das Dach eingedrückt. Ein Notarzt und Sanitäter versorgten den Radfahrer am Unfallort und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Der Verkehrsermittlungsdienst nahm noch vor Ort die Ermittlungen zur Unfallursache auf. (BLZ)

Mutmaßlicher Tankstellen-Einbrecher festgenommen

Ein mutmaßlicher Einbrecher ist in Berlin-Hermsdorf von der Polizei auf frischer Tat ertappt und festgenommen worden. Der 22 Jahre alte Mann habe am frühen Dienstagmorgen mit einem Gullydeckel die Fensterscheibe des Verkaufsraums einer Tankstelle in der Berliner Straße eingeschlagen und sich so Zutritt verschafft, wie eine Polizeisprecherin sagte. Polizeibeamte stellten den Mann, der sich bereits mehrere Packungen Zigaretten bereitgelegt haben soll. (dpa)

Brennender Müllsack löst Kettenreaktion aus

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag einen Müllsack in Berlin-Lichterfelde angezündet und so eine Kettenreaktion ausgelöst. Die Flammen des an einem Zaun hängenden Müllsacks griffen zunächst auf eine Hecke über. Das Feuer beschädigte dann wiederum ein geparktes Auto, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Nachbarn alarmierten die Feuerwehr, die den Brand im Alsterweg löschte und ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus verhindern konnte. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus, da in örtlicher und zeitlicher Nähe zum Brandort ein weiterer Müllsack in Flammen stand. (dpa)

15. Juli

Betrunkener Autofahrer rast in Gegenverkehr - drei Verletzte



Ein Mann ist mit seinem Auto in den Gegenverkehr auf der Landstraße gefahren. Dabei stieß der 51-Jährige gegen 13.15 Uhr mit dem Wagen einer entgegenkommenden Fahrerin zusammen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Frau (52) wurde schwer verletzt, der Fahrer und sein 58-jähriger Beifahrer erlitten ebenfalls Verletzungen. Alle drei kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Fahrer einen Alkoholwert von 0,64 Promille. Beide Autos wurden abgeschleppt, der Gesamtschaden betrug laut Polizei rund 18.000 Euro. Die Landstraße war bis 16 Uhr vollgesperrt. (dpa)

Brennender Kinderwagen sperrt Familie in Wohnung ein

In einem Hausflur in Staaken ist in der Nacht auf Montag im Pillnitzer Weg ein Kinderwagen in Brand gesetzt worden. Gegen 4 Uhr Nachts wachte eine 76-Jährige Mieterin aufgrund von Brandgeruch auf und entdeckte vor ihrer Haustür einen brennenden Kinderwagen. Das Verlassen der Wohnung war nicht mehr möglich und die Frau alarmierte die Feuerwehr. In der Wohnung befanden sich neben der 74-Jährigen außerdem ihre 30-jährige schwangere Enkelin und deren drei Kinder im Alter von elf, vier und zwei Jahren. Die Familie begab sich auf den Balkon, während die Polizei den brennenden Kinderwagen löschen konnte, bevor die Flammen auf die Wohnung übergriffen. Die Mieterin, ihre Enkelin und ihre Kinder wurden zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Brandkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin hat die Ermittlungen übernommen. (tc)

Diplomaten-Auto rammt Schranke und Poller

Ein vermutlich betrunkener Diplomat ist in der Nacht zu Sonntag in Wittenau gegen eine Schranke gefahren und anschließend gegen einen Poller gekracht. Eine Frau habe die Polizei gerufen, weil sie gegen 1.25 Uhr ein Scheppern gehört und ein qualmendes Auto in der Herman-Piper-Straße gesehen habe, wie die Polizei am Montag mitteilte. Bei dem Unfallfahrer handelte es sich demnach um einen Mann, der kein Deutsch sprach und alkoholisiert wirkte. Trotz Verständigungsschwierigkeiten konnte er als Botschaftsmitarbeiter identifiziert werden. Weitere Angaben wollte die Polizei mit Verweis auf dessen Immunität nicht machen.



Die BZ berichtete, dass der Mann eine Schranke zum Krankenhaus des Maßregelvollzugs durchbrochen habe. Die Polizei wollte dies nicht bestätigen. Die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung und der Klinikbetreiber Vivantes äußerten sich auf Nachfrage nicht zu dem Unfall. (dpa)

Mann setzt eigene Jacke mit Stichflamme in Brand

Beamte untersuchen den Tatort in der Hoeppnerstraße in Tempelhof. Morris Pudwell Foto:

In der Nacht von Sonntag zu Montag beobachteten Anwohner, wie ein Mann an einem Hauseingang in der Hoeppnerstraße offenbar etwas in Brand setzen wollte. Plötzlich soll es eine Stichflamme gegeben haben. Dann soll der Mann vom Haus weggerannt sein. Dabei habe er seine brennende Jacke und sein Oberteil abgestreift und weggeworfen.



Während der Flucht habe der Mann auch ein Smartphone verloren, das durch die Kriminalpolizei gesichert werden konnte. Die brennende Kleidung habe einen geparkten Kleinwagen beschädigt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und übernahm die weiteren Ermittlungen. (tc)

Mann mit Rasierklinge bedroht

Zwischen zwei Männern ist es am S-Bahnhof Friedrichshagen am Samstag zu einem Streit gekommen. Laut der Polizei soll ein 23-Jähriger Mann einen 35-Jährigen gegen 12 Uhr beleidigt und bedroht haben. Im Verlauf des Streits zeigte der Angreifer dem 35-Jährigem ein Rasiermesser in seiner Hosentasche. Als die S-Bahn losfuhr, wählte der Bedrohte den Notruf. Die Bundespolizei konnte den 23-Jährigen bei Ankunft der S-Bahn vorläufig festnehmen. Gegen den 23-jährigen Mann mit nun wegen Bedrohung und Beleidigung ermittelt. (tc)

Mann von Trio getreten, geschlagen und beraubt

Drei Männer haben in der Nacht zu Sonntag einen Mann in Angermünde (Uckermark) verletzt und beraubt. Der 40-Jährige war gegen 0.30 Uhr in der Heinrichstraße unterwegs, als ihn das Trio zunächst beschimpfte und dann angriff. Das Opfer ging durch Schläge und Tritte zu Boden, konnte aber vor den Angreifern fliehen und kam später in ein Krankenhaus. Der Mann vermisste nach dem Angriff seine Bauchtasche, in der sich seine Papiere, Bargeld und sein Handy befanden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen für die Tat. (dpa)

Sechs Verletzte nach Unfall auf der A13

Vier Fahrzeuge sind am Sonntag auf der Autobahn 13 nahe Bestensee (Dahme-Spreewald) ineinander gekracht - sechs Menschen sind dabei verletzt worden. Ein Transporter fuhr gegen 14.00 Uhr zwischen Groß Köris und Bestensee auf ein vorausfahrendes Auto auf, das daraufhin auf ein weiteres Auto geschoben wurde, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte mit seiner Maschine in die Unfallwagen.



Drei Autoinsassen, darunter zwei Kinder, erlitten schwere Verletzungen und kamen ins Krankenhaus. Drei weitere Menschen wurden leicht verletzt, der Motorradfahrer blieb unverletzt. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf rund 30.000 Euro. Die A13 musste während des Rettungseinsatzes bis etwa 16.00 Uhr gesperrt werden. (dpa)

Fünf Fahrzeuge ausgebrannt

Ausgebrannte Autos in der Guerickestraße (15.07.2019). Morris Pudwell Foto:

In der Guerickestraße in Berlin-Charlottenburg brannten gegen 4 Uhr fünf Fahrzeuge. (tc)

Mutmaßliche Autoeinbrecher auf frischer Tat ertappt - zwei Festnahmen

Zwei 27 Jahre alte mutmaßliche Autoeinbrecher sind in Berlin-Schöneberg auf frischer Tat ertappt und festgenommen worden. Polizeibeamte bemerkten das Duo in der Nacht zu Montag in der Innsbrucker Straße, wie eine Polizeisprecherin sagte. Demnach sollen sich die beiden Männer an einem geparkten Auto zu schaffen gemacht haben, eingestiegen und kurze Zeit später wieder ausgestiegen sein. Zunächst flüchteten die Männer. Die Beamten kontrollierten den Wagen und stellten fest, dass das Navigationsgerät sowie ein Airbag fehlten. Sie verfolgten das Duo und konnten die beiden 27-Jährigen stellen. Ein Rucksack mit dem Diebesgut wurde sichergestellt. (dpa)

Kinderwagen in Hochhaus brennt

In einem Hochhaus in Berlin-Staaken ist ein Kinderwagen in Flammen aufgegangen. Wie ein Feuerwehrsprecher sagte, sei der Wagen am frühen Montagmorgen im Treppenbereich der vierten Etage eines 13-geschossigen Wohnhauses in Brand geraten. Die Feuerwehr war mit etwa 50 Einsatzkräften im Pillnitzer Weg, um den Brand zu löschen. Das Geschoss musste anschließend belüftet werden, 10 Wohnungen wurden kontrolliert, hieß es von der Feuerwehr auf Twitter. Eine Frau und ihre drei Kinder kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Wie es zu dem Feuer gekommen war, war zunächst noch unklar. (dpa)

14. Juli

Bulle verletzt Radfahrerin schwer

Ein Jungbulle hat in der Gemeinde Märkische Heide im Kreis Dahme-Spreewald eine Radfahrerin schwer verletzt. Das Tier sei mit vier weiteren Jungbullen von einer Koppel entkommen und durch den Straßengraben auf eine Straße zwischen den Orten Pretschen und Plattkow gelaufen, berichtete die Polizei am Sonntag. Dort stieß der Jungbulle mit der 57 Jahre alten Frau zusammen. Die Radfahrerin sei mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Besitzer fing die Tiere wieder ein. Der Unfall passierte bereits am Freitagabend. (dpa)

Polizei sucht vermissten Diabetiker



Die Polizei sucht einen 25-jährigen Mann aus Cottbus, der als Diabetiker jeden Tag Insulin braucht. Er werde seit Freitag vermisst und habe seine Wohnung mit unbekanntem Ziel verlassen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Bei der Suche nach dem Mann seien ein Hubschrauber und Hunde eingesetzt worden - bis Sonntagnachmittag allerdings ohne Erfolg. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Mann geben können, sich zu melden. (dpa)

Mutmaßliche Fahrraddiebe verletzen sich bei Fluchtversuch

Zwei mutmaßliche Einbrecher sind bei ihrer Flucht in Prenzlau in der Uckermark nicht weit gekommen. Die verdächtigen Männer im Alter von 18 und 19 Jahren seien mit einem Fahrrad aus einem Fahrradladen zur Promenade am Unteruckersee unterwegs gewesen, hätten es dann aber zurückgelassen, berichtete die Polizei am Sonntag. Der Grund: Sie sollen sich bei dem Einbruch am Samstagmorgen verletzt haben. Anwohner seien auf lautes Scheibengeklirr aufmerksam geworden. Der 19-Jährige habe eine erhebliche Schnittverletzung am Arm davongetragen. Beide stoppten ihre Flucht laut Polizei wenige hundert Meter vom Fahrradgeschäft entfernt. Der herbeigerufene Rettungsdienst behandelte sie. Die Männer seien der Polizei bereits bekannt. (dpa)

Autos prallen zusammen – Ein Schwerverletzter, zwei leicht Verletzte

Bei einem plötzlichen Wendemanöver sind zwei Autos in Berlin-Köpenick zusammengekracht und drei Menschen verletzt worden. Dabei sei ein 24 Jahre alter Beifahrer des auffahrenden Wagens schwer am Rumpf verletzt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er kam ins Krankenhaus. Die Fahrer der beiden Wagen wurden leicht verletzt.



Ein 55-jähriger Autofahrer war am Samstagabend auf der Grünauer Straße in Richtung Oberspreestraße unterwegs, als das Auto vor ihm plötzlich wendete. Beide Wagen stießen zusammen. „Er war fast parallel neben ihm unterwegs“, sagte eine Polizeisprecherin. Der Aufprall war so stark, dass der wendende Wagen gegen ein geparktes Auto geschleudert wurde. Zeugen beobachteten, wie der Fahrer des auffahrenden Wagens zu Fuß flüchtete. Sie verfolgten den Mann und hielten ihn fest. Dabei habe sie der 34 Jahre alte Flüchtige erfolglos mit einem Messer bedroht. Die alarmierten Beamten bemerkten bei ihm einen „deutlichen Alkoholgeruch“ und ordneten eine Blutentnahme an. Der Mann hatte zudem keinen Führerschein. (dpa)

13. Juli

Mann von siebenköpfiger Gruppe überfallen und in Havel gestoßen



Ein 20-Jähriger ist von sieben Männern in Berlin-Spandau überfallen und schwer verletzt worden. Er habe sich am Freitagnachmittag mit dem Bruder seiner Freundin in der Nähe der Schulenburgbrücke an der Havel getroffen, teilte die Polizei mit. Der Bruder sei mit sechs Freunden gekommen, die den Mann sofort angegriffen haben sollen. Sie hätten ihn getreten, mit Messern bedroht, sein Mobiltelefon gestohlen und ihn schließlich in die Havel gestoßen, hieß es. Der 20-Jährige kletterte noch selbst aus dem Wasser, eine Passantin alarmierte Rettungskräfte. Er kam mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus. (dpa)



Farbe auf Straße geschüttet

Unbekannte haben am Samstagmorgen Farbe auf die Kreuzung Rigaer Straße Ecke Proskauer Straße in Friedrichshain geschüttet. Ein Zeuge bemerkte sieben Männer, die weiße Farbe in Form zweier ineinanderragender Kreise auf die Fahrbahn kippten und anschließend flüchteten. Eintreffende Polizisten stellten fest, dass Fahrzeuge durch Überfahren der weißen Farbe diese bereits in Richtung Eldenaer Straße auf der Fahrbahn verteilt hatten. Darüber hinaus entdeckten die Einsatzkräfte in der Rigaer Straße ein umgestürztes, mit weißer Farbe beschmiertes Fahrrad. (BLZ)

Frau wegen Kopftuch fremdenfeindlich beleidigt

Eine Frau ist in Berlin-Mitte wegen ihres Kopftuches fremdenfeindlich beleidigt worden. Die 54-Jährige besuchte am Freitagnachmittag in Begleitung von zwei weiteren Menschen einen Lebensmittelladen in der Luisenstraße, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dort gerieten die Drei mit einer 46-jährigen Frau aneinander. Sie beleidigte die 54-jährige Türkin wegen ihres Kopftuches. Zeugen alarmierten die Sicherheitskräfte. Der Staatsschutz übernahm die Ermittlungen. Der genaue Hergang war nach Angaben der Polizei zunächst unklar. (dpa)

Betrunkener schlägt und tritt Mann gegen den Kopf



Ein Betrunkener hat einen Mann in der Nähe des U-Bahnhofs Spittelmarkt in Berlin-Mitte am Samstagmorgen mit Schlägen und Tritten attackiert. Der 28-Jährige soll auch noch auf den Kopf des 34-Jährigen eingetreten haben, als dieser am Boden lag, wie die Polizei mitteilte. Polizisten fassten den Mann kurz nach der Tat, er hatte einen Atemalkoholwert von 2,7 Promille. Das Opfer kam mit schweren Kopf- und Rumpfverletzungen ins Krankenhaus. (dpa)

Wippe auf Spielplatz bricht zusammen - Kind verletzt



Eine Wippe ist auf einem Neuköllner Spielplatz auf einen vier Jahre alten Jungen gefallen und hat ihn dabei leicht im Gesicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, ist das Kind am Freitag beim Spielen auf eine Art Surfbrett-Wippgerät geklettert, das zusammenbrach und auf ihn stürzte. Die Bolzen, die das Gerät und die Halterung zusammen hielten, seien offenbar entfernt worden, hieß es. Der Vierjährige erlitt eine Platzwunde im Gesicht und wurde ambulant im Krankenhaus versorgt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. (dpa)



Durch Stiche schwer verletzt – Mann bricht auf Supermarkt-Parkplatz zusammen

In Berlin-Hohenschönhausen ist ein Mann durch mehrere Messerstiche schwer verletzt worden. Passanten hatten das 38-jährige Opfer auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Vincent-van-Gogh-Straße entdeckt. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in eine Klinik, wo er notoperiert werden musste.



Die Polizei hatte nach dem Angriff am Freitagabend einen 43-jährigen Tatverdächtigen festgenommen, wie ein Sprecher am Samstagmorgen mitteilte. Der Tatverdacht gegen den Mann bestätigte sich allerdings nicht, hieß es dann am Mittag. (BLZ)

Mann grölt Nazigruß und wird geschlagen



Ein Mann hat in Berlin-Spandau drei junge Männer angepöbelt und einen Nazigruß gerufen - dafür bekam er einen Schlag ins Gesicht. Die drei Passsanten war am Samstagmorgen zu Fuß im Park an der Straßburger Straße Ecke Ziegelhof unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Dort wurden die drei im Alter von 16, 20 und 22 Jahren von dem betrunkenen 54-Jährigen angepöbelt. Zeugen hätten von „rechtsgerichteten Parolen“ berichtet, sagte eine Polizeisprecherin. Der Mann soll dabei „Sieg Heil“ gerufen haben. Daraufhin schlug ihm der ebenfalls angetrunkene 22-Jährige ins Gesicht. Der 54-Jährige erlitt eine Platzwunde. Die alarmierten Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Der Staatsschutz übernahm die Ermittlungen. (dpa)

Mann wird im Treptower Park mit Glasflasche geschlagen und verletzt

Ein Unbekannter hat einem 20-Jährigen in Berlin-Alt-Treptow im Streit eine Glasflasche an den Kopf geschlagen und schwer verletzt. Beide waren am Freitagabend kurz vor Mitternacht im Treptower Park aneinander geraten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. „Warum sie sich gestritten haben, wissen wir noch nicht“, sagte eine Sprecherin. Der 20-Jährige habe dem Mann zunächst einen Kopfstoß verpasst. Daraufhin schlug ihm der Unbekannte eine Glasflasche gegen den Kopf. Zeugen hielten den Unbekannten zunächst am Boden fest. Er befreite sich jedoch und konnte unerkannt in Richtung S-Bahnhof Treptower Park flüchten. Der Schwerverletzte kam in ein Krankenhaus. Der genaue Hergang war nach Polizeiangaben zunächst unklar. (dpa)

12. Juli

Liebes-Malheur: Mann in Handschellen bittet Polizei um Hilfe

Am frühen Freitagmorgen haben Diensthabende der Polizeiwache in Brandenburg/Havel einem Mann in Handschellen aus der Klemme geholfen. Die Brandenburger Polizei twitterte das Liebes-Missgeschick:



Polizei nimmt Räuber nach Überfall fest

Am Freitagnachmittag soll ein 28-Jähriger von dem 34-Jährigen mutmaßlichen Räuber gegen 15 Uhr am Eingang zum S-Bahnhof Neukölln am T-Shirt gepackt und nach Geld gefragt worden sein. Nachdem der Angesprochene verneinte, soll der Tatverdächtige die Armbanduhr des Opfers gefordert haben. Der 28-Jährige übergab die Uhr. Er sei dann von dem mutmaßlichen Räuber auf einen nahe gelegenen Spielplatz gezogen worden. Dort soll dann der Tatverdächtige dem Überfallenen noch die Geldbörse entwendet haben. Anschließend gelang dem 28-Jährigen die Flucht. Er informierte in der Nähe befindliche Polizeikräfte einer Einsatzhundertschaft. Diese nahmen den mutmaßlichen Räuber vorläufig fest. (BLZ)

Vier Schwerverletzte bei Abbiege-Unfall

Ein Auto bog am Freitagnachmittag im Ortsteil Segeletz auf der B5 nach links ab und stieß dabei mit einem Auto im Gegenverkehr zusammen, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Verletzten wurden demnach ins Krankenhaus gebracht. Eine fünfte Person wurde leicht verletzt. Angaben zu ihrer Identität konnte die Polizei noch nicht machen. Auch zur Schadenshöhe war zunächst nichts bekannt. (dpa)

Massenhaftes Fischsterben wegen verunreinigtem Grundwasser

Auf einer Flusslänge von 24 Kilometern der Schwarzen Elster zwischen Plessa und Wahrenbrück (Elbe Elster) gebe es tote Fische, sagte der Leiter der Abteilung Wasser und Boden im Umweltministerium, Kurt Augustin, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Grund für das Fischsterben sei ein zu niedriger PH-Wert in dem Fluss durch die Verunreinigung, sagte Augustin. Das eingeleitete Grundwasser sei hoch eisen-und sulfatbelastet. Da die Schwarze Elster wegen der anhaltenden Trockenheit nicht genügend Wasser führe, könne das Grundwasser nicht ausreichend verdünnt werden. Wie viele Fische insgesamt schon gestorben seien, konnte er zunächst nicht sagen. (dpa)

Arbeiter in Roboterarm eingeklemmt - tot

Schwerer Arbeitsunfall in der Marienfelder Daimlerstraße: Ein Mitarbeiter des Mercedes-Benz-Werks ist am Freitagmorgen in einer Maschine eingeklemmt und tödlich verletzt worden.

Die Feuerwehr konnte den Mann mit Hilfe anderer Mitarbeiter nur noch tot aus einer Art Roboterarm bergen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Angestellte des Betriebes in der Daimlerstraße wurden anschließend von einem Einsatz-Nachsorgeteam und einem Notarzt betreut. Das Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit (LAGetSi) soll nun ermitteln, wie es zum dem Unfall kommen konnte. (dpa/Red.)

Pferde gehen durch und beschädigen mehrere Autos



Zwei vor eine Kutsche gespannte Pferde haben in Zehdenick (Oberhavel) fünf Autos beschädigt. Die Tiere gingen am Donnerstagnachmittag durch, als ihr Kutscher den Wagen entlud, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dabei soll der 76-Jährige leicht verletzt worden sein. Ein Mann fing die Tiere demnach ein und informierte die Polizei. Es soll ein Schaden von etwa 21 000 Euro entstanden sein. (dpa)

Polizei bitte nach Kunstdiebstahl um Hinweise

Die Kriminalpolizei in Berlin sucht nach dem Diebstahl mehrerer Kunstwerke nach Menschen, denen die Bilder und Grafiken angeboten wurden. Die Behörde veröffentlichte am Freitag vier Fotos der Werke, darunter ein Aquarell des russischen Malers Leonid Pasternak und ein Holzschnitt des Expressionisten Conrad Felixmüller. „Wem wurden diese Gegenstände zum Tausch, Kauf oder Pfand angeboten?“, fragt die Polizei. Auch Hinweise zum Verbleib der Werke wurden erbeten. Jemand stahl sie den Angaben zufolge am 17. Mai aus einer Tasche, die kurz beim Einkaufen im Supermarkt abgestellt worden war. Zum Besitzer und zum Wert der Bilder machte die Polizei keine Angaben. (dpa)

E-Bike-Fahrer prallt auf Laster – schwer verletzt



Ein 59-jähriger E-Bike-Fahrer ist in Falkensee an einer Kreuzung auf einen Lastwagen geprallt und dabei schwer verletzt worden. Der Lastwagen hatte die Kreuzung am Donnerstagnachmittag fast vollständig überquert, als der Radfahrer auffuhr, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach wurde der 59-Jährige mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.



In Zossen verlor am Donnerstagabend ein betrunkener Fahrradfahrer die Kontrolle über sein Rad und geriet in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß der 32-Jährige mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Radfahrer wurde schwer verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von 1,3 Promille. Gegen den Radfahrer wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. (dpa)

Mann mit Schussverletzung in Klinik – Mordkommission ermittelt



Nachdem auf ihn geschossen wurde, hat sich ein 34-Jähriger noch selbst in eine Berliner Klinik begeben. Der Mann sei in der Nacht zum Freitag am Oberarm verletzt und stationär aufgenommen worden, sagte eine Polizeisprecherin. Der 34-Jährige gab demnach an, ein unbekannter Täter habe auf der Sonnenallee im Bezirk Neukölln auf ihn geschossen.

Wie viele Schüsse gefallen seien sollen und aus welchem Grund, war zunächst unklar. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.



Nach einem Bericht der „B.Z.“ (Online) alarmierte eine Zeugin die Polizei zur Sonnenallee Ecke Dammweg, weil dort Schüsse gefallen seien. Einsatzkräfte hätten dort in einem abgesperrten Bereich nach Spuren wie etwa einer Patronenhülse gesucht. (dpa)

Straßensperrung nach Unfall auf A13 - mehrere Verletzte



Bei einem Unfall auf der Autobahn 13 zwischen Bestensee und Groß Köris (Landkreis Dahme-Spreewald) sind mehrere Menschen verletzt worden. Die Autobahn war wegen der Bergungsarbeiten am Freitagvormittag in beide Richtungen für mehrere Stunden gesperrt, wie die Polizeidirektion Süd auf Anfrage mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Fahrer eines Autos bei einem Überholmanöver die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und mit der linken Leitplanke kollidiert. Anschließend stellte sich das Auto quer zur Fahrtrichtung. Ein Lastwagen erfasste den Wagen. Genauere Angaben zur Zahl der Verletzten lagen zunächst nicht vor, sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 11.00 Uhr konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden. (dpa)

Mann am Kottbusser Tor niedergestochen und schwer verletzt

Kottbusser Tor: Hier wurde ein Mann niedergestochen und schwer verletzt. Morris Pudwell Foto:

Ein Mann ist am Donnerstagabend in der Adalbertstraße nahe des Kottbusser Tors niedergestochen und schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen nach schleppte sich das Opfer noch zu bis zu einem Supermarkt am Kottbusser Tor, wo es zusammenbrach. Passanten hätten den 26-Jährigen am Oberkörper blutend gefunden, so eine Polizeisprecherin.



Die Polizei ging zunächst von einem Beziehungsstreit aus, später hieß es jedoch, die Hintergründe seien unklar. Der Mann erlitt einen Stich in einen Oberkörpermuskel. Am Morgen konnte er das Krankenhaus bereits wieder verlassen. Der oder die Täter sind flüchtig. (BLZ)

Zwei Frauen bei Aufzugbrand in Mitte verletzt



Die Feuerwehr während des Rettungseinsatzes. Morris Pudwell Foto:

Die Feuerwehr hat in Berlin-Mitte in der Nacht zu Freitag zwei Frauen gerettet, die wegen eines Feuers in einem Aufzug feststeckten. „Die beiden wären jämmerlich zugrunde gegangen, wenn wir sie nicht mit Sauerstoff versorgt hätten“, sagte ein Feuerwehrsprecher am Freitagmorgen. Gegenstände brannten demnach in einem Aufzug in einem Hochhaus in der Karl-Liebknecht-Straße, die Rauchgase zogen zu den beiden Frauen im benachbarten Fahrstuhl. Sie blieben zwischen zwei Stockwerken stecken und es war nach Angaben des Sprechers „sehr heikel, den Aufzug zu öffnen“. Rund 40 Einsatzkräfte löschten das Feuer und befreiten die Frauen. Sie kamen mit Verdacht auf Rauchvergiftungen in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. (dpa)

Falschgeld per Post aus Italien - 50-Jähriger geschnappt



Weil er sich per Post 100 gefälschte 20-Euro-Scheine besorgt haben soll, ist ein Mann in Berlin-Moabit verhaftet worden. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Freitag auf Twitter mit. Durch einen Hinweis aus Italien bekamen die Ermittler in der Hauptstadt demnach Wind von der Sache: Sie schnappten den Empfänger, nachdem dieser die Sendung abgeholt und geöffnet hatte. Behördensprecher Martin Steltner sagte auf Anfrage, der Haftbefehl sei bereits am Mittwoch ergangen. Dem 50-Jährigen werde Beteiligung an Geldfälschung vorgeworfen. (dpa)

Drei brennende Fahrzeuge in der Nacht in Berlin

Die Berliner Feuerwehr hat in der Nacht zum Freitag drei brennende Fahrzeuge gelöscht. Weil ein Feuer im Industriegebiet am Tempelhofer Weg gemeldet wurde, rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot aus. „Dort sind auch Tanklaster, Werkstätten und Lager, es war unklar, was brannte“, sagte ein Feuerwehrsprecher am Freitagmorgen. Am Ende stellte sich heraus, dass ein Auto und ein Kleintransporter in Flammen standen. Die Einsatzkräfte löschten die Fahrzeuge, verletzt wurde bei dem Brand niemand.



Ein weiterer Kleintransporter geriet wenig später in Spandau in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer im Cosmarweg. Das abgestellte Fahrzeug brannte vollständig aus, verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Brandstiftung. (dpa)

Einsatzkräfte löschen das brennende Auto. Morris Pudweell Foto:

11. Juli

Mann niedergeschossen - Ermittler bestätigen politisches Motiv vorerst nicht

Nachdem ein Mann in Berlin-Charlottenburg niedergeschossen und lebensgefährlich verletzt worden ist, sehen die Ermittler ein politisches Motiv bislang nicht bestätigt. „Neben politischen Motiven lassen sich derzeit auch eine Raubtat oder andere persönliche Motive nicht ausschließen“, hieß es in einer Mitteilung der Berliner Generalstaatsanwaltschaft am Donnerstag auf Twitter.

Zuvor hatte die Kurdische Gemeinde Deutschland die Vermutung geäußert, es habe sich um eine politische Tat gehandelt. Nach Angaben des Vereins handelte es sich bei dem Opfer um einen kurdischen Kiosk-Besitzer. (dpa)

Unerlaubt auf Schulgelände installierte Kameras entdeckt

An der Voltaire-Gesamtschule in Potsdam sind bei Routinearbeiten während der Sommerferien drei unerlaubt installierte Kameras entdeckt und entfernt worden. Eine der Kameras befand sich auf einer Jungentoilette, wie die Stadt Potsdam am Donnerstag mitteilte. Demnach zeigte die Kamera entlang der Längswand in den Raum. Laut der Staatsanwaltschaft Potsdam gebe es derzeit keine Hinweise auf einen sexuellen Hintergrund. Es werde in alle Richtungen ermittelt, sagte Pressesprecher Markus Nolte. Die Eltern aller Schüler seien ebenfalls informiert worden. (dpa)

23-Jähriger bedrängt Frau und entblößt Intimbereich

Gegen 8:50 Uhr am Mittwochmorgen sprach ein 23-Jähriger eine Frau im Bahnhofsgebäude an. Er äußerte sich ihr gegenüber anzüglich. Im weiteren Verlauf entblößte der Mann seinen Intimbereich. Alarmierte Beamte nahmen den kamerunischen Staatsangehörigen nach einem Zeugenhinweis noch im Bahnhof vorläufig fest. Die Bundespolizei leitete gegen den Mann Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischer Handlung sowie Beleidigung ein. (BLZ)

Wegen Blaualgen: Badewarnung für Branitzer See

Die Stadt Cottbus hat Badegäste vor Blaualgen im Branitzer See gewarnt. Bei turnusmäßigen Untersuchungen seien die Algen festgestellt worden. „Daher wird davor gewarnt, im Branitzer See zu baden oder am Ufer im Wasser zu planschen. Entsprechende Warnschilder werden am Freitag am See aufgestellt“, hieß es in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Die Cyanobakterien enthalten einen grün-blauen Farbstoff, weshalb sie häufig als Blaualgen bezeichnet werden. Langanhaltend hohe Temperaturen und reichlich Sonnenschein fördern ihr Wachstum. „Die Algentoxine könne bei verschlucken Beschwerden wie Übelkeit, Erbrechen und Durchfall hervorrufen. Auch Hautreizungen und allergische Reaktionen sind möglich“, hieß es weiter. (dpa)

Männer liefern sich Schlägerei - einer hat eine Machete dabei

Ein mit einer Machete bewaffneter Mann hat am Mittwoch die Polizei auf den Plan gerufen. Nach Zeugenaussagen hatten sich zwei Männer am Bahnhof eine Schlägerei geliefert, wobei einer der beiden eine Machete mitgeführt haben soll. Polizisten kontrollierten den 20-jährigen Tatverdächtigen später in einem Zug in Königs Wusterhausen und nahmen ihn vorläufig fest. Der Mann hatte nach Polizeiangaben eine Machete und eine Gasdruckpistole bei sich.

Ein Drogenvortest fiel positiv auf Kokain und Amphetamine aus. Als die Polizei den Mann durchsuchte, fand sie Betäubungsmittel. Daraufhin wurde eine Wohnungsdurchsuchung richterlich angeordnet. Dort stellten Polizisten weitere Betäubungsmittel sicher. (dpa)

Mieter bei Einbruch getötet: Täter wird nach Gefängnisstrafe in Sicherheitsverwahrung genommen

Ein Serieneinbrecher, der in Berlin-Kreuzberg einen 54 Jahre alten Mieter tödlich verletzt hatte, ist zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt worden. Zudem ordnete das Landgericht eine anschließende Sicherungsverwahrung gegen den 43-Jährigen an. Der Mann habe seit mehr als 25 Jahren immer wieder Straftaten begangen und sich trotz verhängter Strafen nicht geändert, begründeten die Richter am Donnerstag.

Im aktuellen Prozess ging es um vier Einbrüche. Nur einen Monat nach seiner letzten Haftentlassung sei der Mann im September 2018 über ein Baugerüst in eine Wohnung eingestiegen, um Geld zur Finanzierung seiner Drogensucht zu stehlen, hieß es im Urteil. Als der Mieter mit einem Baseballschläger auf ihn zuging, habe der Angeklagte den Geschädigten mit einem Messer tief in den Unterarm gestochen. Der Mann sei daraufhin verblutet. Zwei Tage später sei der 43-Jährige erneut in eine Wohnung eingestiegen, habe einen Mann mit einem Messer bedroht und Geld verlangt. Der Angeklagte wurde unter anderem des räuberischen Diebstahls mit Todesfolge, der schweren räuberischen Erpressung und der gefährlichen Körperverletzung schuldig gesprochen. Wegen der jahrelangen Drogensucht des Mannes ging das Gericht von verminderter Schuldfähigkeit aus. (dpa)

23-Jähriger bedroht Männer mit Messer

Ein 23-Jähriger hat zwei Männer am Bahnhof Berlin-Südkreuz mit einem Küchenmesser bedroht. Verletzt wurde bei dem Vorfall am Mittwochmittag niemand, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge sprach der Verdächtige, ein Deutscher, die beiden auf dem S-Bahnsteig an und hielt ihnen das Messer vor. Alarmierte Polizisten nahmen ihn fest. Das Fahrrad, das er bei der Überprüfung bei sich führte, war in diesem Jahr gestohlen worden. Wieso der Mann das Messer zückte, werde ermittelt. (dpa)

60-jähriger Brandenburger beim Wandern abgestürzt - tot



Beim Wandern in Österreich ist ein 60-jähriger Brandenburger tödlich verunglückt. Über steile Wiesen und nahezu senkrechtes Felsgelände stürzte der Mann aus dem Landkreis Teltow-Fläming rund 250 Meter ab, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er war am Mittwoch alleine auf einer schwarz gekennzeichneten Route in Richtung Schernerskopf in Tirol unterwegs. Die genaue Unfallstelle sowie die Unfallursache konnten nicht ermittelt werden. Der Leichnam des Mannes wurde von einem Polizeihelikopter geborgen und zu Tal gebracht. (dpa)

17-Jähriger mit Pistole bedroht und ausgeraubt

Ein Teenager soll am Mittwochabend in Alt-Hohenschönhausen mit einer Pistole bedroht und ausgeraubt worden sein. Nach Aussage des Opfers soll ein Mann gegen 18 Uhr die Waffe auf ihn gehalten und ein zweiter Mann sich seine Umhängetasche geschnappt haben, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Danach flüchteten die Räuber aus dem Hinterhof in der Strausberger Straße. In der erbeuteten Tasche waren ein Handy, Geld und Kopfhörer. Die Polizei ermittelt nun wegen Raubes. (dpa)

10. Juli

Radfahrerin von Auto überrollt und tödlich verletzt

Eine Radfahrerin ist im Berliner Stadtteil Charlottenburg überfahren und tödlich verletzt worden. Die 55-Jährige überquerte am Mittwochabend eine Straße im Kreuzungsbereich, als ein Auto abbog und sie überrollte. (BLZ)

Bier verschüttet: 21-Jähriger mit Elektroschocker angegriffen

Bei einem Streit zwischen zwei Männern ist es am Dienstagabend zu einem Angriff mit einem getarnten Elektroschocker gekommen. Laut Angaben der Polizei gerieten die beiden Männer gegen 17 Uhr am Bahnhof Alexanderplatz aneinander, nachdem der 21-jähriger Ivorer den 53-jährige Mann angerempelt hatte und dieser daraufhin sein Bier verschüttete. Der 53-Jährige schlug dem Ivorer mit der Faust ins Gesicht und die Auseinandersetzung verlagerte sich in eine S-Bahn. Während der Fahrt stellte der 21-Jährige seinen Angreifer wiederholt zur Rede. Beim Ausstieg am S-Bahnhof Treptower Park zog der 53-jährige Mann einen als Taschenlampe getarnten Elektroschocker und griff den 21-Jährigen damit an. Der 21-Jährige versuchte daraufhin, den 53-Jährigen zu schlagen und zu treten. Eine Zeugin informierte die Polizei, die den Elektroschocker sicherstellte und ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 53-Jährigen einleitete. Der 21-jährige muss sich wegen versuchter Körperverletzung verantworten. (BLZ)

Festnahme nach schwerer Brandstiftung: 26-Jährige wirft brennenden Gegenstand in Wohnung

Polizisten haben am Dienstagnachmittag eine 26-Jährige nach schwerer Brandstiftung in Schmargendorf festgenommen. Gegen 15.40 Uhr, so die Aussagen von Zeugen, soll die junge Frau einen brennenden Gegenstand durch das geöffnete Fenster einer im Erdgeschoss gelegenen Wohnung in der Cunostraße geworfen haben. Der 57-jährige Mieter, der gerade schlief, erwachte vom ausgelösten Brandmelder und rettete sich aus der Wohnung, die komplett ausbrannte. Eine darüber liegende Wohnung wurde ebenfalls durch die Flammen beschädigt. Fünf Personen kamen mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Kliniken, in denen sie zum Teil stationär aufgenommen wurden. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand.



Die 26-Jährige sei anschließend in ein Geschäft in der Breite Straße gegangen, mit einer 38-jährigen Verkäuferin in Streit geraten und soll ihr mit einem Messer leichte Verletzungen am Hals zugefügt haben. Sie habe danach noch das Sitzkissen eines Stuhls eines weiteren Geschäftes angezündet, bevor sie von Einsatzkräften festgenommen wurde. Die junge Frau, die sich nach Zeugenangaben psychisch auffällig verhielt, kam zunächst in eine Klinik und anschließend in ein Polizeigewahrsam. (BLZ)

Kein Führerschein, Auto gestohlen - 18-Jähriger rast Polizei davon

Ein 18-Jähriger ohne Führerschein und in geklautem Auto hat sich in Berlin eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Kleinstwagen war den Beamten in der Nacht zu Mittwoch auf der Leipziger Straße in Berlin-Mitte aufgefallen, weil er eng und schnell eine Kurve nahm, wie die Polizei mitteilte. Als die Beamten ihn anhalten wollten, stieg der junge Mann aufs Gas und raste davon, teils über rote Ampeln und auf der Gegenspur. Die Fahrt endete in der Wilhelmstraße, als der Wagen gegen einen Lichtmast fuhr.



Der 18 Jahre alte Beifahrer erlitt Verletzungen am Kopf, wollte davonlaufen und wurde festgenommen. Dem Fahrer gelang zunächst die Flucht, doch Ermittlungen führten die Polizei daraufhin zu dem 18-Jährigen. Auch die Kennzeichen des Autos stellten sich gesondert als gestohlen heraus. Ermittelt wird gegen den Teenager nun unter anderem wegen Verkehrsunfallflucht, verbotenem Kraftfahrzeugrennen, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung. (dpa)

Unbekannte schießen Mann in Späti nieder

Ein Mann ist in Berlin-Charlottenburg von zwei Unbekannten niedergeschossen und schwer verletzt worden. Die Täter betraten in der Nacht zu Mittwoch einen Spätkauf in der Goethestraße und schossen einen etwa Mitte 30-Jährigen an, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. Die Täter flüchteten. Das Opfer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus und wurde dort notoperiert. Nähere Hintergründe zur Tat waren zunächst noch nicht bekannt. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Laut der B.Z. hatten Passanten Hilferufe gehört und den Verletzten auf dem Boden gefunden. (dpa)

Seniorin zwischen Autos eingeklemmt und schwer verletzt

Eine 77 Jahre alte Frau ist in Berlin-Charlottenburg zwischen zwei Autos eingeklemmt und schwer verletzt worden. Zuvor soll ein 35-jähriger Autofahrer am Dienstagnachmittag eine Kettenreaktion ausgelöst haben: Nach ersten Erkenntnissen bog der Mann mit seinem Wagen von der Olbersstraße in die Herschelstraße ein und fuhr dann gegen ein parkendes Autos, wie die Polizei mitteilte. Durch den Aufprall wurde dieses gegen ein weiteres stehendes Fahrzeug geschoben, welches wiederum gegen einen Wagen prallte. Die Seniorin wurde zwischen zwei der Fahrzeuge eingeklemmt, erlitt schwere Beinverletzungen und kam in eine Klinik. Es bestehe der Verdacht, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. (dpa)

Denkmal für ermordete Sinti und Roma Europas beschädigt

Unbekannte haben in Berlin-Tiergarten das Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas beschädigt. Es sei ein großes „A“ in eine Glasscheibe der Gedenkstätte am Simsonweg im Großen Tiergarten geritzt worden, teilte eine Polizeisprecherin am Mittwoch mit. Die Beschädigung wurde am Dienstagabend von Polizeibeamten entdeckt. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen. Das Denkmal im Tiergarten war im Herbst 2012 eingeweiht worden. Es besteht aus einem runden Brunnen mit einem versenkbaren Stein, auf dem täglich eine frische Blume liegt. Darüber hinaus gibt es mehrere Tafeln, die über die Ermordung der Sinti und Roma während der NS-Zeit informieren. (dpa)

Maskierter Unbekannter überfällt Spielcasino

Ein Maskierter hat am Dienstagabend ein Spielcasino in Westend überfallen. Gegen 21.30 Uhr, so die Angaben eines 45-jährigen Mitarbeiters, betrat der Maskierte das Geschäft in der Reichsstraße, habe den Angestellten mit einer Schusswaffe bedroht und Geld gefordert. Nachdem der 45-Jährige der Forderung nachkam, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Verletzt wurde niemand. (BLZ)

Polizisten nehmen vier Männer nach schwerem Raub fest

Polizisten haben am Dienstagabend vier mutmaßliche Räuber in Mitte festgenommen. Vorangegangen war in der Nacht zuvor ein schwerer Raub an einem 21-Jährigen in der Panoramastraße. Hier sollen die vier später Festgenommenen im Alter von 18 bis 27 Jahren den jungen Mann geschlagen, getreten und gewürgt haben, bevor sie ihm mehrere Gegenstände entwendeten. Intensive Ermittlungen führten die Einsatzkräfte zu den vier Männern, die festgenommen und in ein Polizeigewahrsam gebracht wurden. Alle Vier sollen heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Der 21-Jährige erlitt bei dem Überfall leichte Verletzungen.

19-Jähriger bei Streit mit Messer verletzt

Ein 19-Jähriger ist bei einem Streit in Schwedt (Uckermark) mit einem Messer verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Ost mitteilte, verletzte der Täter nach der Auseinandersetzung am Dienstag auch einen Polizeibeamten. Der 19-jährige konnte vor Ort behandelt werden. Gegen den polizeibekannten Täter wird wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Zuvor hatte der „Nordkurier“ berichtet. Zu den Hintergründen der Auseinandersetzung in der Kummerower Straße konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. (dpa)

Fußgänger von Lastwagen angefahren und schwer verletzt

Ein Fußgänger ist in Berlin-Pankow von einem Lastwagen angefahren und schwer verletzt worden. Der 40 Jahre alte Fahrer habe die Zufahrtsstraße zu einem Parkplatz in der Max-Lingner-Straße befahren und sei dort mit dem 53-jährigen Fußgänger zusammengestoßen, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. Wie genau es zu dem Unfall kam, war noch unklar. Die Polizei ging zunächst davon aus, dass der Fußgänger die Zufahrtsstraße mit seinem Rollator überqueren wollte. Durch den Unfall erlitt er schwere Beinverletzungen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. (dpa)

9. Juli

Frontalzusammenstoß mit Kleinlaster - 77-jährige Autofahrerin tot

Bei einem Frontalzusammenstoß in Jeserig (Potsdam-Mittelmark) ist eine 77-jährige Autofahrerin ums Leben gekommen. Die Frau sei am Dienstag mit ihrem Auto aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegen kommenden Kleinlaster zusammengestoßen, berichtete ein Sprecher der Polizeidirektion West. Der Kleinlaster kippte auf die Seite. Die Autofahrerin sei noch am Unfallort gestorben, so der Sprecher. Der Fahrer des Kleinlasters wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Ermittlungen könnte die 77-Jährige vor dem Unfall ein gesundheitliches Problem gehabt haben. (dpa)

Unbekannte werfen Feuerlöscher von Brücke - Keine Verletzten



Unbekannte Täter haben in Potsdam einen Feuerlöscher von der Brücke einer Schnellstraße auf die darunter liegende Straße geworfen. Der Feuerlöscher sei nach Angaben einer Zeugin am Montagabend direkt neben einem fahrenden Fahrzeug aufgeschlagen, berichtete die Polizei am Dienstag. Die Zeugin habe zwei Jugendliche etwa im Alter zwischen 14 und 15 Jahren davonlaufen sehen. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit einem Fährtenhund blieb ohne Erfolg. Da sich der Inhalt des Feuerlöschers über die Fahrbahn ergossen hatte, musste die Straße für die Aufräumarbeiten gut zwei Stunden voll gesperrt werden. (dpa)

Polizei beschlagnahmt Schusswaffe nach Verfolgungsjagd

Bei einer Verfolgungsjagd in Berlin-Charlottenburg hat die Polizei eine scharfe Schusswaffe beschlagnahmt. Die Flüchtenden hätten am Montag damit auf ihre Verfolger gezielt, ein Schuss habe sich jedoch nicht gelöst, sagte ein Sprecher der Berliner Polizei am Dienstag. Neben der Schusswaffe wurden auch ein Messer und ein Teleskop-Schlagstock sichergestellt. Ein Beamter habe zunächst einen Streit zwischen 10 bis 15 Beteiligten schlichten wollen. Daraufhin seien zwei Männer geflohen, die anderen hätten die Verfolgung aufgenommen.



Die beiden 27- und 33-jährigen Flüchtenden wurden festgenommen. Gegen sie wurden ein Verfahren wegen eines versuchten Tötungsdeliktes sowie wegen Verstöße gegen das Waffengesetz eingeleitet. Bei dem Jüngeren handele es sich um einen Intensivtäter. Er und sein Begleiter wurden festgenommen. Sie sollten am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Zu den weiteren Beteiligten und dem Hintergrund machte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben. (dpa)

Mordkommission ermittelt: 29-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Am Montagabend ist ein 29-Jähriger in Reinickendorf lebensgefährlich verletzt worden. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der 29-Jährige kurz nach 19 Uhr bereits schwerverletzt ein Geschäft in der Residenzstraße betreten haben. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Mann in eine Klinik, in der er notoperiert werden musste.



Die Ermittler gehen derzeit von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Im Zuge weiterer Ermittlungen konnten zwei Personen festgenommen werden. Eine der verdächtigen Personen soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. (BLZ)

Autofahrer verursacht Kettenreaktion – Radfahrer schwer verletzt



Eigentlich wollte er nur einen Parkplatz verlassen: Ein 47 Jahre alter Autofahrer hat in Berlin-Westend mit seinem Wagen eine Kettenreaktion ausgelöst, in dessen Folge ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Der Mann wollte nach Angaben der Polizei am Montagnachmittag den Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters im Fürstenbrunner Weg verlassen, wie eine Sprecherin sagte. Dabei stieß er zunächst mit einem von links kommenden E-Bike zusammen, das auf dem Radweg unterwegs war.



Der 38-jährige Radler stürzte, blieb aber unverletzt. Jedoch musste auch ein hinter dem E-Bike fahrender 72-jähriger Senior mit seinem Rad bremsen und stützte ebenfalls. Durch den Sturz erlitt dieser schwere Kopfverletzungen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. (dpa)

Unbekannter beleidigt Passanten rassistisch und zeigt Hitlergruß

Am Montagnachmittag haben Polizisten in Charlottenburg einen Mann festgenommen, nachdem er Passanten rassistisch beschimpft haben soll. Ein Zeuge sprach gegen 16.50 Uhr Polizisten an und machte sie auf einen Mann aufmerksam, der in der Grünanlage am Stuttgarter Platz mehrere an ihm vorbeigehende Passanten beleidigt haben soll.



Als der Tatverdächtige die Beamten entdeckte, zeigte er den Hitlergruß und flüchetete in den S-Bahnhof Charlottenburg. Die Polizisten folgten dem Unbekannten und nahmen ihn vorläufig fest. Anschließend wurde der 50-Jährige zwecks Blutentnahme und erkennungsdienstlicher Behandlung in ein Polizeigewahrsam gebracht. Eine bei ihm zuvor durchgeführte Atemalkoholkontrolle hatte einen Wert von rund 2,4 Promille ergeben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Festgenommene entlassen. Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt. (BLZ)

Zivilfahnder nehmen drei Taschendiebe fest

Zivilfahnder haben am Montagabend in Kreuzberg drei mutmaßliche Taschendiebe festgenommen. Gegen 18.20 Uhr bemerkten die Polizisten die drei Männer an der Reichenberger Straße Ecke Kottbusser Tor, als diese gerade einen Laptop mit Tasche aus einem Fahrradkorb entwendeten. Der Radfahrer hatte an einer roten Ampel gewartet und die Tatverdächtigen griffen zu, als dieser bei Grün wieder los fuhr. Anschließend flüchtete das Trio in den U-Bahnhof Kottbusser Tor und fuhr mit einer Bahn der Linie U2 in Richtung Hermannstraße. Die Fahnder folgten den mutmaßlichen Taschendieben und nahmen diese im Zug am U-Bahnhof Schönleinstraße vorläufig fest. Die Festgenommenen im Alter von 19, 22 und 32 Jahren wurden in ein Polizeigewahrsam gebracht. Der Bestohlene konnte ermittelt.. Die mutmaßlichen Taschendiebe sollen heute einem Haftrichter zum Erlass von Haftbefehlen vorgeführt werden. (BLZ)

Maskierter überfällt Hotel

Ein Maskierter hat in der Nacht zu Dienstag ein Hotel in Berlin-Mariendorf überfallen. Der Räuber sei gegen 2.00 Uhr zum Empfangstresen des Hotels in der Säntisstraße gegangen und habe von der 37 Jahre alten Angestellten Geld gefordert, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Nachdem die Rezeptionistin der Aufforderung nachgekommen war, flüchtete der Unbekannte mit seiner Beute. Die Frau erlitt einen Schock und wurde vor Ort ärztlich versorgt. Über die Höhe der Beute machte die Polizei zunächst keine Angaben. Der Unbekannte war am Morgen noch auf der Flucht. (dpa)